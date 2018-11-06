Đàn ông càng sợ vợ càng thành đạt, hạnh phúc!

Thay vì xấu hổ người chồng hãy tự hào, bởi các nghiên cứu đã chỉ rõ có 4 lý do khiến đàn ông càng sợ vợ càng dễ thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống.

Đấy, thay vì tiêu hoang tiêu phí, nuôi bồ nhí hay hú hí bạn bè nhậu nhẹt bê tha như đàn ông khác thì người chồng sợ vợ sẽ kiểm soát được chi tiêu, khôn ngoan hơn trong việc dùng tiền.

Vợ không chỉ là người cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống, săn sóc, yêu thương chồng mỗi ngày mà còn là “tay hòm chìa khóa”. Nhờ có vợ quản lý tài chính đàn ông không hoang phí, tích cóp được khoản tiền tiết kiệm để thực hiện những kế hoạch kinh doanh, buôn bán giúp tiền đẻ ra tiền, kinh tế gia đình được cải thiện trông thấy.

Đàn ông sợ vợ sẽ hạn chế nhậu nhẹt, hoang phí sức lực cho những điều vô nghĩa và quan tâm đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ vợ sẽ sống lành mạnh, tích cực hơn

Vì là trụ cột gia đình, là người kiếm được nhiều tiền hơn nên không ít đàn ông tự cho mình quyền lên mặt với vợ, thậm chí không xem vợ ra gì. Họ gia trưởng đến mức xem mình là trời, mặc định mình luôn đúng mà tự ý quyết định mọi việc, không xem lời góp ý của vợ ra gì. Vì thói ỷ lại, chủ quan nên những người chồng này không hề chú trọng việc chăm sóc sức khỏe, càng không ý thức được việc uống rượu bia, hút nhiều thuốc lá sẽ gây hại như thế nào.

Trái ngược với trường hợp trên, người chồng sợ vợ sống tích cực hơn rất nhiều sau khi kết hôn. Họ chịu lắng nghe những lời khuyên bảo từ người phụ nữ của mình, biết rằng cô ấy đang quan tâm, lo lắng cho mình nên mới như thế. Tất nhiên, đàn ông sợ vợ sẽ hạn chế nhậu nhẹt, hoang phí sức lực cho những điều vô nghĩa và quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn.

Chồng sợ vợ sẽ bớt vô tâm, biết quan tâm, yêu thương và trân trọng bạn đời nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ vợ hoàn thiện bản thân mỗi ngày

Rất nhiều phụ nữ than vãn rằng chồng mình lười nhác, tự phụ và không hề giúp vợ bất cứ một việc nhà nào. Vâng, đấy chính là chân dung của những người chồng xem mình là vua, xem vợ là tôi tớ. Người chồng sợ vợ giai đoạn đầu hôn nhân có thể cũng như thế, nhưng sau thời gian chung sống, được vợ “uốn nắn” chàng sẽ có những thay đổi tích cực.

Không chỉ có những thói quen tốt, hoàn thiện bản thân mà những người chồng còn bớt vô tâm, biết quan tâm, yêu thương và trân trọng bạn đời nhiều hơn.

Chỉ khi giữ được hòa khí gia đình người chồng mới có thể cùng vợ gầy dựng một mái ấm an yên, không sóng gió 0 Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông sợ vợ sẽ có gia đình luôn hạnh phúc, ấm êm

Sợ vợ ở đây không phải là vợ nói sao chồng phải nghe thế, cô ấy có quyền chửi bới, mệt thị bạn đời. Sợ ở đây chính là sự nhún nhường, không tranh hơn thua, cũng không cố giành phần thắng về mình trong mọi cuộc tranh cãi.

Chỉ khi giữ được hòa khí gia đình, kiểm soát được cảm xúc của mình và có tinh thần xây dựng người chồng mới có thể cùng vợ gầy dựng một mái ấm an yên, không sóng gió.