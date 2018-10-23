Khi yêu, phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm 5 CHỮ ĐỪNG này

Phụ nữ yêu 23/10/2018 17:10

Chỉ cần nhớ kỹ 5 CHỮ ĐỪNG này phụ nữ sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt vì đàn ông, càng không bị khổ đau hành hạ đời mình.

Khi yêu, phụ nữ nhất định không được phạm phải những điều đại kỵ này kẻo tự rước họa vào người.

Khi yêu, phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm 5 CHỮ ĐỪNG này - Ảnh 1
Nếu yêu bạn nhiều như thế anh ấy đã không dư thừa tình yêu để mồi chài cô gái khác - Ảnh minh họa: Internet

1. Đừng biến mình thành sự lựa chọn

Phát hiện người đàn ông mình yêu bắt cá hai tay, đang yêu mình nhưng qua lại mờ ám với một phụ nữ khác bạn đừng bao giờ hỏi anh ấy “giữa em và cô ấy anh chọn ai?”. Bỡi lẽ, tình yêu là riêng là duy nhất, là thứ không thể chia sẻ, càng không dùng chung với bất cứ ai. Nếu anh ấy đã cho người thứ ba bước chân vào mối quan hệ của hai người thì tốt nhất bạn hãy đá phăng hai kẻ dư thừa kia ra khỏi đời mình.

Tất nhiên, phụ nữ cũng đừng tin vào lời hứa hẹn rằng “anh sẽ thay đổi”, “chỉ vì phút yếu lòng anh mới như thế, anh yêu em nhiều hơn cô ta rất nhiều”. Nếu yêu bạn nhiều như thế anh ấy đã không dư thừa tình yêu để mồi chài cô gái khác.

2. Đừng quá vị tha

Phụ nữ đừng quá vị tha, cũng đừng dễ dàng bỏ qua mọi lỗi lầm của đàn ông. Bạn phải khiến đối phương biết rằng, mọi sai lầm đều phải trả giá, kẻ có lỗi phải thật chân thành chuộc tội mới mong nhận được sự bao dung.

Nếu dễ dàng châm chước, làm ngơ trước những thương tổn đối phương gây ra cho mình bạn đã vô tình tạo cơ hội để họ làm đau bạn thêm lần  nữa.

Khi yêu, phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm 5 CHỮ ĐỪNG này - Ảnh 2
Không ai hoàn hảo, càng không ai không từng mắc phải những sai lầm - Ảnh minh họa: Internet

3. Đừng kể xấu người yêu với bất cứ ai

Người xưa có câu “tốt khoe xấu che”, đứng trước những điểm xấu của người yêu mình nếu bạn vẫn chấp nhận được, vẫn tiếp tục yêu thương anh ấy thì đừng mang chúng đi kể với bất cứ ai. Rất có thể, vì thấy bạn đang phải chịu đựng những bất công, người yêu hiện tại không xứng đáng với bạn mà người lắng nghe câu chuyện sẽ có ác cảm về một nửa của bạn.

Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ mình muốn gì, cần gì nhất. Không ai hoàn hảo, càng không ai không từng mắc phải những sai lầm. Chấp nhận chung sống hòa bình với chúng là cách để bạn tự thấy hạnh phúc, bỏ ngoài tai những phán xét của thiên hạ.

4. Đừng tự trách mình khi bị phản bội

Đừng tự hỏi mình đã làm sai điều gì khiến đối phương thay lòng đổi dạ, cũng đừng nghĩ mình đã quá thất bại khi bị phản bội. Bạn rất tốt, bạn hoàn toàn xứng đáng với người đàn ông tử tế, yêu thương bạn chân thành.

Trong một cuộc tình, kẻ phản bội luôn là người sai, chắc chắn là như thế.

Khi yêu, phụ nữ nhất định phải khắc cốt ghi tâm 5 CHỮ ĐỪNG này - Ảnh 3
Đời phụ nữ, dù thế nào cũng phải hiên ngang nhìn đời, tự chủ tài chính - Ảnh minh họa: Internet

5. Đừng tin câu “ở nhà anh nuôi” của đàn ông

Phụ nữ lấy chồng, dù chồng có giàu có đến mấy thì bạn nhất định cũng phải có việc làm, tự mình kiếm tiền. Đừng dại dột tin vào câu nói “ở nhà anh nuôi” để rồi sau đấy bị chính người đàn ông mình yêu thương khinh rẻ vì xem vợ như kẻ ăn bám.

Đời phụ nữ, dù thế nào cũng phải hiên ngang nhìn đời, tự chủ tài chính. Bởi khi ấy, bạn mới được trân trọng, mới có tiếng nói trong gia đình mình.

Là phụ nữ, bạn hãy làm điều này ngay hôm nay, càng sớm càng tốt

Là phụ nữ, bạn hãy làm điều này ngay hôm nay, càng sớm càng tốt

Bạn nhất định phải làm điều này càng sớm càng tốt, đừng chần chừ kẻo nửa đời còn lại phải sống trong nuối tiếc khôn nguôi.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà hạnh phúc đàn bà khôn người yêu ngoại tình những điều đại kỵ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 12 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 37 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này