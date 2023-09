Cả đời này, đàn ông sẽ không bao giờ quên được 4 người phụ nữ sau

Vì sau cùng không có được cái kết đẹp với đối phương nên đàn ông vẫn mãi nghĩ về họ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ đàn ông khát khao có được

Hay còn gọi là người tình lý tưởng của đàn ông. Mỗi đàn ông đều có một hình mẫu phụ nữ của riêng mình, có người thích những cô nàng nóng bỏng, gợi cảm, cũng có người thích phụ nữ ngây ngô, trong sáng. Dẫu hình mẫu của mỗi người mỗi khác nhưng nếu đã từng hẹn hò, từng tiếp xúc và đem lòng cảm mến nhưng sau cùng lại không có được cái kết đẹp với đối phương đàn ông vẫn không thôi nghĩ về họ.

Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ họ đánh mất

Vì những nông nổi, những sai lầm, bồng bột nhất thời mà đánh mất người phụ nữ mình tha thiết yêu thương nên đàn ông sẽ hối hận vô cùng. Dẫu sau đó có tìm được người tâm đầu ý hợp, tương xứng mọi điều thì tâm trí chàng vẫn không thôi nghĩ về người phụ nữ hoàn hảo thuở xưa.

Chính vì do mình nên tình yêu kia tan vỡ, do mình nên đối phương mới buông tay, do mình mà đối phương phải đớn đau thương tổn nên đàn ông luôn phải tự chất vấn lương tâm vì điều tồi tệ mình từng gây ra trong quá khứ.

Dẫu có 90 tuổi thì đàn ông vẫn nhớ rõ mồn một về tình một đêm của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tình một đêm

Những tưởng chỉ là những giây phút thoáng qua nhưng thực chất những mối tình một đêm lại để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong tâm trí đàn ông. Bởi lẽ, vì nghĩ chỉ có một lần duy nhất bên nhau, vì chẳng cần giữ kẽ hay ý nhị nên đàn ông rất thoải mái được là chính mình khi bên họ.

Dẫu có chớp nhoáng nhất thời nhưng sự cuồng dại, hư hỏng của tình một đêm như cơn gió lạ khuấy đảo cuộc sống nhàm chán, tẻ nhạt và lề lối của đàn ông. Tin tôi đi, dẫu có 90 tuổi thì đàn ông vẫn nhớ rõ mồn một về tình một đêm của mình.