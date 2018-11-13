Là phụ nữ, muốn hạnh phúc đừng quá kiên cường!

Thế nhưng, đàn bà càng tỏ ra kiên cường, càng thành công lại càng cô đơn, yếu mềm. Vì cứ phải gồng mình đóng vai người hùng, họ không được quyền khóc lóc, không được nũng nịu. Dù có đứng trên bục vinh quang, có kiếm tiền tỷ, đi xe sang, ở nhà rộng nhưng trái tim trống rỗng là lúc phụ nữ đáng thương nhất.

Phụ nữ quá mạnh mẽ, quá cá tính lại tự lập thì phải gánh trên vai nhiều trách nhiệm hơn phụ nữ khác. Họ phải tỏ ra mình luôn ổn, một tay mình có thể cáng đáng tất cả mọi thứ ập đến mà không cần bất cứ ai đưa tay giúp đỡ, không cần đàn ông họ vẫn sống tốt.

Có trong tay mọi thứ, nhưng đàn bà quá kiên cường lại không có được người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Sẵn sàng chìa bờ vai cho mình tựa vào mỗi khi mệt mỏi, lau nước mắt khi mình khóc và ôm mình thật chặt khi đi ngủ.

Những đàn ông tài giỏi thường không thích phụ nữ quá can trường, bởi nàng quá mạnh mẽ khiến họ không có được cảm giác muốn bảo bọc chở che, cũng không được thể hiện vai trò của mình trong gia đình. Cũng thế, một người đàn ông kém cỏi hơn càng không dám lại gần là quen, tiếp chuyện vì sợ mình yếm thế, không xứng với nàng.

Vậy nên, nếu được, phụ nữ hãy cứ cho phép mình được mềm mại nữ tính, yểu điệu dịu dàng. Bạn có thể tự lập, tự kiếm ra tiền, nhưng đừng xem thường sự hiện diện của đàn ông trong cuộc đời mình. Bởi lẽ, dù mạnh mẽ đến mấy bạn vẫn là phái yếu, vẫn cần có phái mạnh nâng niu, chiều chuộng và trân quý mình.

Ngoài ra, phụ nữ muốn hạnh phúc, muốn sống vui tươi, yêu đời tuyệt đối đừng phạm phải những sai lầm dưới đây:

Phụ nữ càng nhẫn nhịn, càng ôm lấy thiệt thòi về mình gia đình càng ỷ lại và xem đấy là nghĩa vụ, là điều hiển nhân họ được nhận mà không hề xem trọng hay biết ơn - Ảnh minh họa: Internet

Hi sinh tất cả vì chồng con

Phụ nữ đừng tự ru ngủ mình bằng những lời “gái có công chồng không phụ”, sẵn sàng hi sinh tất cả để mong chồng con được sung sướng đủ đầy dù mình chịu khổ đến mấy vẫn cam chịu. Là phụ nữ, bạn càng nhẫn nhịn, càng ôm lấy thiệt thòi về mình gia đình càng ỷ lại và xem đấy là nghĩa vụ, là điều hiển nhân họ được nhận mà không hề xem trọng hay biết ơn.

Thế nên, ngay từ hôm nay, những người vợ người mẹ đừng làm thay mọi việc cho chồng cho con nữa. Hãy để họ tự chăm sóc chính mình, học cách quan tâm, chia sẻ việc nhà với bạn thay vì lãnh trọn câu nói “việc nhà là việc của đàn bà” trong khi bạn cũng đi làm, kiếm tiền như ai.

Lăng nhăng là bản chất đã ăn vào máu thấm vào xương, cả đời này đàn ông cũng không bỏ được thói xấu này - Ảnh minh họa: Internet

Dễ mềm lòng

Quá cứng rắn là điều không tốt, nhưng quá yếu đuối lại càng không nên. Phụ nữ phải cầm lên được đặt xuống được, đừng vì quá yêu mà sẵn sàng thứ tha cho mọi lỗi lầm của đàn ông, kể cả việc anh ấy ngoại tình. Đừng vì những câu thề thốt “đây là lần đầu tiên, anh chưa bao giờ lừa gạt em điều gì”, “hãy tha thứ cho anh, anh hứa sẽ không bao giờ lặp lại”, hoặc “do cô ta dụ dỗ anh, người duy nhất anh yêu chỉ có em’.

Nếu mềm lòng mà tin những lời dối trá ấy bạn đang tự cho đối phương quyền được khiến mình tổn thương thêm lần nữa. Bởi lẽ, lăng nhăng là bản chất đã ăn vào máu thấm vào xương, cả đời này đàn ông cũng không bỏ được thói xấu này.