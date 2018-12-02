Là đàn bà, dù khôn hay dại hãy vứt ngay 3 kiểu đàn ông này ra khỏi đời mình

Phụ nữ yêu 02/12/2018 10:30

Đời đàn bà, đừng bao giờ giữ lại người đàn ông này bên mình kẻo không chỉ hoang phí thanh xuân, uổng phí tình yêu mà còn đánh mất chính mình trong mối quan hệ vô nghĩa.

Đàn bà khôn hiểu rằng càng dây dưa, cố gắng níu kéo 3 kiểu đàn ông này cuộc đời họ sẽ chỉ toàn nước mắt và thương tổn.

Là đàn bà, dù khôn hay dại hãy vứt ngay 3 kiểu đàn ông này ra khỏi đời mình - Ảnh 1
Một khi đàn ông đã “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” nghĩa là họ đã không còn xem vợ ra gì - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông vũ phu

Đàn bà trước khi lấy chồng luôn được mẹ dặn dò “một sự nhịn chín sự lành”, “cơm sôi bớt lửa”, “vợ chồng đóng cửa bảo nhau”. Ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân họ đã bị áp đặt rằng là vợ mình phải cam chịu, nhún nhường và hi sinh cho chồng con mới đúng với bổn phận, mới đủ khôn khéo, mới là người vợ hiền dâu thảo được ngợi khen.

Thế nhưng, chỉ đàn bà dại mới điên rồ ngậm đắng nuốt cay chấp nhận yếm thế trước chồng trong mọi hoàn cảnh. Đàn bà khôn đủ tỉnh táo, tinh anh để biết rằng vợ chồng cần giúp cho gia đình ngày càng hạnh phúc nhưng không đồng nghĩa với việc phụ nữ có nghĩa vụ phải im lặng chịu đòn roi từ chồng.

Một khi đàn ông đã “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” nghĩa là họ đã không còn xem vợ ra gì. Bao nhiêu tin yêu, bao nhiêu ký ức đẹp đẽ đều đã trở thành hư không. Vậy nên, chỉ cần chồng dám đánh dù chỉ một cái tát đàn bà khôn sẽ tống cổ anh ta khỏi đời mình ngay lập tức. Anh ta không còn xứng đáng để có được tình yêu của họ nữa.

Là đàn bà, dù khôn hay dại hãy vứt ngay 3 kiểu đàn ông này ra khỏi đời mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông “ăn vụng” lần thứ hai

Hiếm đàn bà nào có thể dứt khoát bỏ chồng sau lần đầu tiên phát hiện anh ta “ăn vụng”. Thế nhưng, nếu điều ấy lặp lại thêm lần nữa thì chồng có quỳ gối đàn bà dù khôn hay dại cũng đừng bao giờ chấp nhận thứ tha.

Bạn hãy nhớ rằng, chẳng đàn bà nào có thể lôi chồng bạn lên giường, cởi sạch quần áo anh ấy mà giao hoan cả. Chỉ khi đàn ông muốn, khi anh ta không thể chiến thắng được cám dỗ, khi quá tham lam, khi không trân trọng vợ họ mới dễ dàng lên giường với gái lạ như thế.

Đời đàn bà, chỉ nên ở bên người biết giá trị của mình bởi bạn là vô giá. Đàn ông bội phản lần thứ hai là dạng người không biết thủy chung, sớm muộn gì cũng sẽ làm ta đau thêm lần nữa.

Là đàn bà, dù khôn hay dại hãy vứt ngay 3 kiểu đàn ông này ra khỏi đời mình - Ảnh 3
Chỉ khi đàn ông muốn, khi anh ta không thể chiến thắng được cám dỗ, khi quá tham lam, khi không trân trọng vợ họ mới lên giường với gái lạ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đa nghi, thích kiểm soát

Đa nghi không hề xấu, nó giúp người ta có thể lường trước những chuyện không hay, kịp thời nhận ra nhiều điều giấu kín. Thế nhưng, nếu đa nghi đến mức không tin tưởng ai thì quá đáng sợ. Một người đàn ông như vậy sẽ không bao giờ hoàn đặt toàn tâm toàn ý vào vợ hay cuộc hôn nhân của mình.

Họ ra sức kiểm soát, liên tục đưa ra những câu hỏi mang tính ngờ vực, theo dõi từng hành vi vì sợ mình bị qua mặt, bị dối lừa. Điều này vô tình tố cáo rằng, người chồng ấy không tự tin vào chính mình, luôn sợ vợ vì đàn ông khác ưu tú hơn mà rời đi.

Vậy thì, hà cớ gì chị em phải luyến lưu, phí hoài tuổi trẻ bên người chồng như thế. Trong khi, nếu đá phăng anh ta khỏi đời mình bạn hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc, an yên với cuộc đời mới.

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