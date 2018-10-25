Phụ nữ đang chán chồng nhất định không được bỏ qua bài viết này!

Đấy là những khi vợ chồng vì quá ích kỷ mà bỏ ngoài tai những lời tận tâm can của đối phương, cũng là những khi bỗng dưng chán nhau mà muốn buông xuôi tất cả mặc cho con cái thiệt thòi, mặc cho họ chưa bao giờ thực sự nỗ lực để giữ gìn mái ấm.

Với người ngoài cuộc, hôn nhân luôn có màu hồng. Ở đấy, vợ chồng luôn yêu thương, chăm sóc nhau từng chút một. Họ cứ hạnh phúc mà già đi bên nhau, không sóng gió, không chông chênh. Thế nhưng, với người trong cuộc, hôn nhân là nhiều mảng màu, hồng có, xanh có, xám ngắt cũng có.

Thế nên, hỡi những người đàn ông đang chán vợ, những người đàn bà đang chán chồng, nếu muốn có cuộc hôn nhân bền vững bạn đừng bỏ lỡ những bài học dưới đây:

Vợ chồng chung sống, dù giận đến mấy cũng phải chuyện trò với nhau, không được im lặng, càng không được dùng chiến tranh lạnh. Hãy nhớ rằng, giao tiếp chính là cách duy nhất để cả hai tháo gỡ những hiểu lầm, để giúp đối phương hiểu mình nghĩ gì, muốn gì, cần gì.

Đừng bắt bạn đời phải tự vắt óc nghĩ xem họ cần làm gì để bạn nguôi ngoai cơn giận, như thế tiêu cực vô cùng.

Đừng keo kiệt lòng bao dung

Bạn có thể dễ dàng bỏ qua cho người ngoài khi họ làm điều có lỗi với bạn nhưng lại quá khắt khe khi bạn đời mắc sai lầm. Tại sao lại như thế?. Đừng hà khắc với người nhà của mình, “cơm sôi bớt lửa” nhẫn nhịn đôi chút chẳng thể làm bạn thiệt thòi nhưng lại giúp không khí gia đình luôn ấm êm, chan hòa thì hà cớ gì bạn lại keo kiệt lòng bao dung.

Những vui buồn trong cuộc sống được sớt chia sẽ khiến cuộc đời trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu bội phần - Ảnh minh họa: Internet

Cùng nhau đi ngủ

Việc cùng nhau đi ngủ rất quan trọng, bởi lẽ nhờ thế mà các cặp đôi có thời gian thủ thỉ, tâm sự với nhau mọi điều trong ngày. Chồng có thể kể cho vợ nghe về những gì đã xảy ra trong ngày, vợ có thể tranh thủ than vãn về những mệt mỏi cô ấy đã gặp phải. Những vui buồn trong cuộc sống được sớt chia sẽ khiến cuộc đời trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu bội phần.

Những món quà bất ngờ

Đàn ông, phụ nữ đừng chờ có dịp mới dành tặng nhau những bất ngờ. Việc thể hiện tình yêu mình dành cho đối phương, việc họ quan trọng thế nào trong đời mình là điều nên bộc lộ bất cứ lúc nào. Một bó hoa nho nhỏ gửi đến nơi vợ làm việc kèm theo lời nhắn “anh yêu em, vợ yêu của anh”. Hoặc đơn giản là chiếc áo sơ mi mới tặng chồng vì gần đây anh ấy thường về sớm giúp bạn nấu ăn đã dư sức khiến hai bạn dù bên nhau cả đời cũng không chán mà ngày càng yêu thương, trân trọng hôn nhân hơn.