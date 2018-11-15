3 dấu hiệu nhận biết người chồng chung thủy, cả đời cũng không biết ngoại tình là gì

Phụ nữ yêu 15/11/2018 16:23

Chồng có những dấu hiệu này là người cả đời chỉ biết mỗi vợ, đàn bà khác có ra sức mồi chài họ vẫn nhất mực thủy chung, không biết ngoại tình là gì, chính xác 100%.

Dưới đây là cách để chị em kiểm tra xem chồng mình có phải là người đàn ông yêu vợ thương con như anh ấy nói hay không.

3 dấu hiệu nhận biết người chồng chung thủy, cả đời cũng không biết ngoại tình là gì - Ảnh 1
Chính vì yêu, vì thương, vì muốn bao bọc, chở che và mang lại hạnh phúc cho vợ đàn ông chấp nhận chịu thua thiệt - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách lắng nghe

Đàn ông thường trọng sĩ diện, xem nặng cái tôi mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người khác. Thậm chí, trong một số trường hợp dẫu biết mình sai rành rành họ vẫn cãi chày cãi cối để giành phần hơn về mình. Tuy nhiên, đấy là khi họ chưa có gia đình, chưa yêu thương ai hơn chính bản thân mình.

Nếu chồng bạn luôn sẵn lòng lắng nghe khi vợ chồng tranh luận, luôn tôn trọng quan điểm của vợ dù anh ấy có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt, luôn nhún nhường khi cãi nhau thì anh ấy đích thị là người chồng yêu vợ hết lòng. Chính vì yêu, vì thương, vì muốn bao bọc, chở che và mang lại hạnh phúc cho vợ đàn ông chấp nhận chịu thua thiệt.

3 dấu hiệu nhận biết người chồng chung thủy, cả đời cũng không biết ngoại tình là gì - Ảnh 2
Luôn gọi em xưng anh, gọi vợ xưng chồng và dành từ chúng mình khi bàn về những kế hoạch chung là cách họ ngầm nói với bạn rằng “tương lai của chúng ta luôn có nhau - Ảnh minh họa: Internet

Dù giận đến mấy cũng không bao giờ xưng mày – tao, tôi- cô

Vợ chồng chung sống với nhau, muốn hạnh phúc cả đời ngoài tình yêu còn cần phải “tương kính như tân”. Sự tôn trọng đàn ông dành cho vợ không chỉ ở cách chàng quan tâm âu yếm, luôn bàn bạc với vợ mọi quyết định quan trọng mà còn ở cách anh ấy xưng hô hàng ngày, khi nóng giận, hờn ghen.

Luôn gọi em xưng anh, gọi vợ xưng chồng và dành từ chúng mình khi bàn về những kế hoạch chung là cách họ ngầm nói với bạn rằng “tương lai của chúng ta luôn có nhau”.

3 dấu hiệu nhận biết người chồng chung thủy, cả đời cũng không biết ngoại tình là gì - Ảnh 3
Chàng sẽ sẵn sàng xắn tay vào bếp giúp vợ nhặt rau, xem việc giặt quần áo hay lau nhà là điều bình thường - Ảnh minh họa: Internet

Chủ động giúp đỡ vợ việc nhà

Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm nhưng đàn ông thương vợ sẽ không bao giờ để vợ tự mình cáng đáng mọi việc trong nhà. Chàng sẽ sẵn sàng xắn tay vào bếp giúp vợ nhặt rau, xem việc giặt quần áo hay lau nhà là điều bình thường, không so đo tính toán, càng không xem việc nhà là việc của đàn bà.

Chính sự sẻ chia, tâm lý ấy đã phần nào nói lên sự trách nhiệm của chồng bạn. Anh ấy muốn cùng vợ vun vén cho gia đình, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi.

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