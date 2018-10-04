Lí do không ngờ khiến đàn ông mê mệt phụ nữ từng đổ vỡ hơn cả gái còn son

Phụ nữ càng từng trải, càng giàu kinh nghiệm sống sẽ càng hấp dẫn trong mắt người khác giới. Bởi ở họ có sự dè chừng, lạnh nhạt, bất cần và cả cá tính khó ai sánh được.

Đàn ông rất háu thắng, thứ gì càng khó có được họ càng khát khao chiếm hữu. Thế nên, đứng trước phụ nữ càng lạnh nhạt, vô tâm với mình lòng ham thích chinh phục của phái mạnh nổi lên mãnh liệt. Nếu đã đem lòng yêu thích, bị quyến rũ bởi phụ nữ đã từng có chồng thì dù đã có người yêu xinh đẹp, bốc lửa họ cũng không màng đến.

Nếu những cô nàng độc thân khi yêu thường ỏng ẹo, đòi hỏi và bắt đàn ông phải nuông chiều mình từng điều nhỏ nhặt thì phụ nữ đã từng kết hôn không như thế. Cô ấy có sự điềm đạm, sâu sắc và cả từng trải để biết chính xác mình cần gì, muốn gì.

Chính sự già dặn, bản lĩnh ấy khiến đàn ông một khi đã say mê sẽ cả đời say như điếu đổ. Lúc ấy, họ chẳng cần ra sức giữ, cũng không cần chiêu trò thì đàn ông vẫn tình nguyện thủy chung, có đuổi cũng không rời nửa bước.

Họ sẽ không khờ dại dành hết thời gian chỉ để lo cho chồng cho con trong khi mình đầu bù tóc rối - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết cách làm mới mình

Vì đã từng thất bại, từng tổn thương trong chuyện tình xưa cũ nên phụ nữ từng đổ vỡ rất biết cách yêu thương, chăm sóc chính mình. Họ sẽ không khờ dại dành hết thời gian chỉ để lo cho chồng cho con trong khi mình đầu bù tóc rối. Họ càng không nhịn ăn nhịn mặc để chắt chiu từng đồng vì gia đình trong khi cả năm mình không có được một bộ quần áo tử tế.

Biết yêu bản thân, biết cách tiêu tiền để mình luôn tươi mới, hấp dẫn và khỏe mạnh nhưng không hề phung phí chứng tỏ cô ấy là người phụ nữ khôn ngoan, biết cách quản lý tiền bạc. Thử hỏi xem, đàn ông còn cần gì hơn thế.

Lên giường với nàng sẽ khiến đàn ông mãn nguyện đạt được khoái cảm, hạnh phúc trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

4. Hết mình trong chuyện gối chăn

Nếu những cô nàng còn son luôn phải gồng mình cố gắng tỏ ra mãn nguyện khi gần gũi người đàn ông của mình dù mọi thứ không thực sự hòa hợp thì phụ nữ từng đổ vỡ không như thế. Nàng thẳng thắn nói cho đối phương biết những gì mình muốn và không ngần ngại hỏi về những gì chàng mong mỏi. Nhờ thế, lên giường với nàng sẽ khiến đàn ông đạt được khoái cảm, hạnh phúc trọn vẹn.