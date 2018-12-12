Đây là điều phụ nữ thú vị thường làm trên facebook của họ

Phụ nữ yêu 12/12/2018 16:23

Thay vì khoe của, khoe thân như phụ nữ nhạt nhẽo, nhàm chán khác  thì cô nàng thú vị lại làm những điều cực hay ho này trên trang cá nhân của họ.

Ắt hẳn bạn đã gặp phải trường hợp rất nhiều cô gái đăng ảnh khoe chiếc đầm mới mua, đôi giày đắt tiền mới tậu hay lên tiếng phán xét một sự việc, hiện tượng nào đấy trong cuộc sống như một chuyên gia trên trang cá nhân.

Đây là điều phụ nữ thú vị thường làm trên facebook của họ - Ảnh 1
Những người phụ nữ thú vị tôi biết thu hút đến mức chỉ cần trò chuyện dăm câu bạn phải giật mình trước sự cuốn hút, vốn sống của họ - Ảnh minh họa: Internet

Những phụ nữ bình thường ấy cứ hết ngày này đến ngày khác tự tô vẽ, tự làm màu, tự khiến bản thân nhạt nhẽo trong mắt người đời mà vẫn dương dương tự đắc trong kiêu hãnh. May là bạn chỉ tiếp xúc với họ qua facebook, nếu gặp ở ngoài thì chán vô cùng.

Những người phụ nữ thú vị tôi biết thu hút đến mức chỉ cần trò chuyện dăm câu bạn phải giật mình trước sự cuốn hút, vốn sống của họ. Không tỏ ra xinh đẹp, càng không lên giọng đạo đức, càng không chôm chỉa những câu nói hay ở đâu rồi cất lời như thể mình tự phát ngôn. Chính sự giản dị, chân phương ấy khiến dù khoe món đồ yêu thích nào đó họ cũng ý nhị đến mức chẳng ai nghĩ là họ đang khoe. Sự tinh tế, kín kẽ ấy chỉ phụ nữ thú vị mới có được.

Đây là điều phụ nữ thú vị thường làm trên facebook của họ - Ảnh 2
Họ chia sẻ những trải nghiệm của mình với bạn bè, họ giúp người khác chỉ cần ngồi nhà cũng được đi du lịch - Ảnh minh họa: Internet

Cũng thế, tôi thấy rất nhiều phụ nữ đi du lịch chỉ chăm chăm khoe cả chục tấm ảnh mình mặc những bộ quần áo lồng lộn, trang điểm thật đậm, dùng phần mềm chỉnh ảnh cho da trắng, dáng ngon rồi đăng tải lên trang cá nhân và ngồi đếm lượt tương tác đổ về. Họ quên mất việc chia sẻ cảnh sắc nơi mình đặt chân đến, chĩa ống kính máy ảnh vào thế giới thay vì nhất nhất quay nó về mình.

Những người phụ nữ tôi biết, ngoài việc cập nhật những bức ảnh cười thật sảng khoái trong bộ quần áo thoải mái, trang điểm nhẹ nhàng còn cộng thêm hàng tá bức ảnh phong cảnh đẹp. Họ chia sẻ những trải nghiệm của mình với bạn bè, họ giúp người khác chỉ cần ngồi nhà cũng được đi du lịch bằng mắt qua trang cá nhân của mình. Sự lạc quan, tích cực và hữu ích một cách điềm đạm, khiêm tốn ấy khiến họ vừa dễ gần vừa đáng mến.

Đây là điều phụ nữ thú vị thường làm trên facebook của họ - Ảnh 3
Có thể thấy, phụ nữ thú vị chọn bạn mà chơi, chủ động quyết định bắt đầu mối quan hệ với bất cứ ai họ thực sự muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tất  nhiên, nàng càng không cổ vũ đánh ghen, không phán xét người đời, cũng không phô bày cuộc sống cá nhân trước người dưng. Nếu tìm đến facebook của họ, bạn chỉ thấy ảnh đại diện và ảnh bìa, ngoài ra chẳng có bất cứ thông tin nào. Chỉ khi là bạn bè, khi được họ chấp nhận lời mời kết bạn thì bạn mới có cơ hội biết nhiều hơn về họ. Có thể thấy, phụ nữ thú vị chọn bạn mà chơi, chủ động quyết định bắt đầu mối quan hệ với bất cứ ai họ thực sự muốn.

Thay vì cố tỏ ra thú vị, cá tính họ dùng vốn hiểu biết, sự khiêm nhường để tạo nên dấu ấn không thể trộn lẫn của mình. Tất nhiên, nàng cũng không cho phép mình bị cuốn vào những trò vô bổ, những đối đáp không cần thiết trước sự ganh ghét, xỉa xói của người khác. Họ cứ yêu đời mà sống, cứ an yên là chính mình và không để tâm đến số lượt like trên facebook. Với phụ nữ thú vị, nghìn lượt tương tác cũng không bằng có được người tri kỷ.

Bất cứ đàn ông nào cũng một bước không rời, cả đời không buông người phụ nữ có 4 tố chất này!

Bất cứ đàn ông nào cũng một bước không rời, cả đời không buông người phụ nữ có 4 tố chất này!

Chẳng cần ngực nở mông to, cũng không cần kỹ năng giường chiếu điêu luyện, phụ nữ chỉ cần có 4 tố chất này đã dư sức đốn tim bất cứ đàn ông nào.

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