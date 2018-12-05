4 tử huyệt của đàn ông, dù có cho vàng chị em cũng đừng dại chạm đến

Phụ nữ yêu 05/12/2018 16:44

Là phụ nữ, dù có đánh chết cũng tuyệt đối không được chạm đến những vùng cấm này của đàn ông.

Dưới đây là những điều đàn ông rất ghét, chị em đừng phạm phải kẻo bị chàng lạnh nhạt, chán chê.

4 tử huyệt của đàn ông, dù có cho vàng chị em cũng đừng dại chạm đến - Ảnh 1
Họ sẽ cảm thấy bực bội vì mình không được tin tưởng, vì người phụ nữ kề cận thích kiểm soát, quản thúc - Ảnh minh họa: Internet

1. Xem trộm điện thoại, ví tiền

Dù đang yêu hay đã kết hôn thì cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có cuộc sống của, cũng được quyền tôn trọng những thông tin cá nhân, bảo mật thư tín. Việc nhân danh tình yêu để lén lút kiểm tra điện thoại, email, tự tiện đăng nhập facebook hay lục ví khiến đàn ông vô cùng tức giận, chán ghét.

Họ sẽ cảm thấy bực bội vì mình không được tin tưởng, vì người phụ nữ kề cận thích kiểm soát, quản thúc và ngờ vực thay vì cho nhau khoảng không riêng để hít thở.

4 tử huyệt của đàn ông, dù có cho vàng chị em cũng đừng dại chạm đến - Ảnh 2
 Nếu cứ chạm đến lòng tự tôn của đàn ông thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đá phăng bạn ra khỏi đời mình - Ảnh minh họa: Internet

2. So sánh với đàn ông khác

Là người, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, cũng có ưu và khuyết, chẳng ai hoàn hảo. Không đàn ông nào thích bị bạn gái hay vợ mang những thiếu sót của mình đi so sánh, hơn thua với đàn ông khác. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng mình đang giúp đối phương hoàn thiện bản thân mà quên mất rằng ngay chính họ cũng cực ghét việc bị so sánh, công kích bởi người mình yêu thương.

Nếu không dẹp ngay thói xấu này, nếu cứ chạm đến lòng tự tôn của đàn ông thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đá phăng bạn ra khỏi đời mình.

4 tử huyệt của đàn ông, dù có cho vàng chị em cũng đừng dại chạm đến - Ảnh 3
Họ cảm thấy vợ không hiểu mình, thấy rằng bạn quá vô tâm mà không ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của họ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đòi hỏi quá nhiều

Khi yêu, vì muốn người phụ nữ của mình hạnh phúc, vì muốn chinh phục mà đàn ông không ngại việc chi rất nhiều tiền để làm vui lòng đối phương. Tuy nhiên, khi đã cưới nhau, họ sẽ quản lý tài chính khoa học hơn nhằm thực hiện những kế hoạch lớn để đời sống gia đình cải thiện, dư dả hơn.

Thế nên, nếu chị em cứ đòi chồng phải mua cái này cái kia cho bằng chị bằng em hay khích bác anh ấy phải thăng chức tăng lương thì chàng sẽ chịu áp lực rất nhiều. Họ cảm thấy vợ không hiểu mình, thấy rằng bạn quá vô tâm mà không ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của họ.

4 tử huyệt của đàn ông, dù có cho vàng chị em cũng đừng dại chạm đến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

4. Phê bình mẹ chồng

Bạn có thể than phiền rằng chồng vô tâm, không gọn gàng hay kém tinh tế nhưng chớ dại động đến gia đình anh ấy. Với đàn ông, gia đình là phạm trù bất khả xâm phạm, mẹ của chàng càng là người bạn không được phê bình.

Nếu có điều gì không hài lòng, tốt nhất hãy thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng thay vì mang tất cả đi mách với chồng mà nhờ anh ấy phân xử. Những lời bạn nói sẽ khiến anh ấy nghĩ rằng bạn ích kỷ, thành kiến với mẹ chồng như bao nàng dâu khác chứ không hề có ý xây dựng.

Chẳng cần bí quyết cao siêu, chỉ cần tránh xa 3 sai lầm này bạn đã dư sức giữ chặt trái tim mọi đàn ông

Chẳng cần bí quyết cao siêu, chỉ cần tránh xa 3 sai lầm này bạn đã dư sức giữ chặt trái tim mọi đàn ông

Chỉ cần không tự biến mình thành những kiểu phụ nữ này thì bạn không cần giữ chàng vẫn ngoan, cả đời chung thủy một lòng.

Xem thêm
Từ khóa:   bí kíp giữ chồng đàn bà khôn đàn ông yêu vợ

TIN MỚI NHẤT

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 28 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 2 giờ 25 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 5 giờ 58 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này