Lí do không ngờ khiến đàn ông mê mệt phụ nữ từng đổ vỡ hơn cả gái còn son

Phụ nữ yêu 04/10/2018 14:39

Đàn ông dù cao ngạo, cứng rắn đến mấy cũng chẳng thể thắng được sức hấp dẫn không thể chối từ ở phụ nữ từng có chồng. Gái còn son dùng mọi cách cũng đừng mong bì kịp.

Phụ nữ càng từng trải, càng giàu kinh nghiệm sống sẽ càng hấp dẫn trong mắt người khác giới. Bởi ở họ có sự dè chừng, lạnh nhạt, bất cần và cả cá tính khó ai sánh được.

Lí do không ngờ khiến đàn ông mê mệt phụ nữ từng đổ vỡ hơn cả gái còn son - Ảnh 1
Ở họ có sự dè chừng, lạnh nhạt, bất cần và cả cá tính khó ai sánh được - Ảnh minh họa: Internet

1. Không dễ chinh phục

Đàn ông rất háu thắng, thứ gì càng khó có được họ càng khát khao chiếm hữu. Thế nên, đứng trước phụ nữ càng lạnh nhạt, vô tâm với mình lòng ham thích chinh phục của phái mạnh nổi lên mãnh liệt. Nếu đã đem lòng yêu thích, bị quyến rũ bởi phụ nữ đã từng có chồng thì dù đã có người yêu xinh đẹp, bốc lửa họ cũng không màng đến.

Lí do không ngờ khiến đàn ông mê mệt phụ nữ từng đổ vỡ hơn cả gái còn son - Ảnh 2
Họ chẳng cần ra sức giữ, cũng không cần chiêu trò thì đàn ông vẫn tình nguyện thủy chung, có đuổi cũng không rời nửa bước - Ảnh minh họa: Internet

2. Từng trải

Nếu những cô nàng độc thân khi yêu thường ỏng ẹo, đòi hỏi và bắt đàn ông phải nuông chiều mình từng điều nhỏ nhặt thì phụ nữ đã từng kết hôn không như thế. Cô ấy có sự điềm đạm, sâu sắc và cả từng trải để biết chính xác mình cần gì, muốn gì.

Chính sự già dặn, bản lĩnh ấy khiến đàn ông một khi đã say mê sẽ cả đời say như điếu đổ. Lúc ấy, họ chẳng cần ra sức giữ, cũng không cần chiêu trò thì đàn ông vẫn tình nguyện thủy chung, có đuổi cũng không rời nửa bước.

Lí do không ngờ khiến đàn ông mê mệt phụ nữ từng đổ vỡ hơn cả gái còn son - Ảnh 3
Họ sẽ không khờ dại dành hết thời gian chỉ để lo cho chồng cho con trong khi mình đầu bù tóc rối - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết cách làm mới mình

Vì đã từng thất bại, từng tổn thương trong chuyện tình xưa cũ nên phụ nữ từng đổ vỡ rất biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình. Họ sẽ không khờ dại dành hết thời gian chỉ để lo cho chồng cho con trong khi mình đầu bù tóc rối. Họ càng không nhịn ăn nhịn mặc để chắt chiu từng đồng vì gia đình trong khi cả năm mình không có được một bộ quần áo tử tế.

Biết yêu bản thân, biết cách tiêu tiền để mình luôn tươi mới, hấp dẫn và khỏe mạnh nhưng không hề phung phí chứng tỏ cô ấy là người phụ nữ khôn ngoan, biết cách quản lý tiền bạc. Thử hỏi xem, đàn ông còn cần gì hơn thế.

Lí do không ngờ khiến đàn ông mê mệt phụ nữ từng đổ vỡ hơn cả gái còn son - Ảnh 4
Lên giường với nàng sẽ khiến đàn ông mãn nguyện đạt được khoái cảm, hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

4. Hết mình trong chuyện gối chăn

Nếu những cô nàng còn son luôn phải gồng mình cố gắng tỏ ra mãn nguyện khi gần gũi người đàn ông của mình dù mọi thứ không thực sự hòa hợp thì phụ nữ từng đổ vỡ không như thế. Nàng thẳng thắn nói cho đối phương biết những gì mình muốn và không ngần ngại hỏi về những gì chàng mong mỏi. Nhờ thế, lên giường với nàng sẽ khiến đàn ông đạt được khoái cảm, hạnh phúc trọn vẹn.

Phụ nữ càng khác biệt, cá tính bao nhiêu càng hấp dẫn trong mắt đàn ông bấy nhiêu

Phụ nữ càng khác biệt, cá tính bao nhiêu càng hấp dẫn trong mắt đàn ông bấy nhiêu

Không phải xinh đẹp, bốc lửa, sự khác biệt mới là nhân tố quyết định sức hấp dẫn của một người phụ nữ trong mắt đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ hấp dẫn hấp dẫn đàn ông đàn bà đổ vỡ

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 56 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 1 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này