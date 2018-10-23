Khi yêu, phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm 5 CHỮ ĐỪNG này

Khi yêu, phụ nữ nhất định không được phạm phải những điều đại kỵ này kẻo tự rước họa vào người.

Tất nhiên, phụ nữ cũng đừng tin vào lời hứa hẹn rằng “anh sẽ thay đổi”, “chỉ vì phút yếu lòng anh mới như thế, anh yêu em nhiều hơn cô ta rất nhiều”. Nếu yêu bạn nhiều như thế anh ấy đã không dư thừa tình yêu để mồi chài cô gái khác.

Phát hiện người đàn ông mình yêu bắt cá hai tay, đang yêu mình nhưng qua lại mờ ám với một phụ nữ khác bạn đừng bao giờ hỏi anh ấy “giữa em và cô ấy anh chọn ai?”. Bỡi lẽ, tình yêu là riêng là duy nhất, là thứ không thể chia sẻ, càng không dùng chung với bất cứ ai. Nếu anh ấy đã cho người thứ ba bước chân vào mối quan hệ của hai người thì tốt nhất bạn hãy đá phăng hai kẻ dư thừa kia ra khỏi đời mình.

2. Đừng quá vị tha

Phụ nữ đừng quá vị tha, cũng đừng dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của đàn ông. Bạn phải khiến đối phương biết rằng, mọi sai lầm đều phải trả giá, kẻ có lỗi phải thật chân thành chuộc tội mới mong nhận được sự bao dung.

Nếu dễ dàng châm chước, làm ngơ trước những thương tổn đối phương gây ra cho mình bạn đã vô tình tạo cơ hội để họ làm đau bạn thêm lần nữa.

Không ai hoàn hảo, càng không ai không từng mắc phải những sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng kể xấu người yêu với bất cứ ai

Người xưa có câu “tốt khoe xấu che”, đứng trước những điểm xấu của người yêu mình nếu bạn vẫn chấp nhận được, vẫn tiếp tục yêu thương anh ấy thì đừng mang chúng đi kể với bất cứ ai. Rất có thể, vì thấy bạn đang phải chịu đựng những bất công, người yêu hiện tại không xứng đáng với bạn mà người lắng nghe câu chuyện sẽ có ác cảm về một nửa của bạn.

Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ mình muốn gì, cần gì nhất. Không ai hoàn hảo, càng không ai không từng mắc phải những sai lầm. Chấp nhận chung sống hòa bình với chúng là cách để bạn tự thấy hạnh phúc, bỏ ngoài tai những phán xét của thiên hạ.

4. Đừng tự trách mình khi bị phản bội

Đừng tự hỏi mình đã làm sai điều gì khiến đối phương thay lòng đổi dạ, cũng đừng nghĩ mình đã quá thất bại khi bị phản bội. Bạn rất tốt, bạn hoàn toàn xứng đáng với người đàn ông tử tế, yêu thương bạn chân thành.

Trong một cuộc tình, kẻ phản bội luôn là người sai, chắc chắn là như thế.

Đời phụ nữ, dù thế nào cũng phải hiên ngang nhìn đời, tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng tin câu “ở nhà anh nuôi” của đàn ông

Phụ nữ lấy chồng, dù chồng có giàu có đến mấy thì bạn nhất định cũng phải có việc làm, tự mình kiếm tiền. Đừng dại dột tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” để rồi sau đấy bị chính người đàn ông mình yêu thương khinh rẻ vì xem vợ như kẻ ăn bám.

Đời phụ nữ, dù thế nào cũng phải hiên ngang nhìn đời, tự chủ tài chính. Bởi khi ấy, bạn mới được trân trọng, mới có tiếng nói trong gia đình mình.