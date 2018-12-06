Không phải giàu có hay điển trai, đây mới là 4 điều phụ nữ cần nhất ở đàn ông khi yêu

Hạnh phúc với phụ nữ không phải là được sống trong căn nhà rộng lớn, đi xe sang mà là có cho mình người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu thương, cả đời chung thủy.

Hãy luôn giữ khoảng cách an toàn, hãy rõ ràng trong các mối quan hệ, hãy tỉnh táo trước những mồi chài, đụng chạm xác thân. Chỉ cần làm được điều này cô ấy sẽ không bao giờ ghen tuông, hết lòng vun đắp cho chuyện tình cả cả hai, tin tưởng bạn tuyệt đối.

Là đàn ông, đừng bao giờ để người phụ nữ của mình phải bận tâm đến bạn khác giới của bạn. Phụ nữ dù bao dung, độ lượng đến mấy cũng không thể chấp nhận người mình yêu thương có “em gái mưa”, bạn thân khác giới hay tri kỷ là nữ.

Đừng chỉ trích, chê bai, cũng đừng cố gắng thay đổi cô ấy nếu bạn yêu nàng thật lòng - Ảnh minh họa: Internet

Chấp nhận tất cả những khiếm khuyết

Là con người, ai cũng có ưu khuyết điểm, ai cũng có điểm giỏi giang và dở tệ. Thế nên, đứng trước người phụ nữ mình yêu đàn ông hãy học cách chấp nhận tất cả mọi thứ, dù nó không hoàn hảo. Đừng chỉ trích, chê bai, cũng đừng cố gắng thay đổi cô ấy nếu bạn yêu nàng thật lòng.

Phụ nữ, dù đã luôn nỗ lực để hoàn thiện chính mình, luôn cố gắng để trở nên hoàn hảo hơn trong mắt đối phương nhưng sâu thẳm tâm hồn đều khát khao được đời thường nhất, được sống thật nhất.

Ngàn vạn lần đàn ông hãy giết chết mọi nhớ nhung, thương mến người cũ - Ảnh minh họa: Internet

Cạn kiệt cảm xúc với người cũ

Khi đã bắt đầu mối quan hệ mới, đàn ông tất nhiên vẫn có quyền giữ liên lạc với người xưa, vẫn có thể thỉnh thoảng hỏi thăm nhau nhưng hãy biết điểm dừng. Chẳng ai bắt bạn phải quay sang căm thù người yêu cũ, cùng không cần phải xóa sạch những ký ức đã có cùng nhau. Thế nhưng, ngàn vạn lần đàn ông hãy giết chết mọi nhớ nhung, thương mến người cũ.

Đừng để phụ nữ vì ngờ vực, vì sợ bị bội lừa mà không dám yêu hết mình, không dám đặt trọng niềm tin chỉ vì bạn cứ mập mờ về quá khứ.

Bạn phải đủ tỉnh táo để học cách dẹp bỏ những cuộc vui vô bổ, tụ tập với những người bạn không tốt và sa đà vào men say - Ảnh minh họa: Internet

Phớt lờ những cuộc vui vô bổ

Đàn ông trưởng thành hãy có chính kiến, biết suy nghĩ và đủ cẩn trọng để biết mình nên làm gì, tránh phạm phải sai lầm nào. Bạn phải đủ tỉnh táo để học cách dẹp bỏ những cuộc vui vô bổ, tụ tập với những người bạn không tốt và sa đà vào men say.

Đừng vì thích thể hiện, khẳng định cái tôi mà mặc cho người phụ nữ của bạn lo lắng không yên, chong đèn đợi cửa.