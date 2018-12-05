4 tử huyệt của đàn ông, dù có cho vàng chị em cũng đừng dại chạm đến

Dưới đây là những điều đàn ông rất ghét, chị em đừng phạm phải kẻo bị chàng lạnh nhạt, chán chê.

Họ sẽ cảm thấy bực bội vì mình không được tin tưởng, vì người phụ nữ kề cận thích kiểm soát, quản thúc và ngờ vực thay vì cho nhau khoảng không riêng để hít thở.

Dù đang yêu hay đã kết hôn thì cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có cuộc sống của, cũng được quyền tôn trọng những thông tin cá nhân, bảo mật thư tín. Việc nhân danh tình yêu để lén lút kiểm tra điện thoại, email, tự tiện đăng nhập facebook hay lục ví khiến đàn ông vô cùng tức giận, chán ghét.

Nếu cứ chạm đến lòng tự tôn của đàn ông thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đá phăng bạn ra khỏi đời mình - Ảnh minh họa: Internet

2. So sánh với đàn ông khác

Là người, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, cũng có ưu và khuyết, chẳng ai hoàn hảo. Không đàn ông nào thích bị bạn gái hay vợ mang những thiếu sót của mình đi so sánh, hơn thua với đàn ông khác. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng mình đang giúp đối phương hoàn thiện bản thân mà quên mất rằng ngay chính họ cũng cực ghét việc bị so sánh, công kích bởi người mình yêu thương.

Nếu không dẹp ngay thói xấu này, nếu cứ chạm đến lòng tự tôn của đàn ông thì sớm muộn gì họ cũng sẽ đá phăng bạn ra khỏi đời mình.

Họ cảm thấy vợ không hiểu mình, thấy rằng bạn quá vô tâm mà không ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của họ - Ảnh minh họa: Internet

3. Đòi hỏi quá nhiều

Khi yêu, vì muốn người phụ nữ của mình hạnh phúc, vì muốn chinh phục mà đàn ông không ngại việc chi rất nhiều tiền để làm vui lòng đối phương. Tuy nhiên, khi đã cưới nhau, họ sẽ quản lý tài chính khoa học hơn nhằm thực hiện những kế hoạch lớn để đời sống gia đình cải thiện, dư dả hơn.

Thế nên, nếu chị em cứ đòi chồng phải mua cái này cái kia cho bằng chị bằng em hay khích bác anh ấy phải thăng chức tăng lương thì chàng sẽ chịu áp lực rất nhiều. Họ cảm thấy vợ không hiểu mình, thấy rằng bạn quá vô tâm mà không ghi nhận những nỗ lực thầm lặng của họ.

Ảnh minh họa: Internet

4. Phê bình mẹ chồng

Bạn có thể than phiền rằng chồng vô tâm, không gọn gàng hay kém tinh tế nhưng chớ dại động đến gia đình anh ấy. Với đàn ông, gia đình là phạm trù bất khả xâm phạm, mẹ của chàng càng là người bạn không được phê bình.

Nếu có điều gì không hài lòng, tốt nhất hãy thẳng thắn nói chuyện với mẹ chồng thay vì mang tất cả đi mách với chồng mà nhờ anh ấy phân xử. Những lời bạn nói sẽ khiến anh ấy nghĩ rằng bạn ích kỷ, thành kiến với mẹ chồng như bao nàng dâu khác chứ không hề có ý xây dựng.