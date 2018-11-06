Đàn ông càng sợ vợ càng thành đạt, hạnh phúc!

Phụ nữ yêu 06/11/2018 17:06

Dưới đây là 4 lý do đàn ông nên tự hào vì mình là người chồng sợ vợ, bởi chính nhờ thế mà bạn càng giàu có, thành công.

Thay vì xấu hổ người chồng hãy tự hào, bởi các nghiên cứu đã chỉ rõ có 4 lý do khiến đàn ông càng sợ vợ càng dễ thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Đàn ông càng sợ vợ càng thành đạt, hạnh phúc! - Ảnh 1
Chính vì sợ vợ, không dám léng phéng với đàn bà khác, càng không phung phí tiền bạc nên đàn ông càng dễ dàng có được thành công - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ vợ có kinh tế vững chắc

Vợ không chỉ là người cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, săn sóc, yêu thương chồng mỗi ngày mà còn là “tay hòm chìa khóa”. Nhờ có vợ quản lý tài chính đàn ông không hoang phí, tích cóp được khoản tiền tiết kiệm để thực hiện những kế hoạch kinh doanh, buôn bán giúp tiền đẻ ra tiền, kinh tế gia đình được cải thiện trông thấy.

Đấy, thay vì tiêu hoang tiêu phí, nuôi bồ nhí hay hú hí bạn bè nhậu nhẹt bê tha như đàn ông khác thì người chồng sợ vợ sẽ kiểm soát được chi tiêu, khôn ngoan hơn trong việc dùng tiền.

Đàn ông càng sợ vợ càng thành đạt, hạnh phúc! - Ảnh 2
Đàn ông sợ vợ sẽ hạn chế nhậu nhẹt, hoang phí sức lực cho những điều vô nghĩa và quan tâm đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ vợ sẽ sống lành mạnh, tích cực hơn

Vì là trụ cột gia đình, là người kiếm được nhiều tiền hơn nên không ít đàn ông tự cho mình quyền lên mặt với vợ, thậm chí không xem vợ ra gì. Họ gia trưởng đến mức xem mình là trời, mặc định mình luôn đúng mà tự ý quyết định mọi việc, không xem lời góp ý của vợ ra gì. Vì thói ỷ lại, chủ quan nên những người chồng này không hề chú trọng việc chăm sóc sức khỏe, càng không ý thức được việc uống rượu bia, hút nhiều thuốc lá sẽ gây hại như thế nào.

Trái ngược với trường hợp trên, người chồng sợ vợ sống tích cực hơn rất nhiều sau khi kết hôn. Họ chịu lắng nghe những lời khuyên bảo từ người phụ nữ của mình, biết rằng cô ấy đang quan tâm, lo lắng cho mình nên mới như thế. Tất nhiên, đàn ông sợ vợ sẽ hạn chế nhậu nhẹt, hoang phí sức lực cho những điều vô nghĩa và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Đàn ông càng sợ vợ càng thành đạt, hạnh phúc! - Ảnh 3
Chồng sợ vợ sẽ bớt vô tâm, biết quan tâm, yêu thương và trân trọng bạn đời nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ vợ hoàn thiện bản thân mỗi ngày

Rất nhiều phụ nữ than vãn rằng chồng mình lười nhác, tự phụ và không hề giúp vợ bất cứ một việc nhà nào. Vâng, đấy chính là chân dung của những người chồng xem mình là vua, xem vợ là tôi tớ. Người chồng sợ vợ giai đoạn đầu hôn nhân có thể cũng như thế, nhưng sau thời gian chung sống, được vợ “uốn nắn” chàng sẽ có những thay đổi tích cực.

Không chỉ có những thói quen tốt, hoàn thiện bản thân mà những người chồng còn bớt vô tâm, biết quan tâm, yêu thương và trân trọng bạn đời nhiều hơn.

Đàn ông càng sợ vợ càng thành đạt, hạnh phúc! - Ảnh 4
Chỉ khi giữ được hòa khí gia đình người chồng mới có thể cùng vợ gầy dựng một mái ấm an yên, không sóng gió 0 Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ vợ sẽ có gia đình luôn hạnh phúc, ấm êm

Sợ vợ ở đây không phải là vợ nói sao chồng phải nghe thế, cô ấy có quyền chửi bới, mệt thị bạn đời. Sợ ở đây chính là sự nhún nhường, không tranh hơn thua, cũng không cố giành phần thắng về mình trong mọi cuộc tranh cãi.

Chỉ khi giữ được hòa khí gia đình, kiểm soát được cảm xúc của mình và có tinh thần xây dựng người chồng mới có thể cùng vợ gầy dựng một mái ấm an yên, không sóng gió. 

Đàn ông bỏ mặc vợ trong 2 thời điểm này chỉ đáng vứt đi!

Đàn ông bỏ mặc vợ trong 2 thời điểm này chỉ đáng vứt đi!

Nếu chồng không kề vai sát cánh mà bỏ mặc vợ trong 2 thời điểm dưới đây thì anh ta chỉ đáng là thứ vứt đi.

Xem thêm
Từ khóa:   hôn nhân hạnh phúc đàn ông sợ vợ đàn bà khôn giữ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 46 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 46 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 46 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này