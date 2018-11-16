Đây là những điều đàn bà khác càng ghét thì đàn ông càng say mê, chị em hãy cứ phát huy

Muốn chồng "đội vợ lên đầu", nghe lời răm rắp chị em chỉ cần làm điều đơn giản này.

Chị em đừng tiết kiệm những lời yêu thương với chồng, hãy cứ thoải mái nói “em yêu anh”, “em muốn anh”, “em ghiền anh”, “em nhớ anh” hay khen ngợi “anh thật tuyệt”, “chồng em là nhất” để đàn ông thấy mình được vợ xem trọng, rằng sự tồn tại của mình là không thể thiếu trong cuộc đời vợ.

Phụ nữ thường than phiền chồng sau khi kết hôn không còn quan tâm chăm sóc, cũng không nuông chiều ngọt nhạt với mình như thuở mới yêu mà quên mất rằng chính họ cũng đang đối xử với bạn đời như thế. Hôn nhân muốn hạnh phúc, muốn bên nhau càng lâu càng viên mãn nhất định phải nhớ lấy câu “tương kính như tân”.

Từ đấy, chồng bạn sẽ sống trách nhiệm với gia đình hơn, yêu thương vợ hết mực bởi đấy là mái ấm giúp anh ấy xua tan mọi ưu phiền, mệt mỏi khi trở về.

Khi lên giường phụ nữ hãy thật hư hỏng với mẫu đầm ngủ xuyên thấu, nội y mỏng manh - Ảnh minh họa: Internet

Ăn mặc gợi cảm

Đàn ông dễ dàng dán mắt vào những cô nàng khoe ngực nở mông to trong những bộ trang phục ôm sát, khoét sâu nhưng chỉ bị giữ chặt bởi người phụ nữ ăn mặc thanh lịch, đúng hoàn cảnh. Ví như, nếu dự tiệc cưới cùng chồng bạn có thể mạnh dạn mặc những chiếc đầm khoe khuôn ngực đầy, chiếc eo thon của mình. Nếu chỉ dạo phố cuối tuần, café cùng bạn bè bạn nên ăn mặc thoải mái, kín đáo.

Đặc biệt, khi lên giường phụ nữ nhất định không được khoác lên người bộ đồ lót cũ mèm, đồ bộ nhàu nhĩ. Hãy thật hư hỏng với mẫu đầm ngủ xuyên thấu, nội y mỏng manh để chồng nhìn thấy chỉ muốn vồ ngay bạn mà ngấu nghiến, mà quấn lấy không rời.

Khi rượu vào lời ra, vợ chồng sẽ dễ dàng mở lòng để chia sẻ về những điều khó nói, những khúc mắc trong lòng - Ảnh minh họa: Internet

Biết uống rượu bia

Không cần phải nghìn chén không say, càng không ai bắt bạn phải uống rượu bia đến say khướt mà quên cả đất trời. Phụ nữ muốn không cần giữ chồng vẫn ngoan hãy thử nhấp nháp chút rượu với chồng dịp cuối tuần. Khi rượu vào lời ra, vợ chồng sẽ dễ dàng mở lòng để chia sẻ về những điều khó nói, những khúc mắc trong lòng. Từ đây, hôn nhân sẽ gắn kết bền chặt, hạnh phúc keo sơn.

Tuy nhiên, phụ nữ chỉ nên biết điểm dừng, đừng uống quá nhiều rượu bia kẻo không đủ tỉnh táo mà làm những việc khiến mình hối không kịp và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.