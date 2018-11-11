3 thứ đàn bà khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi ở chồng, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ

Phụ nữ yêu 11/11/2018 10:30

Vì không đòi hỏi những điều này ở chồng nên hôn nhân của đàn bà khôn luôn ấm êm hạnh phúc, được nuông chiều hết mực.

Đàn bà đừng dại dột bắt chồng phải phục tùng mọi ý muốn của mình, bởi nếu bạn càng vô lý, càng kiểm soát, sai khiến thì đàn ông càng phản kháng, càng muốn làm trái lại.

3 thứ đàn bà khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi ở chồng, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ - Ảnh 1
Việc cứ lẽo đẽo theo chân chồng là việc làm của vợ dại, vợ khôn sẽ không bao giờ làm thế - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những điều đàn bà khôn không dại dột đòi hỏi ở chồng:

Bắt chồng phải đưa mình đi cùng trong mọi cuộc hẹn

Dẫu đã kết hôn, đã là vợ là chồng nhưng cả hai vẫn có cuộc đời của riêng mình, có các mối quan hệ riêng, cần không gian riêng. Một người vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ bắt chồng phải đưa mình đi cùng trong mọi cuộc hẹn, những cuộc nhậu, café với bạn bè bởi nàng hiểu rằng ai cũng cần có khoảng không của họ.

Việc cứ lẽo đẽo theo chân chồng vì sợ anh ấy nói xấu mình với bạn bè, sợ chồng nhân cơ hội ấy để léng phéng với đàn bà khác, sợ chồng nhậu nhẹt mất kiểm soát mà lên giường với đàn bà lạ là việc làm của vợ dại.

3 thứ đàn bà khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi ở chồng, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ - Ảnh 2
Đàn bà khôn ngoan không cấm cản, càng không bắt chồng phải tuyệt giao với những người phụ nữ đã từng đi qua đời họ - Ảnh minh họa: Internet

Phải quên người yêu cũ

Quá khứ là những điều đã qua, đã là một phần trong ký ức của chồng trước khi chàng nên duyên với bạn. Thế nên, việc đang có được anh ấy, đang chung sống hợp pháp với người đàn ông của đời mình phải khiến người vợ tự hào mình là người chiến thắng mới phải. Việc ghen tuông với người yêu cũ của chồng, bắt anh ấy không được nhớ đến họ đồng nghĩa với việc bạn thừa nhận mình tự ti, sợ mất chồng.

Đàn bà khôn ngoan không cấm cản, càng không bắt chồng phải tuyệt giao với những người phụ nữ đã từng đi qua đời họ. Nàng vui vẻ làm bạn, trân trọng mối quan hệ tình xưa nghĩa cũ nhưng vẫn luôn tỉnh táo đề phòng để người cũ không biến thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình mình. Đấy mới là cách giữ chồng khiến bạn đời nể phục, người cũ của chồng kiêng dè.

3 thứ đàn bà khôn ngoan không bao giờ đòi hỏi ở chồng, đàn bà dại hãy đọc thật kỹ - Ảnh 3
Đàn ông rất xem trọng sĩ diện, nếu bị vợ đánh giá thấp, mang ra cân đo đong đếm, so bì với chồng người sẽ khiến anh ấy bất mãn - Ảnh minh họa: Internet

Muốn chồng giống đàn ông khác

Ai cũng ghét việc mình bị mang ra so sánh, đặc biệt là so sánh với người hơn họ về mọi điều. Bạn có thể không hài lòng vài điểm ở chồng, muốn anh ấy thay đổi, hoàn thiện. Thế nhưng, bạn tuyệt nhiên đừng bắt chồng phải thế này, thế nọ, phải giống đàn ông khác.

Đàn ông rất xem trọng sĩ diện, nếu bị vợ đánh giá thấp, mang ra cân đo đong đếm, so bì với chồng người sẽ khiến anh ấy bất mãn, hằn học và ghen tuông vì nghĩ vợ “có mới nói cũ”, đang phản bội mình.

Muốn chồng cả đời say mê, nuông chiều, thương yêu phụ nữ chỉ cần kiên quyết không đòi hỏi 3 điều trên ở chồng là đủ.

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Là phụ nữ, nếu không bỏ ngay 4 thói xấu này bạn chắc chắn sẽ bất hạnh trong hôn nhân

Là phụ nữ, hãy bỏ ngay những thói xấu này nếu không cả đời bạn đừng mong có được mái ấm hạnh phúc, an yên.

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