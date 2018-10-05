Cả đời này, đàn ông sẽ không bao giờ quên được 4 người phụ nữ sau

Phụ nữ yêu 05/10/2018 17:00

Dẫu đã yên bề gia thất, có cuộc hôn nhân hạnh phúc ấm êm thì trong thâm tâm đàn ông vẫn luôn cất giấu bóng hình của người phụ nữ này.

Đến cuối đời đàn ông vẫn giữ mãi người phụ nữ này trong tim mình. 

Cả đời này, đàn ông sẽ không bao giờ quên được 4 người phụ nữ sau - Ảnh 1
Người yêu cũ chính là thanh xuân của đàn ông, mà đã là thanh xuân thì ai cũng hoài niệm, tiếc nuối và luôn nhớ về - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu cũ

Trước khi bước chân vào hôn nhân hầu hết đàn ông đều có vài ba cuộc tình. Tình yêu ấy có thể là cô bạn học thời cấp ba, có thể là nàng sinh viên khóa dưới, cô đồng nghiệp cũ hay một người bạn vô tình gặp gỡ. Dẫu đối phương có là ai, câu chuyện yêu đương kết thúc như thế nào thì người yêu cũ luôn có một vị trí quan trọng trong lòng mỗi người đàn ông.

Nếu họ chia tay vì cả hai không còn yêu thương nhau nữa, vì những bất đồng, nguội lạnh con tim thì không có gì để nói. Ngược lại, nếu tình yêu dang dở là bởi hoàn cảnh đẩy đưa, là vì điều kiện lúc ấy không cho phép họ đến với nhau thì đàn ông sẽ day dứt khôn nguôi cả đời. Bởi lẽ, thứ gì dang dở lại càng khiến người ta hối tiếc, nhung nhớ và ước ao được một lần trở về ngày xưa. Câu nói “tình cũ không rủ cũng đến” đã khái quát được sự đáng sợ mang tính uy hiếp của người yêu cũ với cuộc hôn nhân hiện tại.

Cả đời này, đàn ông sẽ không bao giờ quên được 4 người phụ nữ sau - Ảnh 2
 Vì sau cùng không có được cái kết đẹp với đối phương nên đàn ông vẫn mãi nghĩ về họ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đàn ông khát khao có được

Hay còn gọi là người tình lý tưởng của đàn ông. Mỗi đàn ông đều có một hình mẫu phụ nữ của riêng mình, có người thích những cô nàng nóng bỏng, gợi cảm, cũng có người thích phụ nữ ngây ngô, trong sáng. Dẫu hình mẫu của mỗi người mỗi khác nhưng nếu đã từng hẹn hò, từng tiếp xúc và đem lòng cảm mến nhưng sau cùng lại không có được cái kết đẹp với đối phương đàn ông vẫn không thôi nghĩ về họ.

Cả đời này, đàn ông sẽ không bao giờ quên được 4 người phụ nữ sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ họ đánh mất

Vì những nông nổi, những sai lầm, bồng bột nhất thời mà đánh mất người phụ nữ mình tha thiết yêu thương nên đàn ông sẽ hối hận vô cùng. Dẫu sau đó có tìm được người tâm đầu ý hợp, tương xứng mọi điều thì tâm trí chàng vẫn không thôi nghĩ về người phụ nữ hoàn hảo thuở xưa.

Chính vì do mình nên tình yêu kia tan vỡ, do mình nên đối phương mới buông tay, do mình mà đối phương phải đớn đau thương tổn nên đàn ông luôn phải tự chất vấn lương tâm vì điều tồi tệ mình từng gây ra trong quá khứ.

Cả đời này, đàn ông sẽ không bao giờ quên được 4 người phụ nữ sau - Ảnh 4
Dẫu có 90 tuổi thì đàn ông vẫn nhớ rõ mồn một về tình một đêm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tình một đêm

Những tưởng chỉ là những giây phút thoáng qua nhưng thực chất những mối tình một đêm lại để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm trí đàn ông. Bởi lẽ, vì nghĩ chỉ có một lần duy nhất bên nhau, vì chẳng cần giữ kẽ hay ý nhị nên đàn ông rất thoải mái được là chính mình khi bên họ.

Dẫu có chớp nhoáng nhất thời nhưng sự cuồng dại, hư hỏng của tình một đêm như cơn gió lạ khuấy đảo cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt và lề lối của đàn ông. Tin tôi đi, dẫu có 90 tuổi thì đàn ông vẫn nhớ rõ mồn một về tình một đêm của mình.

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