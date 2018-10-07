Chồng vô tâm đến mấy cũng không thể khiến mẫu phụ nữ này tổn thương, đau khổ

Để không phải gánh chịu những tủi hờn, dằn vặt ấy phụ nữ hãy chuẩn bị cho mình những vũ khí này để có thể “bình yên vô sự” trước người chồng vô tâm.

Đàn ông vô tâm sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc cho phụ nữ, càng không thể khiến cuộc đời bạn trở nên vui vẻ, đáng sống. Thật bẽ bàng khi thứ chồng vô tâm có thể làm được cho vợ là khiến chị em phải sưng mắt vì khóc, kiệt quệ vì đau khổ bởi vô số lần họ xát muối vào trái tim vợ mình.

Đây chính là cách trị chồng vô tâm khôn ngoan, hữu hiệu nhất, ai không biết sẽ hối tiếc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ muốn làm chủ đời mình trước tiên phải độc lập tài chính lẫn tinh thần. Bạn nhất định phải có công việc, có thu nhập ổn định và không cho đàn ông quyền được định đoạt hạnh phúc đời mình. Chỉ khi có tiền, có tiếng nói và vị thế trong gia đình bạn mới nhận được sự xem trọng của bạn đời.

Chỉ khi độc lập, tự tin ta mới không sợ đàn ông rời bỏ mình. Dẫu họ có rời đi ta cũng không chới với vì trước đấy có dựa dẫm, sống bám ngày nào đâu. Hơn cả, phụ nữ tự chủ không bi lụy níu kéo người đàn ông vô tâm đến mức cạn tình cạn nghĩa. Họ hiểu rằng, có tiền, có sự nghiệp, có một cuộc đời thú vị thì hà cớ gì mình phải vì một người đàn ông mà thương tổn.

Người vợ khôn không điên rồ dùng tất cả thời gian của mình để cung phụng chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Biết tận hưởng cuộc sống

Phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ vì chồng cau mày mà sợ rúm ró, vì chồng vung tay mà ôm mặt hứng đòn. Họ có cá tính, biết đâu là những thứ chấp nhận được đâu là điều không thể dung thứ trong cuộc sống hôn nhân và đã tuyên bố thẳng thắn điều ấy ngay từ khi kí vào giấy đăng ký kết hôn.

Nếu phụ nữ khờ dại vì chồng vô tâm mà khóc lóc thở than, buồn đau vô hạn thì họ không như thế. Người vợ khôn không điên rồ dùng tất cả thời gian của mình để cung phụng chồng con. Họ biết cách yêu thương chính mình, biết cách tận hưởng niềm vui đến từ những chuyến du lịch, chiếc váy mới, chai nước hoa đắt tiền hay đơn giản chỉ là một khóa học làm bánh ngắn hạn. Họ chẳng có thời gian để khóc lòng vì chồng bởi chồng họ đang bận chạy theo giữ khư khư vì sợ đánh mất người vợ tuyệt vời như thế.

Họ học cách thông cảm, thứ tha và cho qua để cuộc hôn nhân thêm viên mãn, vẹn tròn - Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế

Chính sự tinh tế, hiểu thấu lòng người giúp phụ nữ khôn ngoan hiểu rằng mình không thể đòi hỏi chồng vừa kiếm thật nhiều tiền lại nhớ ngày trao nhau nụ hôn đầu, lần đầu tiên cả hai có chuyến du lịch cùng nhau. Những điều vụn vặt, nhỏ nhặt ấy chẳng thể khiến nàng buồn, càng không khiến nàng nghi ngờ chồng mình có người khác.

Bởi lẽ, vì tinh tế, vì chỉ cần nhìn sâu vào mắt chồng họ đã biết anh ấy muốn gì, cần gì, đang suy nghĩ điều gì. Họ học cách thông cảm, thứ tha và cho qua để cuộc hôn nhân thêm viên mãn, vẹn tròn. Có người vợ tâm lý như thế thì càng chung sống chồng càng nuông chiều, yêu thương hết mực.