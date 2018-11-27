Khi đã cạn tình, đàn ông sẽ thản nhiên nói 3 câu này mà không hề sợ vợ đau lòng

Phụ nữ yêu 27/11/2018 17:20

Một khi đã hết yêu, đã không còn quan tâm đến cảm xúc của vợ đàn ông sẽ dửng dưng mà buông những lời mang tính “sát thương” này.

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Với những cặp đôi đang yêu hay đã nên duyên vợ chồng, họ càng hiểu rõ lời nói có thể khiến mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn hay gây ra những rạn vỡ không đáng có.

Vậy nên, nếu những câu nói trên được thốt ra từ chồng bạn, hãy chấp nhận đi, anh ấy đã hết yêu bạn từ lâu rồi.

Khi đã cạn tình, đàn ông sẽ thản nhiên nói 3 câu này mà không hề sợ vợ đau lòng - Ảnh 1
Nếu anh ấy nghĩ rằng bạn vì lười nhác, ích kỷ nên mới cậy nhờ thì chàng đã quá vô tâm với bạn rồi đấy - Ảnh minh họa: Internet

“Cái gì em tự làm được thì đừng phiền anh, lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu”

Khi yêu, đàn ông chiều chuộng, thương yêu người phụ nữ của mình một cách tự nguyện. Thậm chí, họ còn thấy vui khi được vợ mè nheo, nhờ vả và xem điều ấy thật đáng yêu. Đấy cũng là cách chồng thể hiện sự quan trọng của mình trong gia đình, bản lĩnh đàn ông của mình trước mặt vợ.

Nếu anh ấy xem những lời nhờ vả, cầu cạnh của bạn là sự phiền toái. Nghĩ rằng bạn vì lười nhác, ích kỷ nên mới cậy nhờ thì chàng đã quá vô tâm với bạn rồi đấy. Khi ấy, đàn ông chẳng còn thiết tha chăm sóc, quan tâm mà xem bạn như cái gai trong mắt cần được nhổ đi càng sớm càng tốt.

Khi đã cạn tình, đàn ông sẽ thản nhiên nói 3 câu này mà không hề sợ vợ đau lòng - Ảnh 2
Với đàn ông, một khi đã xem việc được lòng thiên hạ quan trọng hơn làm vợ đau lòng thì trong trái tim họ đã không còn sự hiện hữu của bạn nữa - Ảnh minh họa: Internet

“Em ăn cơm trước đi, đừng chờ anh”

Hạnh phúc của đàn bà là căn nhà với bão dừng sau cánh cửa, giờ tan tầm tay xách nách mang chuẩn bị nấu cho chồng bữa cơm ngon canh ngọt, cả nhà quây quần chia sẻ buồn vui. Ngay đến niềm vui bé mọn ấy cũng bị lấy đi chỉ với câu nói lạnh lùng “đừng chờ cơm anh, anh bận nên về trễ”. Điều ấy sẽ dễ dàng chấp nhận nếu nó chỉ thi thoảng, nếu tần suất càng tăng, chồng viện cớ bận việc nhưng thực chất lại đàn đúm nhậu nhẹt thì chứng tỏ gia đình đã không phải là ưu tiên hàng đầu với anh ấy.

Với đàn ông, một khi đã xem vợ con không bằng những thú vui khác, khi xem việc được lòng thiên hạ quan trọng hơn làm vợ đau lòng thì trong trái tim họ đã không còn sự hiện hữu của bạn nữa.

Khi đã cạn tình, đàn ông sẽ thản nhiên nói 3 câu này mà không hề sợ vợ đau lòng - Ảnh 3
Những thiệt thòi, những mối lo, gánh nặng cơm áo gạo tiền, những mệt mỏi vợ phải chịu hàng ngày đàn ông nào cũng biết cả - Ảnh minh họa: Internet

“Đi làm đã mệt về thấy em còn chán hơn”

Kết hôn, nếu đàn ông lấy được một giúp việc không lương, giúp họ làm tất tần tật việc nhà, chăm sóc từ đầu tới chân, sinh con đẻ cái cho họ thì phụ nữ lại mất đi quá nhiều thứ. Chị em nào được thảnh thơi tụ tập bạn bè, nào còn vóc dáng như thời son rỗi để quần là áo lượt. Chưa tính, mỗi khi con đau ốm phụ nữ lại là người thức cả đêm để dỗ dành trong khi chồng mặc kệ mà ngủ say như không có chuyện gì.

Những thiệt thòi, những mối lo, gánh nặng cơm áo gạo tiền, những mệt mỏi vợ phải chịu hàng ngày đàn ông nào cũng biết cả. Chỉ là, đàn ông thương vợ sẽ tìm mọi cơ hội để san sẻ, chở che thì đàn ông vô tâm lại dửng dưng như không hề liên quan đến mình. Họ mặc sức chê vợ xuống sắc, tàn tạ, thua cô này cô kia mà không hề tự vấn lương tâm xem mình có đáng là chồng hay không.

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