Đàn ông hậu ngoại tình: ‘Ăn phở’ vài giờ, trả giá cả đời bằng 3 thứ quý giá này

Phụ nữ yêu 25/11/2018 10:30

Đàn ông thay lòng đổi dạ được ít mất nhiều, được vài giây hưng phấn, cả đời không thể lấy lại được 3 thứ vô giá này.

Dưới đây là 3 thứ đàn ông nào trót dại “ăn phở” cũng đánh mất, càng đọc càng hối tiếc khôn cùng.

Đàn ông hậu ngoại tình: ‘Ăn phở’ vài giờ, trả giá cả đời bằng 3 thứ quý giá này - Ảnh 1
Bị miệng đời mỉa mai, bàn tán về hành vi của mình khiến đàn ông bội bạc không chỉ đánh mất sĩ diện mà còn mất cả lòng tự trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đánh mất sĩ diện

Dám dối gian vợ con để ăn nằm với đàn bà khác, để được nếm “của lạ”, để tận hưởng những phút giây khoái lạc nhưng đàn ông ngoại tình nào cũng thầm lo sợ bị phát hiện. Khi ấy, không chỉ mất mặt trước bạn đời, xấu hổ đến mức không dám nhìn con, họ còn sợ con xem thường mình. Chưa kể, nếu cha mẹ hai bên biết chuyện chắc chắn họ sẽ không còn mặt mũi nào nhìn hàng xóm láng giềng.

Bị miệng đời mỉa mai, bàn tán về hành vi của mình khiến đàn ông bội bạc không chỉ đánh mất sĩ diện mà còn mất cả lòng tự trọng. Nói không ai nể, hành động không ai phục chính là quả báo nhãn tiền những người chồng tệ bạc phải gánh lấy.

Người xưa có câu “tiếng xấu đồn xa”, dù sau đấy có ăn năn hối cãi, có may mắn gặp được người phụ nữ thật tâm yêu thương mình thì gia đình của người đến sau cũng khó lòng chấp nhận.

Đàn ông hậu ngoại tình: ‘Ăn phở’ vài giờ, trả giá cả đời bằng 3 thứ quý giá này - Ảnh 2
chỉ vì vài phút xao lòng bạn đã đánh mất người phụ nữ đồng cam cộng khổ, vì mình mà hi sinh tất cả, không toan tính, không than phiền - Ảnh minh họa: Internet

Mất vợ

Nếu chỉ mới là những giây phút say nắng, “thả thính” qua lại và chưa gây nên hậu quả gì nghiêm trọng thì người chồng còn mong được vợ thứ tha, cho cơ hội làm lại từ đầu. Ngược lại, nếu đã lừa dối quá lâu, lún quá sâu, vợ là người quá mạnh mẽ, không bao giờ dung thứ cho chồng bội phản thì ly hôn là cái kết khó lòng tránh khỏi.

Đàn ông hãy nhớ, năm xưa bạn đã yêu vợ thế nào, đã xem cô ấy như là sinh mệnh của mình ra sao. Thế mà giờ đây, chỉ vì vài phút xao lòng bạn đã đánh mất người phụ nữ đồng cam cộng khổ, vì mình mà hi sinh tất cả, không toan tính, không than phiền.

Thử hỏi, bây giờ nhân tình có thể lên giường vì bạn giàu có, thành công nhưng khi bạn lâm vào cảnh khánh kiệt, liệu cô ta có còn kề cận?

Đàn ông hậu ngoại tình: ‘Ăn phở’ vài giờ, trả giá cả đời bằng 3 thứ quý giá này - Ảnh 3
Đàn ông thay lòng đổi dạ được ít mất nhiều, được chỉ vài giây hưng phấn nhưng mất cả gia đình an yên - Ảnh minh họa: Internet

Mất luôn gia đình hạnh phúc

Khi đang sống trong một mái ấm hạnh phúc, có chồng, có vợ, có con đàn ông sẽ không ý thức được gia đình quan trọng với mình thế nào cho đến khi họ đánh mất nó. Còn đâu sự háo hức khi về nhà sau giờ làm để được ngồi vào mâm cơm nóng hổi toàn món hợp khẩu vị do vợ tất bật chuẩn bị. Còn đâu tiếng con líu lo khoe với bố điểm 10 môn toán sáng nay. Còn đâu những phút giây cả nhà đi du lịch xa, khám phá những miền đất mới với nụ cười, giọng nói thân thương.

Đàn ông ngoại tình, đàn bà cắp con rời đi. Về nhà chỉ lẻ loi một mình, căn bếp lạnh, chiếc giường hiu quạnh, hồi tưởng về những gì đã có đàn ông bội bạc mới hiểu thay lòng đổi dạ khiến họ được ít mất nhiều, được chỉ vài giây hưng phấn nhưng mất cả gia đình an yên. 

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Tàn nhẫn nhất với đàn bà không phải là khi chồng ngoại tình mà là, chấp nhận nghỉ việc ở nhà chăm con nhưng thứ họ nhận được chỉ là câu nói đầy xót xa: “chỉ ở nhà chăm con thôi mà cũng không nên trò” từ chính miệng bạn đời thốt ra.

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