Chẳng cần bí quyết cao siêu, chỉ cần tránh xa 3 sai lầm này bạn đã dư sức giữ chặt trái tim mọi đàn ông

Thay vì ra sức giữ khư khư chồng, chị em chỉ cần tránh phạm phải những sai lầm chết người sau là đủ.

Đàn ông như chú chim, càng nhốt trong lồng càng khát khao tự do, càng muốn nổi loạn. Thay vì ghen tuông vô lối, bắt chồng phải bám lấy mình như sam phụ nữ hãy tôn trọng không gian riêng và cho đàn ông thời gian dành cho các mối quan hệ xã hội khác. Chỉ khi được là chính mình, thoải mái và vui vẻ thì chồng mới hạnh phúc, mới cố công gìn giữ, vun đắp cuộc hôn nhân hiện tại thay vì cố gắng vùng chạy khỏi nó.

Ghen là gia vị không thể thiếu trong tình yêu, hôn nhân. Nó khiến cả hai biết đối phương yêu mình như thế nào, cần mình ra sao. Tuy nhiên, nếu vì sợ chồng “cắm sừng” mình mà ra sức kiểm soát mọi hành tung, siết chặt chi tiêu và cấm cửa để giữ chân đàn ông thì chị em quá dại dột.

Đừng đua đòi vật chất, đừng chạy theo trào lưu, cũng đừng hoang phí tiền bạc vào những khoản không đáng - Ảnh minh họa: Internet

Đua đòi, hoang phí

Sau khi kết hôn, phụ nữ dù giàu hay nghèo cũng đừng quên làm đẹp, chăm sóc chính mình. Thỉnh thoảng hãy mua cho mình bộ quần áo mới, đôi giày xinh hay lọ nước hoa thơm mát. Phụ nữ lấy chồng cũng đừng quên dưỡng da và trang điểm nhẹ nhàng để chồng luôn thấy bạn hấp dẫn, tươi mới và quyến rũ chết người.

Làm đẹp là điều hiển hiên, nhưng chị em đừng vì nhu cầu của mình mà dùng quá nhiều tiền chung cho mục đích riêng. Đừng đua đòi vật chất, đừng chạy theo trào lưu, cũng đừng hoang phí tiền bạc vào những khoản không đáng chi kẻo chồng bạn sẽ tổn thương vô cùng vì vợ không hề trân trọng công sức, mồ hôi nước mắt của họ.

Đàn ông không sợ vợ mình già nua, xuống sắc theo thời gian. Họ chỉ sợ, sống với nhau càng lâu vợ càng đối đãi với mình như người dưng nước lã - Ảnh minh họa: Internet

Nhạt nhẽo, vô tâm

Phụ nữ cứ trách đàn ông vô tâm, cứ hờn rằng sau khi cưới anh ấy không còn chăm sóc, nuông chiều mình như thuở xưa mà chưa từng tự hỏi lại bản thân. Bạn đã không nhận ra rằng ngay chính bạn cũng đã hờ hững với chồng như thế nào, đã bao lâu rồi bạn không nói “em yêu anh”, bao lâu rồi bạn không ôm chồng khi đi ngủ, những lời ngọt ngào ngày nào được thay thế bằng sự cộc lốc, vô tâm.

Đàn ông không sợ vợ mình già nua, xuống sắc theo thời gian. Họ chỉ sợ, sống với nhau càng lâu vợ càng đối đãi với mình như người dưng nước lã mà quên mất câu “tương kính như tân”. Nếu đang phạm phải sai lầm này chị em hãy thay đổi ngay trước khi chồng bạn vì chán nản mà cặp kè với đàn bà khác.