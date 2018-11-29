Nếu nghĩ đàn ông nuôi bồ nhí chỉ vì chán cơm thèm phở, vì muốn nếm của lạ thì chị em đã nhầm. Thực chất, thứ họ muốn được thỏa mãn chỉ đơn giản là…

Họ tự mình làm được tất cả mọi việc trong nhà, nếu chồng ngỏ ý giúp đỡ cũng sẽ bị gạt phắt đi bằng câu nói “thôi anh để em, anh vụng về nên chỉ vây ra thôi”. Chính sai lầm này của phụ nữ đã vô tình khiến chồng trở nên ích kỷ, vô tâm và không đoái hoài gì đến trách nhiệm của mình trong gia đình, cũng như thấy mình không được xem trọng.

Hôn nhân khiến người phụ nữ phải đứng ra gánh vác quá nhiều thứ. Họ vừa phải kiếm tiền chốn công sở, vừa chu toàn việc nhà, phải giỏi chăm con. Chính vì muốn làm người vợ hiền dâu thảo, ghi điểm trong mắt chồng và gia đình chồng nên những người vợ luôn cố gồng mình mà chu toàn mọi thứ.

Từ đấy, đàn ông nảy sinh ý muốn tìm kiếm một người phụ nữ xem trọng mình, cho mình cơ hội được làm người hùng, được khẳng định vị thế của mình trong mắt đối phương. Nhân tình càng mềm mỏng, yếu đuối và cần chở che đàn ông càng say mê, điên cuồng theo đuổi mà quên cả vợ con.

Chị em hãy nhớ, không chỉ đàn bà yêu bằng tai mà đàn ông cũng thế - Ảnh minh họa: Internet

Được nghe lời ngọt ngào, âu yếm

Đã bao lâu rồi bạn không nói với chồng những lời yêu, “em yêu anh”, “em nhớ anh quá”, “tối nay chồng muốn ăn gì để em nấu”, “cuối tuần này mình hẹn hò nhé, em nhớ thuở mới yêu quá à”… Chính những câu nói tưởng chừng sến súa ấy, những câu nói mà sau khi cưới chị em đã quá tiết kiệm với chồng khiến người đàn ông của họ dần cảm thấy xa cách, thấy vợ không còn yêu thương mình như xưa.

Ngộ nhận ấy đáng sợ đến mức, nó khiến đàn ông có vợ dễ dàng ngã vào vòng tay những cô gái nói lời mật ngọt và tỏ ra quan tâm, yêu họ thiết tha dù thực tế không phải như thế. Bởi thế, chị em hãy nhớ, không chỉ đàn bà yêu bằng tai mà đàn ông cũng thế.

Hú hí với bồ nhí đàn ông đâu cần phải chịu trách nhiệm, cũng không cần phải suy tính sâu xa - Ảnh minh họa: Internet

Không cảm thấy áp lực, gánh nặng

Nếu lấy vợ, sinh con khiến đàn ông phải sống có trách nhiệm, phải luôn canh cánh nỗi lo phải làm thế nào để vợ con sống đủ đầy, để kinh tế gia đình càng thêm khấm khá. Chưa kể, những hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền học cho con khiến việc trở về nhà sau giờ làm của đàn ông càng thêm áp lực, mệt mỏi.

Trong khi đấy, hú hí với bồ nhí đàn ông đâu cần phải chịu trách nhiệm, cũng không cần phải suy tính sâu xa. Cứ yêu cuồng điên, hoang dại trên giường để thỏa mãn cái tôi của mình. Đến khi mối quan hệ chấm dứt, người tình rời đi họ cũng không phải áy náy bởi ngay từ đầu cả đàn ông có vợ và nhân tình đều hiểu đây là mối quan hệ có hạn kỳ.