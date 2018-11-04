Những mẫu phụ nữ nào hạnh phúc nhất trong hôn nhân?

Bởi lẽ, chỉ khi bạn có được những thứ này thì mới mong mình là người hạnh phúc nhất trong hôn nhân.

Phụ nữ đã lấy chồng đừng dại nghĩ rằng chỉ cần cúc cung tận tụy thì chồng mặc nhiên sẽ đối đãi tử tế với mình, rằng hôn nhân tự khắc sẽ hạnh phúc.

Phụ nữ không hơn nhau ở tấm chồng mà ở túi tiền. Dẫu có lấy được chồng đại gia, nuông chiều hết mực thì bạn nhất định vẫn phải có cho mình công việc, có khả năng tự kiếm ra tiền. Đừng vì câu nói “ở nhà anh nuôi” mà từ bỏ sự nghiệp, đánh mất đời mình.

Việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, điều quan trọng nhất là bạn có thể độc lập tài chính, tự chủ kinh tế và không phải sống bám vào bất cứ ai. Đây cũng chính là yếu tố tiên quyết giúp bạn nhận được sự tôn trọng, nể phục từ gia đình chồng.

Bạn nhất định phải dành cho ông bà nội của con mình sự tôn trọng, hiếu nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương, tôn trọng gia đình chồng

Nếu tình yêu là chuyện của hai người thì hôn nhân là chuyện của hai gia đình, của dòng họ hai bên. Với cương vị là một người con dâu, chẳng ai ép bạn phải yêu thương bố mẹ chồng như bố mẹ ruột của mình. Thế nhưng, bạn nhất định phải dành cho ông bà nội của con mình sự tôn trọng, hiếu nghĩa.

Điều này không chỉ giúp chồng bạn vui vẻ, thoải mái khi về nhà mà còn tránh được những tranh chấp mâu thuẫn không đáng có trong gia đình. Nhờ đấy, bạn cũng sẽ được bố mẹ chồng thương yêu, đối đãi như với người nhà thay vì xem bạn là người dưng nước lã, khác máu tanh lòng.

Hãy bớt cầu toàn lại, cho chồng phụ giúp để mình thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Tự tin, không quá cầu toàn

Hôn nhân khiến phụ nữ mất rất nhiều tự do, sau khi sinh con bạn sẽ có càng ít tự do hơn. Thế nên, phụ nữ muốn hạnh phúc đừng tự ti về thân hình xập xệ sau sinh, cũng đừng lo mình béo ú chồng sẽ chán. Thay vào đấy hãy ra sức giảm cân, lấy lại vóc dáng, đồng nghĩa với việc lấy lại sự tự tin.

Cũng vậy, việc chốn công sở, việc nhà, chăm con sẽ ngốn của bạn rất nhiều thời gian. Thay vì tranh hết vào mình vì nghĩ chồng làm sẽ không vừa ý bạn hãy bớt cầu toàn lại, cho chồng phụ giúp để mình thời gian nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống.

Chấp nhận những khác biệt, không cố gắng thay đổi chồng hay gia đình anh ấy cũng là cách để bạn trở thành người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Không chấp nhặt chuyện đã qua

Nếu đã chấp nhận thứ tha, bỏ qua những thiếu sót, sai lầm của chồng bạn đừng bao giờ nhắc lại chuyện cũ, cũng đừng mang quá khứ ra đay nghiến hiện tại. Đã bao dung hãy bao dung đúng nghĩa, đừng chấp nhặt, để tâm đến những điều nhỏ nhặt kẻo tự thêm đau khổ, bứt rứt trong lòng.

Ngoài ra, chấp nhận những khác biệt, không cố gắng thay đổi chồng hay gia đình anh ấy cũng là cách để bạn trở thành người phụ nữ có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc nhất.