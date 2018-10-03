Phụ nữ càng khác biệt, cá tính bao nhiêu càng hấp dẫn trong mắt đàn ông bấy nhiêu

Phụ nữ yêu 03/10/2018 16:39

Không phải xinh đẹp, bốc lửa, sự khác biệt mới là nhân tố quyết định sức hấp dẫn của một người phụ nữ trong mắt đàn ông.

Nếu bạn bị trộn lẫn với số đông thì giá trị của bạn càng thấp, càng không có gì nổi trội. Ngược lại, nếu bạn là một, là riêng, là duy nhất thì chẳng cần cố gắng làm gì bạn vẫn là sự cám dỗ với mọi đàn ông bước qua đời mình.

Phụ nữ càng khác biệt, cá tính bao nhiêu càng hấp dẫn trong mắt đàn ông bấy nhiêu - Ảnh 1
Thay vì đổ hết tiền chỉ để làm đẹp cho mình, mua phấn mua son, sắm quần áo để chưng diện phụ nữ cá tính sẽ dùng nó để mua cho mình kiến thức, trải nghiệm - Ảnh minh họa: Internet

Sự khác biệt của phụ nữ thể hiện rõ ràng nhất qua cách họ tiêu tiền

Phụ nữ ngoan chỉ thích dùng tiền của đàn ông để mua những gì mình thích, nỗ lực làm đẹp, tắm trắng, thẩm mỹ để níu chân đàn ông khiến họ hài lòng, an phận.

Phụ nữ hư không như thế, nàng chẳng thèm dùng tiền của người khác để chạy theo bất cứ một trào lưu nào. Thay vì đổ hết tiền chỉ để làm đẹp cho mình, mua phấn mua son, sắm quần áo để chưng diện phụ nữ cá tính sẽ dùng nó để mua cho mình kiến thức, trải nghiệm.

Có thể là một khóa học ngắn hạn, những chuyến du lịch bụi hoặc chỉ đơn giản là vài ba cuốn sách. Họ không làm màu mà thực hiện nó một cách nghiêm túc. Đi học chăm chỉ, đặt cảm xúc của mình vào chuyến đi thay vì chỉ chăm chăm chụp ảnh khoe khoang với thiên hạ hay mua sách về chỉ để đăng lên facebook tỏ vẻ chăm ngoan. Khi ấy, tất nhiên đàn ông sẽ nhìn họ theo cách khác, thú vị và lôi cuốn đến không cưỡng nổi.

Phụ nữ càng khác biệt, cá tính bao nhiêu càng hấp dẫn trong mắt đàn ông bấy nhiêu - Ảnh 2
Đàn ông nào cũng muốn được kề bên người phụ nữ khiến họ dễ chịu, được là chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thú vị không ham đàn ông giàu, không chê đàn ông nghèo

Phụ nữ ngoan thích qua lại với đàn ông giàu có để khẳng định giá trị của mình, người yêu càng nhiều tiền bao nhiêu họ càng hãnh diện, hạnh phúc bấy nhiêu. Người tình như món trang sức đắt tiền để họ có thể lên mặt với những người “không cùng đẳng cấp” với mình, để hơn thua với bạn bè.

Phụ nữ thú vị lại khác, nàng không ham đàn ông giàu, chẳng dè bỉu đàn ông không có tiền. Họ hòa đồng với tất cả mọi người, tôn trọng đối phương khi trò chuyện, kể cả những đàn ông trong túi không có đồng nào.

Có sự khác biệt ấy là bởi phụ nữ quá ngoan thường tiếp cận đàn ông để tìm kiếm bạn đời. Phụ nữ cá tính kết bạn với người khác giới để có những mối quan hệ bạn bè đúng nghĩa. Nếu sau đấy, tình cảm giữa cả hai có tiến triển như thế nào lại là chuyện khác.

Chính vì không vụ lợi, không mưu toan nên họ tạo cho đối phương cảm giác thoải mái, tự nhiên như thân thiết từ thuở nào. Tất nhiên, đàn ông nào cũng muốn được kề bên người phụ nữ khiến họ dễ chịu, được là chính mình cả.

Phụ nữ càng khác biệt, cá tính bao nhiêu càng hấp dẫn trong mắt đàn ông bấy nhiêu - Ảnh 3
Họ biết cách tôn trọng những khác biệt, những cá tính riêng mà không phán xét, càng không khinh rẻ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thú vị không nói xấu phụ nữ khác, phụ nữ bình thường thích mang chuyện thiên hạ ra bàn tán

Một người phụ nữ khác biệt, cá tính là khi họ chẳng thèm nói xấu người phụ nữ khác, cũng không hạ thấp bất cứ ai chỉ để nâng cao giá trị bản thân. Họ biết cách tôn trọng những khác biệt, những cá tính riêng mà không phán xét, càng không khinh rẻ. Phụ nữ quá ngoan thích tán chuyện của người khác, thích nói về thói xấu của cô này, “bóc phốt” cô kia chỉ để hả hê mà chốt lại rằng mình không như thế, mình thanh cao hơn nhiều.

Đàn ông không thích phụ nữ lắm lời, càng không thích người “ngồi lê đôi mách”. Thế nên, chưa bàn đến nhan sắc, vóc dáng hay học thức thì phụ nữ thú vị đã ăn đứt những cô nàng tỏ vẻ ngoan hiền, đỏng đảnh rồi.

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