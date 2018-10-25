Đây là mẫu phụ nữ không cần ‘rắc thính’ đàn ông cũng vây quanh, một khi đã yêu cả đời không chán

Phụ nữ yêu 25/10/2018 20:47

Đàn ông dù cứng rắn đến mấy cũng phải quỳ gối trước mẫu phụ nữ này để xin được ban phát tình yêu, nguyện nuông chiều, cưng yêu cả đời.

Nếu phụ nữ khác phải tìm trăm phương nghìn kế, lả lơi mời gọi đàn ông bước vào đời mình thì những cô nàng dưới đây không như thế.

Đây là mẫu phụ nữ không cần ‘rắc thính’ đàn ông cũng vây quanh, một khi đã yêu cả đời không chán - Ảnh 1
Đừng để sự e ngại, ngập ngừng tước mất cơ hội độc chiếm trái tim của người mà bạn đem lòng cảm mến - Ảnh minh họa: Internet

1. Ánh mắt biết nói

Ánh mắt cương trực, thẳng thắn và luôn nhìn đối phương khi trò chuyện là cách một người phụ nữ thông minh khiến đàn ông say mê mình. Bởi thông qua ánh mắt chàng có thể biết bạn đang chân thành tiếp chuyện, cũng phần nào cảm nhận được sự ấm áp trong con tim.

Thế nên, phụ nữ nhất định phải nhìn thẳng vào mắt đàn ông ở lần gặp gỡ đầu tiên. Đừng để sự e ngại, ngập ngừng tước mất cơ hội độc chiếm trái tim của người mà bạn đem lòng cảm mến, muốn tiến xa hơn.

Đây là mẫu phụ nữ không cần ‘rắc thính’ đàn ông cũng vây quanh, một khi đã yêu cả đời không chán - Ảnh 2
Bạn càng nhu mì, khéo léo, càng dịu dàng đáng yêu sẽ càng thu phục anh ấy hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet

2. Không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ

Phụ nữ, dù mạnh mẽ, cá tính và giỏi giang đến mấy cũng đừng cố gắng tỏ rõ sự cứng rắn của mình trước phái mạnh. Bởi lẽ, dù độc lập đến mấy phụ nữ vẫn cần một người để yêu thương, một bờ vai để tựa nương và một con tim đồng điệu để gửi gắm cuộc đời.

Mà đàn ông trên đời này, họ có bản năng bao bọc, chở che trước những người phụ nữ yếu mềm. Bạn càng nhu mì, khéo léo, càng dịu dàng đáng yêu sẽ càng thu phục anh ấy hoàn toàn.

Đây là mẫu phụ nữ không cần ‘rắc thính’ đàn ông cũng vây quanh, một khi đã yêu cả đời không chán - Ảnh 3
Thứ gì càng khó có được đàn ông càng khát khao chinh phục - Ảnh minh họa: Internet

3. Tự tin

Phụ nữ gợi cảm nhất không phải là khi họ mặc một bộ trang phục ôm sát khoe ba vòng nóng bỏng, cũng không phải lúc họ mặc đồ kiệm vải. Phụ nữ sexy, hấp dẫn nhất là khi họ tự tin. Tự tin rằng mình dẫu không xinh bằng cô nọ cô kia nhưng bản thân thật đặc biệt, tự tin rằng dù không thông minh như cô gái khác nhưng ở bạn có sự duyên dáng rất riêng.

Chính vì tin vào chính mình, chính vì biết mình cần gì muốn gì phụ nữ tự tin khó đoán, khó chiều. Tất nhiên, thứ gì càng khó có được đàn ông càng khát khao chinh phục, càng đắm say cả đời.

Đây là mẫu phụ nữ không cần ‘rắc thính’ đàn ông cũng vây quanh, một khi đã yêu cả đời không chán - Ảnh 4
Tôn trọng không gian, cuộc sống, sở thích riêng của đối phương cũng là cách để bạn đời tôn trọng mình - Ảnh minh họa: Internet

4. Không cố gắng sở hữu đối phương

Trong khi phụ nữ khờ dại ra sức trói buộc, kiểm soát đàn ông thì phụ nữ khôn ngoan không như thế. Nàng hiểu rằng, tình yêu hay hôn nhân chỉ thực sự khiến người ta hạnh phúc khi họ được là chính mình. Tôn trọng không gian, cuộc sống, sở thích riêng của đối phương cũng là cách để bạn đời tôn trọng mình.

Sống với một người vợ hiểu chuyện như thế bảo sao chồng ngày càng yêu thương, say mê. Tiểu tam dù muốn chen chân cũng vô ích.

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