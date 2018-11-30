Ai cũng nghĩ phụ nữ chỉ ngoại tình một khi họ không còn yêu thương chồng, thế nhưng thực tế đã chứng minh được nhiều hơn thế.

Thế nhưng, ngay từ đầu màn trả đũa này, chị em đã sai hoàn toàn. Ông ăn chả bà ăn nem có thể khiến người vợ hả hê vài giờ nhưng sẽ ân hận cả đời. Sai lầm ấy khiến họ từ nạn nhân trở thành người có tội, tự tước mất cơ hội hàn gắn của một gia đình, tự biến mình thành người phụ nữ hư thân trắc nết.

Dù chưa bao giờ thay lòng đổi dạ, chưa từng có hình bóng đàn ông khác trong tim nhưng một khi biết mình bị chồng phản bội, sau khi đớn đau tận cùng, tổn thương sâu sắc phụ nữ sẽ nảy sinh tâm lý trả thù. Họ cố ý lên giường với đàn ông khác để biến chồng mình thành nạn nhân của sự bội bạc, để anh ấy phải nếm trải những khốn khó mà mình đã trải qua. Tất nhiên, cũng để chồng hiểu rằng họ sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông tệ bạc.

Họ công khai cặp kè với đàn ông khác cốt khiến chồng ghét bỏ mình, căm thù mình mà thúc đẩy việc giải thoát cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

2. Buộc chồng ly hôn

Thông thường trong mọi cuộc hôn nhân, phái yếu thường là người nỗ lực nhiều hơn trong việc vun vén, gìn giữ mái ấm gia đình. Họ nhún nhường, thầm lặng hi sinh, lắm khi nhẫn nhịn để giữ hòa khí, để cơm lành canh ngọt. Tuy nhiên, đấy là khi họ còn yêu chồng, còn muốn chung sống.

Một khi đã cạn tình cạn nghĩa, khi xác định chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại nhưng chồng lại ngoan cố không chịu buông tay một số phụ nữ sẽ dùng đến hạ sách ngoại tình. Họ công khai cặp kè với đàn ông khác cốt khiến chồng ghét bỏ mình, căm thù mình mà thúc đẩy việc giải thoát cho nhau khỏi cuộc hôn nhân không hạnh phúc càng sớm càng tốt.

Khi quá cô đơn, khi chồng vô tâm thì phụ nữ, dù đoan chính đến mấy cũng thầm nghĩ đến một bờ vai lạ - Ảnh minh họa: Internet

3. Chồng quá vô tâm

Một người chồng khô như củi, chẳng bao giờ nói với vợ lời ngon tiếng ngọt, không quan tâm, chăm sóc thì dù yêu đến mấy phụ nữ cũng chán. Họ thèm được nuông chiều, cưng nựng, được bạn đời thủ thỉ sẻ chia mọi điều trong cuộc sống và muốn có một mái ấm hạnh phúc.

Khi quá cô đơn, khi chồng vô tâm đến mức vợ chồng sống với nhau như hai người dưng thì phụ nữ, dù đoan chính đến mấy cũng thầm nghĩ đến một bờ vai lạ, một người đàn ông quyết liệt, cuồng nhiệt để họ thỏa mãn nhu cầu được yêu thương của mình.