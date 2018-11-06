Đàn ông bỏ mặc vợ trong 2 thời điểm này chỉ đáng vứt đi!

Phụ nữ yêu 06/11/2018 16:24

Nếu chồng không kề vai sát cánh mà bỏ mặc vợ trong 2 thời điểm dưới đây thì anh ta chỉ đáng là thứ vứt đi.

Đàn ông thành đạt, tài năng và có tiếng nói trong xã hội như thế nào cũng mặc. Nếu trở về nhà, họ hờ hững vô tâm, khiến vợ phải bơ vơ trong 2 thời điểm này thì anh ta không xứng đáng được gọi là chồng nữa.

Đàn ông bỏ mặc vợ trong 2 thời điểm này chỉ đáng vứt đi! - Ảnh 1
“Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”, chưa bao giờ đàn bà chơi vơi, cô độc như lúc vượt cạn cả - Ảnh minh họa: Internet

Khi vợ thai nghén, sinh con

9 tháng 10 ngày mang trong mình sinh linh bé nhỏ, người phụ nữ phải chịu rất nhiều áp lực, mệt mỏi. Những cơn nghén khiến họ không ăn uống được gì, cơ thể nặng nề vì con lớn lên mỗi ngày, da rạn đỏ xấu xí, đôi chân sưng phù hay thay đổi nội tiết tố khiến làn da căng mịn ngày nào trở nên đen sạm, nám từng mảng lớn. Tất cả những điều ấy vẫn không thể khiến người vợ bớt yêu con, yêu chồng mà họ chấp nhận hi sinh tất cả chỉ để mong con chào đời khỏe mạnh, an toàn.

Cũng vậy, khi chuyển dạ sinh con, đấy không chỉ là thời điểm gia đình đón thêm thành viên mới mà còn là lúc người mẹ phải trải qua những giây phút sinh tử. “Đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình”, chưa bao giờ đàn bà chơi vơi, cô độc như lúc vượt cạn cả.

Đàn ông bỏ mặc vợ trong 2 thời điểm này chỉ đáng vứt đi! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thế nên, nếu lúc vợ mang thai, sinh con mà chồng cứ vô tâm, cứ chê vợ béo, chê vợ không còn hấp dẫn hay dửng dưng với những nguy hiểm vợ có thể gặp phải lúc lâm bồn thì người chồng ấy quá tồi.

Khi vợ chấp nhận ở nhà chăm con

Nếu ngày trước, việc phụ nữ ở nhà chăm con, quán xuyến việc gia đình sau khi kết hôn là chuyện bình thường thì ngày nay lại khác. Phụ nữ hiện đại có công ăn việc làm, có sự nghiệp để phấn đấu, có tham vọng khẳng định chính mình, tự lập tài chính. Họ cũng có khả năng kiếm tiền, thành công không khác gì chồng mình.

Đàn ông bỏ mặc vợ trong 2 thời điểm này chỉ đáng vứt đi! - Ảnh 3
Đàn ông xem thường vì nghĩ vợ đang ăn bám mình thì quá đáng trách - Ảnh minh họa: Internet

Quyết định tạm thời từ bỏ sự nghiệp để ở nhà chăm con là một sự hi sinh quá lớn. Bởi không an tâm nếu giao con cho người giúp việc, sợ con không được chăm sóc dạy bảo chu đáo người mẹ đành phải chấp nhận làm bà nội trợ toàn thời gian cho đến khi thiên thần nhỏ cứng cáp, rắn rỏi để học mầm non mới trở lại với công việc.

Nếu vợ đã gác lại công việc, ước mơ, hoài bão của mình để chu toàn nghĩa vụ, trách nhiệm của một người vợ người mẹ nhưng đàn ông lại xem thường vì nghĩ cô ấy đang ăn bám mình thì quá đáng trách. Hãy nhớ rằng, thành công các anh đang có là mồ hôi nước mắt, sự nhẫn nhịn và vun vén từ vợ. Không trân trọng, yêu thương vợ hơn mà còn dè bỉu, mỉa mai thì người chồng ấy quá tệ bạc.

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