3 cách nhận diện đàn ông lăng nhăng, ưa ngoại tình, cực chính xác

Phụ nữ yêu 02/12/2018 10:30

Chồng thế này chắc chắn sẽ cắm sừng vợ hết lần này đến lần khác, phụ nữ hãy cẩn thận kẻo bị cả chồng và nhân tình cười vào mặt.

Chỉ cần vợ lơ là cảnh giác thì kiểu đàn ông này sẽ "ăn vụng" ngay lập tức, chị em hãy đủ tỉnh táo để đề phòng.

3 cách nhận diện đàn ông lăng nhăng, ưa ngoại tình, cực chính xác - Ảnh 1
Đàn ông chỉ lạnh nhạt với vợ vì hai nguyên nhân, đấy là hết yêu và có người khác - Ảnh minh họa: Internet

Quá giữ kẽ, không chia sẻ

Vợ chồng ngoài tình yêu còn cần có cả sự sẻ chia, thấu hiểu và trân trọng dành cho nhau. Chỉ như thế hôn nhân mới ấm êm, hạnh phúc và gắn bó bền lâu. Nếu chồng bạn chẳng bao giờ bàn bạc với vợ về những kế hoạch tương lai, không hỏi ý kiến trước mỗi quyết định, cũng không mở lòng về tâm tư tình cảm của mình thì chị em nên cẩn thận.

Đàn ông chỉ lạnh nhạt với vợ vì hai nguyên nhân. Thứ nhất là do anh ta không còn yêu vợ. Thứ hai, anh ta đã có phụ nữ khác. Dù là trường hợp nào thì đây chính là báo động đỏ để bạn nhận ra mối quan hệ của vợ chồng mình đang có vấn đề để kịp thay đổi, cải thiện trước khi quá muộn.

3 cách nhận diện đàn ông lăng nhăng, ưa ngoại tình, cực chính xác - Ảnh 2
Chàng sẽ sẵn lòng lên giường với bất cứ phụ nữ nào hấp dẫn, quyến rũ hơn vợ mình khi có cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Dè bỉu, chê bai vợ

Đứng trước người vợ quần ống cao ống thấp, đầu tóc rồi bù, mồ hôi nhễ nhại và môi tái nhợt không có chút son nào thì chồng chung thủy và chồng có máu trăng hoa sẽ có phản ứng hoàn toàn khác biệt.

Khi yêu vợ, đàn ông sẽ thấy thương vô cùng bởi người phụ nữ xinh đẹp trước đây đã vì họ mà hi sinh quá nhiều, mà quên mất việc chăm sóc chính mình đến mức trông cô ấy xuống sắc, mệt mỏi đến nhường ấy. Từ đấy, họ sẽ quan tâm, đỡ đần nhiều hơn để vợ có thời gian cho chính mình.

Nếu chồng bạn chê bai vợ xấu xí, xuống sắc, không bằng cô này cô kia chứng tỏ anh ấy là người đứng núi này trông núi nọ. Chàng sẽ sẵn lòng lên giường với bất cứ phụ nữ nào hấp dẫn, quyến rũ hơn vợ mình khi có cơ hội.

3 cách nhận diện đàn ông lăng nhăng, ưa ngoại tình, cực chính xác - Ảnh 3
Nếu đàn ông chung thủy sẵn lòng hạ cái tôi xuống vì vợ, vì không muốn làm vợ buồn lòng hay gánh chịu bất cứ thương tổn nào thì đàn ông lăng nhăng không như thế - Ảnh minh họa: Internet

Nóng tính, quá sĩ diện

Ai cũng có lòng tự tôn, cũng có cái tôi cao ngời ngợi, cũng xem trọng bản thân hơn tất thảy mọi điều. Nếu đàn ông chung thủy sẵn lòng hạ cái tôi xuống vì vợ, vì không muốn làm vợ buồn lòng hay gánh chịu bất cứ thương tổn nào thì đàn ông lăng nhăng không như thế. Lắm khi, chỉ vì vài lời thách đố của bạn bè, chỉ vì vợ chồng giận nhau họ có thể không ngần ngại cặp bồ để bằng bạn bằng bè, để trả thù vợ.

Quá nóng tính, quá sĩ diện chính là điều khiến đàn ông dù đàng hoàng, yêu vợ đến mấy cũng chủ động ngoại tình. Dù muốn dù không, khi chung sống với người chồng như thế chị em hãy luôn có đủ sự đa nghi để kịp ngăn cản bạn đời “ăn vụng”. 

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