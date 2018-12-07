Chồng ngoại tình: Phụ nữ có công ăn việc làm, có mẹ cha thương yêu thì hà cớ gì phải ra sức níu kéo

Phụ nữ yêu 07/12/2018 16:48

Một khi chồng ngoại tình đồng nghĩa với việc anh ta không còn xứng đáng để có được bạn, chị em đừng ép mình phải níu kéo họ bằng bất cứ lý do  nào.

Ly hôn là việc chẳng phụ nữ nào mong muốn, bởi lẽ, bước chân vào hôn nhân ai cũng mong được già đi bên nhau, cũng đi đến chân trời góc bể, cùng hạnh phúc đến cuối đời. Thế nhưng, một khi đàn ông đã thay lòng đàn bà đừng cất công níu kéo, cũng đừng hạ mình cầu xin họ quay về. Hãy nhớ rằng, chồng nào cũng là chồng, đã ngoại tình thì bỏ ngay đừng tiếc. Bởi lẽ, bạn hoàn toàn có quyền chọn lại người đàn ông khác xứng đáng với bạn, có thể khiến bạn hạnh phúc.

Chồng ngoại tình: Phụ nữ có công ăn việc làm, có mẹ cha thương yêu thì hà cớ gì phải ra sức níu kéo - Ảnh 1
Trên đời này, món nợ khó đòi nhất chính là trợ cấp sau hôn nhân của chồng cũ - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, phụ nữ có chồng ngoại tình chỉ cần có 2 thứ này trong tay thì có thể thẳng tay gạt phăng anh ta ra khỏi đời mình.

Công ăn việc làm ổn định

Trên đời này, món nợ khó đòi nhất chính là trợ cấp sau hôn nhân của chồng cũ. Khi còn yêu, khi vẫn là vợ là chồng anh ta có thể thoải mái chi tiền vì vợ, vì gia đình nhưng khi trở thành người dưng nước lã họ lại trở mặt nhanh chóng. Khi ấy, đàn ông trở nên xét nét, ki bo từng đồng dẫu cho đấy là phần tiền họ phải phụ cấp mỗi tháng để vợ nuôi con, đấy là phán xử của tòa chứ người vợ chẳng hề áp đặt hay đòi hỏi.

Ấy vậy mà, rất nhiều đàn ông đã quên đi trách nhiệm, nghĩa vụ của người cha đối với con cái, đã mặc cho vợ phải nai lưng gánh vác tất cả trong khi mình thoải mái tận hưởng cuộc sống hậu ly hôn bên những cuộc vui, những người đàn bà mới.

Chồng ngoại tình: Phụ nữ có công ăn việc làm, có mẹ cha thương yêu thì hà cớ gì phải ra sức níu kéo - Ảnh 2
Đừng vì sợ cha mẹ mất mặt với hàng xóm láng giềng, sợ mang tiếng phụ nữ một đời chồng mà không dám chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, phụ nữ muốn bỏ chồng nhất định phải có công ăn việc làm ổn định, phải làm ra tiền. Tiền ấy không chỉ để bạn chăm sóc cho con mà còn giúp bạn độc lập tài chính, có thể ngẩng mặt nhìn đời, để chồng cũ dù muốn cũng không thể làm khó bạn. Hãy để anh ta thấy rằng, không có người chồng trăng hoa quấy phá đời bạn hạnh phúc muôn phần, tốt đẹp vạn lần trước đây.

Có gia đình luôn dang tay nâng đỡ

Phụ nữ lấy chồng lãi mỗi đứa con, nhưng mẹ con bạn còn có ông bà ngoại, còn có các cậu các dì thương yêu, che chở. Đừng vì sợ cha mẹ mất mặt với hàng xóm láng giềng, sợ mang tiếng phụ nữ một đời chồng mà không dám chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh. Hãy nhớ rằng, gia đình luôn muốn bạn hạnh phúc, đừng chấp nhận khổ đau kẻo chính người thân của bạn sẽ đau lòng.

Chồng ngoại tình: Phụ nữ có công ăn việc làm, có mẹ cha thương yêu thì hà cớ gì phải ra sức níu kéo - Ảnh 3
Nếu có 2 công ăn việc làm, có cha mẹ thương yêu phụ nữ có chồng ngoại tình hãy thẳng tay gạt phăng kẻ bội bạc ra khỏi đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hậu ly hôn dù chông chênh, mệt mỏi đến mấy thì bên cạnh người mẹ đơn thân luôn có người thân nâng đỡ, hỗ trợ hết lòng. Sự an ủi, động viên, khích lệ ấy chính là đòn bẩy để bạn xốc lại tinh thần, sống lạc quan, tích cực và nhanh chóng lấy lại cân bằng.

Vậy nên, nếu có 2 công ăn việc làm, có cha mẹ thương yêu phụ nữ có chồng ngoại tình hãy thẳng tay gạt phăng kẻ bội bạc ra khỏi đời mình càng sớm càng tốt. 

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