Mẫu phụ nữ dù không xinh đẹp vẫn dư sức khiến đàn ông bị 'hớp hồn' cả đời

Phụ nữ yêu 05/11/2018 17:32

Chẳng phải thân hình bốc lửa, khuôn mặt xinh đẹp, đây mới là mẫu phụ nữ khiến đàn ông bị mê hoặc cả đời.

Chỉ cần gặp mẫu phụ nữ này một lần duy nhất đàn ông đã đắm say cả đời, dẫu không có được nàng vẫn đem lòng tương tư.

Mẫu phụ nữ dù không xinh đẹp vẫn dư sức khiến đàn ông bị 'hớp hồn' cả đời - Ảnh 1
Đàn ông có thể dễ dàng bị cuốn hút bởi những cô nàng phô phang da thịt nhưng để yêu, để mến, để quyến luyến không rời thì phải là người phụ nữ quyến rũ tinh tế hơn thế - Ảnh minh họa: Internet

1. Gợi cảm nhưng không lả lơi

Nếu nghĩ phụ nữ gợi cảm nhất là khi mặc đồ thiếu vải, khoe đôi gò bồng căng phồng lấp ló hay váy cực ngắn khoe đôi chân thon dài thì bạn đã nhầm. Đàn ông có thể dễ dàng bị cuốn hút bởi những cô nàng phô phang da thịt nhưng để yêu, để mến, để quyến luyến không rời thì phải là người phụ nữ quyến rũ tinh tế hơn thế.

Đấy là cô nàng ăn mặc đúng hoàn cảnh, vẫn đủ kín đáo để lịch sự, đủ hở để khoe nét xuân thì nhưng không hề phản cảm. Chỉ với khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, chiếc đầm ôm sát và đôi giày 5 phân thoải mái bạn đã dư sức hạ gục bất cứ đàn ông nào.

Mẫu phụ nữ dù không xinh đẹp vẫn dư sức khiến đàn ông bị 'hớp hồn' cả đời - Ảnh 2
Nhan sắc thường thường bậc trung nhưng với sự duyên dáng, cuốn hút ấy bạn đã có thể khiến đàn ông chết mê chết  mệt mình rồi đấy - Ảnh minh họa: Internet

2. Tinh tế, hài hước

Phụ nữ đừng cố thể hiện sự thông minh của mình qua điểm số, tốt nghiệp đại học loại gì trước đàn ông. Thay vào đấy, hãy cho chàng thấy bạn có kiến thức xã hội, am hiểu lĩnh vực công việc mình đang theo đuổi và có lí tưởng sống.

Những câu chuyện hài hước, những đối đáp khôn khoan khi hàn huyên chính là chất men say khiến chàng chỉ muốn bên bạn mãi. Chẳng cần sắc nước hương trời, nhan sắc thường thường bậc trung nhưng với sự duyên dáng, cuốn hút ấy bạn đã có thể khiến đàn ông chết mê chết  mệt mình rồi đấy.

Mẫu phụ nữ dù không xinh đẹp vẫn dư sức khiến đàn ông bị 'hớp hồn' cả đời - Ảnh 3
 Với đàn ông, bữa cơm không chỉ để ăn cho no mà còn là lúc họ và người phụ nữ của mình tận hưởng những giây phút êm đềm bên nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết nấu ăn

Đừng tự tạo áp lực rằng mình phải biết nấu thật nhiều món, cũng đừng bắt mình phải thật đảm đang, khéo léo như một đầu bếp chuyên nghiệp khi vào bếp. Bạn chỉ cần ham thích nấu ăn, cố gắng để mùi vị của chúng ngon hơn sau mỗi lần trổ tài và vui vẻ khi làm cơm cho đàn ông đã khiến đối phương hạnh phúc muôn phần.

Bởi lẽ, với đàn ông, bữa cơm không chỉ để ăn cho no mà còn là lúc họ và người phụ nữ của mình tận hưởng những giây phút êm đềm bên nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đây chính là lí do vì sao hiếm gia đình nào để căn bếp nguội lạnh mà có được hạnh phúc.

Mẫu phụ nữ dù không xinh đẹp vẫn dư sức khiến đàn ông bị 'hớp hồn' cả đời - Ảnh 4
 Hãy mạnh dạn “tấn công” anh ấy, hãy thẳng thắn nói lên những gì bạn muốn, hãy tận hưởng từng giây từng phút bên nhau - Ảnh minh họa: Internet

4. Không giả vờ ngoan hiền khi lên giường

Phụ nữ có thể dễ bảo, ngoan ngoãn nghe lời đàn ông nhưng đừng dại làm như thế khi ái ân. Nếu cứ phải chủ động yêu cầu, chủ động nhập cuộc thì dù yêu bạn đến mấy chẳng mấy chốc chàng cũng chán ngán. Hãy mạnh dạn “tấn công” anh ấy, hãy thẳng thắn nói lên những gì bạn muốn, hãy tận hưởng từng giây từng phút bên nhau.

Khi hết lòng để khiến đối phương thỏa mãn, khiến cả hai cùng mãn nguyện khi bên nhau bạn không cần bùa yêu chàng vẫn đắm say một đời. 

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