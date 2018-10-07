Chồng vô tâm đến mấy cũng không thể khiến mẫu phụ nữ này tổn thương, đau khổ

Phụ nữ yêu 07/10/2018 18:44

Họ luôn tự nhủ rằng, chồng nào cũng là chồng, nếu vô tâm thì bỏ ngay không tiếc. Bởi càng nuối tiếc, càng dây dưa nước mắt lại phải rơi càng nhiều.

Đàn ông vô tâm sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho phụ nữ, càng không thể khiến cuộc đời bạn trở nên vui vẻ, đáng sống. Thật bẽ bàng khi thứ chồng vô tâm có thể làm được cho vợ là khiến chị em phải sưng mắt vì khóc, kiệt quệ vì đau khổ bởi vô số lần họ xát muối vào trái tim vợ mình.

Để không phải gánh chịu những tủi hờn, dằn vặt ấy phụ nữ hãy chuẩn bị cho mình những vũ khí này để có thể “bình yên vô sự” trước người chồng vô tâm.

Chồng vô tâm đến mấy cũng không thể khiến mẫu phụ nữ này tổn thương, đau khổ - Ảnh 1

Đây chính là cách trị chồng vô tâm khôn ngoan, hữu hiệu nhất, ai không biết sẽ hối tiếc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Tự chủ đời mình

Phụ nữ muốn làm chủ đời mình trước tiên phải độc lập tài chính lẫn tinh thần. Bạn nhất định phải có công việc, có thu nhập ổn định và không cho đàn ông quyền được định đoạt hạnh phúc đời mình. Chỉ khi có tiền, có tiếng nói và vị thế trong gia đình bạn mới nhận được sự xem trọng của bạn đời.

Chỉ khi độc lập, tự tin ta mới không sợ đàn ông rời bỏ mình. Dẫu họ có rời đi ta cũng không chới với vì trước đấy có dựa dẫm, sống bám ngày nào đâu. Hơn cả, phụ nữ tự chủ không bi lụy níu kéo người đàn ông vô tâm đến mức cạn tình cạn nghĩa. Họ hiểu rằng, có tiền, có sự nghiệp, có một cuộc đời thú vị thì hà cớ gì mình phải vì một người đàn ông mà thương tổn.

Chồng vô tâm đến mấy cũng không thể khiến mẫu phụ nữ này tổn thương, đau khổ - Ảnh 2
Người vợ khôn không điên rồ dùng tất cả thời gian của mình để cung phụng chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Biết tận hưởng cuộc sống

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ vì chồng cau mày mà sợ rúm ró, vì chồng vung tay mà ôm mặt hứng đòn. Họ có cá tính, biết đâu là những thứ chấp nhận được đâu là điều không thể dung thứ trong cuộc sống hôn nhân và đã tuyên bố thẳng thắn điều ấy ngay từ khi kí vào giấy đăng ký kết hôn.

Nếu phụ nữ khờ dại vì chồng vô tâm mà khóc lóc thở than, buồn đau vô hạn thì họ không như thế. Người vợ khôn không điên rồ dùng tất cả thời gian của mình để cung phụng chồng con. Họ biết cách yêu thương chính mình, biết cách tận hưởng niềm vui đến từ những chuyến du lịch, chiếc váy mới, chai nước hoa đắt tiền hay đơn giản chỉ là một khóa học làm bánh ngắn hạn. Họ chẳng có thời gian để khóc lòng vì chồng bởi chồng họ đang bận chạy theo giữ khư khư vì sợ đánh mất người vợ tuyệt vời như thế.

Chồng vô tâm đến mấy cũng không thể khiến mẫu phụ nữ này tổn thương, đau khổ - Ảnh 3
Họ học cách thông cảm, thứ tha và cho qua để cuộc hôn nhân thêm viên mãn, vẹn tròn - Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế

Chính sự tinh tế, hiểu thấu lòng người giúp phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng mình không thể đòi hỏi chồng vừa kiếm thật nhiều tiền lại nhớ ngày trao nhau nụ hôn đầu, lần đầu tiên cả hai có chuyến du lịch cùng nhau. Những điều vụn vặt, nhỏ nhặt ấy chẳng thể khiến nàng buồn, càng không khiến nàng nghi ngờ chồng mình có người khác.

Bởi lẽ, vì tinh tế, vì chỉ cần nhìn sâu vào mắt chồng họ đã biết anh ấy muốn gì, cần gì, đang suy nghĩ điều gì. Họ học cách thông cảm, thứ tha và cho qua để cuộc hôn nhân thêm viên mãn, vẹn tròn. Có người vợ tâm lý như thế thì càng chung sống chồng càng nuông chiều, yêu thương hết mực.

5 điều đàn bà khôn không bao giờ làm khi yêu, đàn bà dại hãy khắc cốt ghi tâm để đời bớt khổ

5 điều đàn bà khôn không bao giờ làm khi yêu, đàn bà dại hãy khắc cốt ghi tâm để đời bớt khổ

Đây là câu trả lời cho thắc mắc vì sao đàn bà khôn thường có tình yêu đẹp, cuộc sống hôn nhân viên mãn trong khi đàn bà dại phải chịu đủ truân chuyên, bất hạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng vô tâm đàn bà khôn hôn nhân hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 46 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 52 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 17 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này