Là vợ, bạn chớ dại đánh ghen, khi biết chồng ngoại tình bạn chỉ nên làm 3 điều này, không hơn, không kém.

Rất nhiều phụ nữ vì sợ mất chồng, sợ gia đình nát tan mà câm lặng nhìn chồng ngoại tình. Họ giả vờ như mình không hề hay biết, mặc cho chồng thỏa thuê “cắm sừng” vợ mà vẫn dương dương tự đắc. Thực chất, thứ mà họ giữ được không phải là một mái ấm mà là một chiếc vỏ rỗng tuếch, thối nát với người chồng không ra gì.

Cách hành xử đúng đắn nhất để cứu vãn hôn nhân bội lừa chính là thẳng thắn đối diện với nó. Bạn hãy dũng cảm thừa nhận với chính mình rằng “chồng tôi ngoại tình”, hãy chỉ thẳng mặt chồng mà hỏi “bây giờ anh muốn như thế nào”. Chỉ khi đối phương biết mình đã sai, nhận ra lỗi lầm và đưa ra hứa hẹn chuộc lỗi bạn mới mong giữ được anh ấy bên mình. Càng để chồng lún sâu trong mối quan hệ ngoài chồng ngoài vợ càng lâu thì hôn nhân càng không thể hàn gắn.

Đừng vội buông tay, hãy ra sức giữ lấy cuộc hôn nhân này, dẫu chỉ một lần để bạn không phải dành nửa đời còn lại để hối hận - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai: Không đổ lỗi cho bản thân

Trong hôn nhân, người ngoại tình dù với bất cứ lý do nào cũng là người sai, là người phải nhận lỗi. Phụ nữ đừng tự trách mình, cũng đừng tự hành hạ bản thân với những câu hỏi “tại mình nên chồng mới ngoại tình”, “chắc gần đây mình xuống sắc quá nên chồng mới chán mà ra ngoài mèo mỡ”, “mình cần chăm sóc anh ấy chu đáo hơn”… Càng tự đổ mọi lỗi lầm lên đầu mình bạn càng lún sâu vào bi lụy, khốn cùng khó lòng dứt ra.

Thay vào đấy, bạn hãy tìm hiểu rõ nguyên do vì sao chồng lại phản bội mình. Sau đấy, hai vợ chồng nên cùng khắc phục những điều chưa hoàn thiện để cải thiện tình hình. Đừng vội buông tay, hãy ra sức giữ lấy cuộc hôn nhân này, dẫu chỉ một lần để bạn không phải dành nửa đời còn lại để hối hận.

Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba: Vẫn chu toàn bổn phận vợ hiền, dâu thảo

Đàn bà đừng vì một phút bốc đồng, căm hận mà đạp đổ tất cả. Cũng đừng vì chồng ngoại tình mà không chu toàn trách nhiệm, bổn phận của mình trong gia đình. Dẫu bạn đời có lên giường với đàn bà khác bạn cũng đừng quên nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm nom con cẩn thận.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào. Ngoài ra, đây còn là cách để chồng bạn hiểu rằng anh ấy vẫn còn cơ hội quay đầu.