Phụ nữ thuộc top con giáp sau hãy thay đổi chính mình để dùng đức thắng số, nỗ lực cải vận nếu không nửa đời còn lại bạn phải sống trong khổ cực.

Muốn đời mình không vướng vào thị phi, muốn có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng hết mực thương yêu vợ Tuất hãy học cách buông bỏ. Hãy giảm bớt công việc để có thời gian chăm sóc gia đình, biết cảnh giác trước người xấu để không bị hãm hại oan uổng. Có như thế bạn mới có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh an yên.

Tuất là nàng giáp sống trách nhiệm, chân tình và luôn dốc toàn bộ tâm sức vào những việc mình làm. Tuy nhiên, vì quá đảm đang, cứ ôm hết việc vào người nên Tuất khiến bạn đời nảy sinh tâm lý ỷ lại, khiến người ngoài lợi dụng lòng tin của nàng để trục lợi.

Chính vì có được mọi thứ quá dễ dàng nên Mão không biết trân trọng, họ chi tiêu bạt mạng - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Mão

Thông minh, nhanh nhẹn lại có óc kinh doanh, biết cách kiếm tiền nên chẳng cần cậy nhờ ai Mão cũng tự làm đại gia, vươn lên làm giàu khi còn khá trẻ. Chính vì có được mọi thứ quá dễ dàng nên Mão không biết trân trọng, họ chi tiêu bạt mạng, quẳng tiền qua cửa sổ một cách vô ích nên dù có nhiều tiền thì con giáp này vẫn bị tiền bạc làm cho mệt mỏi, lo lắng đủ đường.

Mão hãy kiểm điểm lại chính mình, hãy chuẩn bị từng đường đi nước bước cho sự nghiệp của mình. Ngoài ra, Mão hãy bớt vô tâm lại mà dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc bạn đời kẻo hôn nhân gãy gánh lúc nào không hay.

Giàu có, sung sướng và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến Hợi dễ dàng tự mãn với hiện tại mà quên đi cách yêu thương, vun vén - Ảnh minh họa: Internet

Nàng Hợi

Phụ nữ tuổi Hợi sinh ra đã may mắn hơn người. Họ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, cứ ra đến ngõ là tiền rơi trúng đầu. Giàu có, sung sướng và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến Hợi dễ dàng tự mãn với hiện tại mà quên đi cách yêu thương, vun vén.

Nếu không bớt cứng ngắc, hạ cái tôi của mình xuống bạn sẽ khiến lòng tự ái của chồng bị tổn thương. Lâu dần, tình cảm phai nhạt, anh ấy rất dễ có người phụ nữ khác ở bên ngoài.

Họ luôn muốn mình là người đứng đầu, gặt hái thành công trong sự nghiệp để ai cũng phải ganh tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vì cầu toàn nên Ngọ đòi hỏi ở bạn đời và chính mình rất nhiều điều để tạo nên sự hoàn hảo. Họ luôn muốn mình là người đứng đầu, gặt hái thành công trong sự nghiệp để ai cũng phải ganh tỵ. Trong tình yêu, Ngọ luôn yêu cầu người đàn ông của mình phải xứng đáng với họ, khiến họ có thể tự hào trước mặt người khác.

Vì quá sĩ diện lại thích khoe khoang nên ai cũng thấy áp lực, mệt mỏi khi làm việc, tiếp xúc với Ngọ. Tốt nhất, Ngọ hãy dừng ngay việc mang nhân viên của mình đi so sánh với nhân viên công ty khác, mang chồng mình đi hơn thua với đàn ông khác kẻo sau cùng sẽ không còn ai muốn ở lại bên bạn nữa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.