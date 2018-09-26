3 con giáp bị vận may đeo bám, ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, sung sướng hết phần thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26/09/2018 14:50

Từ giờ đến cuối năm, top con giáp sau sẽ may mắn ngút trời, làm đâu thắng đó, phát tài phát lộc.

Bấy nhiêu cố gắng của 3 con giáp sau sẽ được đáp đền xứng đáng bằng tiền xài phủ phê, sự nghiệp thành công rực rỡ. Họ càng vui vẻ, lạc quan càng có nhiều phúc khí.

3 con giáp bị vận may đeo bám, ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 1
Dù có đang nghèo mạt rệp thì tháng 10 tới Mão sẽ đổi đời ngoạn mục, tiêu tiền thả ga, giàu sang vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Top 1: Tuổi Mão

Nửa đầu năm 2018 của người tuổi Mão không mấy suôn sẻ, họ làm ăn thua lỗ, đụng đâu hỏng đấy. Thế nhưng, nhờ quyết tâm vươn lên, ý chí quật cường nên Mão luôn dốc hết sức làm việc để lấy lại những gì mình đã mất, có được những gì mình ước ao.

Trong những tháng cuối năm nay, Mão sẽ được thần may mắn nuông chiều hết mực. Cứ ra tới cửa tiền rơi trúng đầu, tài lộc đỏ như son khiến thu nhập của Mão tăng theo cấp số nhân từng ngày. Dù có đang nghèo mạt rệp thì tháng 10 tới Mão sẽ đổi đời ngoạn mục, tiêu tiền thả ga, giàu sang vô đối.

3 con giáp bị vận may đeo bám, ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 2
Thìn sẽ phất lên như diều gặp gió, vô số cơ hội làm giàu ập đến tận tay, giúp Thìn đếm mãi cũng không hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Top 2: Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có số tài lộc, đại phú quý từ khi sinh ra. Dẫu gia cảnh khó khăn, nghèo khổ đến mấy thì cuộc đời họ luôn bình yên, sung sướng. Mậu Tuất 2018, Thìn sẽ phất lên như diều gặp gió, vô số cơ hội làm giàu ập đến tận tay, giúp Thìn đếm mãi cũng không hết tiền.

Những điều Thìn mong muốn sẽ thành hiện thực, những dự định sẽ như ý nguyện giúp không chỉ năm nay mà 3 năm sau vận số của Thìn vẫn tốt đẹp, viên mãn như thế.

3 con giáp bị vận may đeo bám, ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh 3
Càng về cuối năm vận phú quý của Dần càng vượng, gia đình hưng thịnh, làm ăn vượng phát. - Ảnh minh họa: Internet

Top 3: Tuổi Dần

Sự mạnh mẽ, cá tính chính là chìa khóa mang lại thành công cho người tuổi Dần. Họ kiên quyết, khẳng khái và luôn toàn tâm toàn ý cho công việc, sự nghiệp nên người khác dù dùng mọi chiêu trò cũng không thể hãm hại được Dần, càng không thể khiến con giáp này thất bại.

Càng về cuối năm vận phú quý của Dần càng vượng, gia đình hưng thịnh, làm ăn vượng phát. Đặc biệt, tháng 10/2018 Dần sẽ có được vận may hiếm có giúp số dư trong tài khoản của Dần tăng vùn vụt.

*Thông chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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