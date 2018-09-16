Đâu chỉ đàn ông, ngay cả phụ nữ cũng có xu hướng ngoại tình không kém. Dẫu biết mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh nhưng tựu chung lại, chị em thường thay lòng đổi dạ vì những lý do dưới đây.

Một khi phải một mình gánh vác quá nhiều trách nhiệm, vừa đi làm kiếm tiền, vừa nai lưng làm việc nhà, tự mình nuôi dạy con mà không hề nhận được bất cứ sự chia sẻ nào từ chồng thì lửa lòng trong người vợ sẽ tắt ngúm. Cô ấy cô đơn đến đáng thương trong chính cuộc hôn nhân của mình, từ đấy mà nhen nhóm ý định ngoại tình để được khỏa lấp những hoang vu trong tâm hồn.

Người vợ nào cũng mong được chồng hỏi han săn sóc, cũng mong nhận được những lời yêu thương, những cử chỉ ngọt ngào. Bởi lẽ, phụ nữ ngoài yêu bằng tai còn yêu bằng tâm. Họ đủ khôn ngoan để cảm nhận được chồng đã thay đổi thế nào, đã hờ hững ra sao sau bao tháng năm chung sống.

Họ không ngờ rằng, sai lầm ấy không chỉ chẳng khiến đối phương hối lỗi mà còn khiến họ đánh mất chính mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Trả thù chồng ngoại tình

Phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ dù mạnh mẽ, cá tính đến mấy cũng đau đớn đến tận cùng, cũng ngỡ như sống đi chết lại. Nếu có người chấp nhận bỏ qua cho chồng để làm lại từ đầu, có người nhẫn nhịn cam chịu kiếp chồng chung thì cũng có những người vợ quyết tâm ngoại tình để khiến chồng phải nếm trái nỗi đau bị “cắm sừng” như mình đã từng.

Chính sự bất cần, cố chấp đã khiến người vợ có chồng bội bạc nảy sinh ý nghĩ tiêu cực này. Họ không ngờ rằng, sai lầm ấy không chỉ chẳng khiến đối phương hối lỗi mà còn khiến họ đánh mất chính mình.

Nếu người chồng không thể khiến vợ được thỏa mãn sẽ khiến phụ nữ, dù hiền lành đến mấy cũng khát khao được giải tỏa những uẩn ức trong mìn - Ảnh minh họa: Internet

3. Không được thỏa mãn “chuyện ấy”

Tình dục là chất keo gắn kết tình yêu, hòa hợp tình dục là một trong những tiêu chí không thể thiếu của một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nếu người chồng không thể khiến vợ được thỏa mãn sẽ khiến phụ nữ, dù hiền lành đến mấy cũng khát khao được giải tỏa những uẩn ức trong mình.

Họ khao khát có được những đam mê cuồng nhiệt, được mãnh liệt khi ở trên giường. Vậy nên, nếu vợ chồng không hòa hợp chuyện chăn gối thì vợ tìm đến nguồn vui khác là nguy cơ khó tránh khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

4. Bản tính lăng loàn

Một khi đã lẳng lơ, lăng loàn thì dù có chồng người phụ nữ ấy vẫn tơ tưởng đến đàn ông khác, vẫn muốn thể hiện sự hấp dẫn của mình bằng việc lên giường với càng nhiều đàn ông càng khiến họ thích thú. Bởi lẽ, mẫu phụ nữ này rất nhanh chán, dù hôm nay vẫn yêu mặn nồng thì hôm sau đã có thể nhẫn tâm nói lời chia tay.

Cưới phải người phụ nữ lẳng lơ làm vợ, đàn ông hãy cẩn thận kẻo bạn đã bị phản bội từ lâu mà không hề hay biết.