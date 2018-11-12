Cặp kè với đàn ông có vợ, đàn bà được gì?

Là đàn bà, nếu được đừng chấp nhận làm kẻ thứ ba , đừng chen chân phá hoại gia đình người khác, đừng nghĩ đơn giản là tình yêu không có lỗi. Đúng, tình yêu không có lỗi, nhưng yêu sai người, sai thời điểm thì tội lỗi ấy cả đời này bạn cũng không xóa nhòa được.

Dưới đây là những điều đàn bà cướp chồng người phải gánh chịu, ai cũng nên đọc để tự khuyên răn chính mình.

Tất nhiên, khi bạn phá nát gia cang người khác, khi biết rõ đối phương là đàn ông có vợ nhưng vẫn rù quyến, vẫn tán tỉnh và lên giường với họ thì đừng đòi hỏi thiên hạ phải tôn trọng mình. Người đời mỉa mai, miệt thị hay khinh bỉ bạn là chuyện hiển nhiên, là quả báo mà kẻ cướp chồng như bạn xứng đáng nhận được.

Đừng tự cho rằng thanh cao, cũng đừng nghĩ mình là người yếm thế, đáng thương cần được cảm thông. Người đáng nhận được sự thương xót, đồng cảm không phải kẻ thứ ba mà là người vợ, người phụ nữ bị chồng phản bội, bị đàn bà khác cướp mất bạn đời của mình.

Với đàn ông, bồ chỉ là món lạ để đổi khẩu vị, vợ mới là người họ dùng cả cuộc đời này để vun đắp mái ấm - Ảnh minh họa: Internet

Luôn phải ra sức che giấu chuyện tình

Nếu yêu một người đàn ông độc thân, bạn có thể thoải mái đăng ảnh của anh ấy lên facebook cá nhân, có thể đưa chàng đến những cuộc hẹn với bạn bè, có thể dẫn chàng về nhà ra mắt gia đình mà tự hào tuyên bố “đây là người yêu tôi”.

Ngược lại, khi cặp kè với đàn ông có vợ, vì sợ bị phát hiện, bị khui ra chân tướng bạn chỉ có thể là người tình bí mật, cả đời sống trong bóng tối. Hơn cả, bạn sẽ không bao giờ được chàng đặt vào những dự định tương lai. Bởi lẽ, với đàn ông, bồ chỉ là món lạ để đổi khẩu vị, vợ mới là người họ dùng cả cuộc đời này để vun đắp mái ấm.

Cả đời sống trong tủi hổ, thua thiệt

Chẳng đàn ông nào yêu thật lòng lại biến người phụ nữ mình yêu thành kẻ thứ ba, làm vai phụ mờ nhạt trong gia đình họ. Nếu đủ đàng hoàng, tử tế anh ta đã chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc của mình trước khi tìm đến một phụ nữ khác để than vãn, chèo kéo sự thương hại và thả thính lung tung.

Bắt đầu một mối quan hệ mới khi chưa kết thúc mối quan hệ cũ là thái độ quá rõ ràng ở đàn ông. Đấy chẳng khác nào lời “tôi chỉ yêu cô cho vui, đừng bao giờ mơ tưởng tôi bỏ vợ để cưới cô”. Nếu cả đời này, chàng vẫn cứ dây dưa giữa hai người phụ nữ. Vẫn cứ hôm ở với vợ, hôm đến bên bồ thì khi thanh xuân qua đi, tuổi trẻ không còn bạn mới nhận ra mình đã thua thiệt như thế nào khi chấp nhận làm bồ nhí.