Trước khi ngoại tình, đàn ông hãy đọc bài viết này ít nhất 1 lần

Phụ nữ yêu 19/11/2018 17:27

Một phút vui thú bên ngoài có thể khiến đàn ông được thỏa mãn dục vọng nhưng lại lấy đi của họ rất nhiều thứ…

Đàn ông ngoại tình nào cũng phải gánh chịu những quả báo này, dù chạy đằng trời cũng không thoát.

Trước khi ngoại tình, đàn ông hãy đọc bài viết này ít nhất 1 lần - Ảnh 1
Lang chạ với đàn bà khác dù đã có vợ sẽ khiến không chỉ người đời mà ngay đến cả người thân cũng mỉa mai, khinh thường - Ảnh minh họa: Internet

Bị người đời khinh thường

Đàn ông có thể không giàu có, sự nghiệp tàng tàng bậc trung, ở nhà thuê, đi xe số nhưng chỉ cần sống đàng hoàng tử tế thì ai cũng nể trọng. Bởi lẽ dù không đầy đủ vật chất nhưng họ sống tự trọng, biết điều và không làm gì trái luân thường đạo lý.

Ngược lại, dù giàu sang sung túc nhưng lại mặc vợ con thương tổn, đớn đau để lang chạ với đàn bà khác, thỏa mãn dục vọng của mình sẽ khiến không chỉ người đời mà ngay đến cả người thân cũng mỉa mai, khinh thường. Tiếng xấu ấy, dù có dùng cả đời này đàn ông ngoại tình cũng không thể gột rửa được.

Trước khi ngoại tình, đàn ông hãy đọc bài viết này ít nhất 1 lần - Ảnh 2
Nào ngờ, người tình chỉ tiếp cận đàn ông có vợ chỉ vì tiền, khi đã moi sạch tài sản cô ta sẽ rời đi không thương tiếc - Ảnh minh họa: Internet

Sống cô quạnh, đơn độc

Rất nhiều đàn ông đã vơ vét tài sản trong nhà để cung phụng cho người tình trẻ tuổi. Họ mặc vợ khóc con đau, đùn đẩy mọi trách nhiệm chăm sóc gia đình lên đầu bạn đời để được thoải mái mèo mả gà đồng với con giáp thứ mười ba. Họ mặc nhiên xem mối tình vụng trộm ấy chính là tình yêu đích thực của đời mình, nằng nặc đòi bỏ vợ để được đường đường chính chính đến với nhân tình. Nào ngờ, người tình chỉ tiếp cận đàn ông có vợ chỉ vì tiền, khi đã moi sạch tài sản cô ta sẽ rời đi không thương tiếc.

Lúc ấy, đàn ông không chỉ mất tiền mà còn đánh mất cả một gia đình hạnh phúc. Rồi đây, những khi ốm đau bệnh tật phải thui thủi một mình không người chăm sóc. Thử hỏi, như thế có đáng không?

Trước khi ngoại tình, đàn ông hãy đọc bài viết này ít nhất 1 lần - Ảnh 3
 Một khi hình ảnh về người cha đã đổ vỡ thì đàn ông thay lòng đừng mong được con cái nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Nhận lấy sự thờ ơ từ chính con ruột của mình

Con cái dù khôn lớn, trưởng thành vẫn không bao giờ quên được vết thương người cha phụ bạc để lại trong lòng chúng. Những đêm nằm cạnh thấy mẹ nước mắt lưng tròng, những ngày nhìn cảnh mẹ ngược xuôi kiếm tiền lo cho mình ăn học khiến mọi đứa trẻ chạnh lòng.

Không chạnh lòng sao được khi mẹ của bạn bè còn có chồng phụ giúp, sẻ chia gánh nặng. Đằng này, người mẹ bị cha của chúng phản bội phải một mình gồng gánh quá nhiều lo toan mà đáng ra, nếu cha không hư hỏng thì mái ấm kia vẫn vẹn nguyên, nồng ấm.

Dù làm hòa với cha, dù không ghét cay ghét đắng nhưng một khi hình ảnh về người cha đã đổ vỡ thì đàn ông thay lòng đừng mong được con cái nể trọng.

3 dấu hiệu nhận biết người chồng chung thủy, cả đời cũng không biết ngoại tình là gì

3 dấu hiệu nhận biết người chồng chung thủy, cả đời cũng không biết ngoại tình là gì

Chồng có những dấu hiệu này là người cả đời chỉ biết mỗi vợ, đàn bà khác có ra sức mồi chài họ vẫn nhất mực thủy chung, không biết ngoại tình là gì, chính xác 100%.

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