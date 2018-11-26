Học vợ khôn cách ứng phó cực thông minh khi chồng ngoại tình

Phụ nữ yêu 26/11/2018 15:54

Không phải bắt ghen tận giường, đây mới là cách ứng phó khôn ngoan nhất khi chồng ngoại tình, chị em hãy lưu lại ngay.

Phát hiện chồng thay lòng đổi dạ, đàn bà dù mạnh mẽ, sắt đá đến mấy cũng đớn đau khôn cùng, cũng đứng ngồi không yên. Thế nhưng, thay vì lên kế hoạch “bắt tận tay, day tận mặt” chị em nên bình tĩnh để có cách giải quyết thấu đáo, khôn ngoan nhất.

Dưới đây là những điều vợ khôn nên làm khi phát hiện chồng ngoại tình:

Học vợ khôn cách ứng phó cực thông minh khi chồng ngoại tình - Ảnh 1
 Đừng giấu nhẹm những gì bạn đang chịu đựng, cũng đừng tiệt mất đường lui của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Thẳng thắn trò chuyện với chồng trong ôn hòa

Dẫu lòng như lửa đốt, vừa đau khổ, vừa hằn học khi phát hiện chồng bội lừa nhưng phụ nữ đừng dại dột chửi bới, lăng mạ chồng trên facebook. Cũng vậy, nếu dàn trận đánh ghen cho bỏ ghét, để dằn mặt nhân tình và chồng thì bạn đã tự kết liễu hôn nhân.

Thay vào đấy, chị em hãy khéo léo nói cho chồng biết rằng đã biết chân tướng sự việc và đang cần lời giải thích từ anh ấy. Đừng giấu nhẹm những gì bạn đang chịu đựng, cũng đừng tiệt mất đường lui của chồng. Hãy lắng nghe thật cẩn thận những lời chồng nói lúc này để từ đây, cả hai có thể ngồi lại nghiệm về những gì đã qua và đưa ra hướng giải quyết đúng đắn nhất.

Học vợ khôn cách ứng phó cực thông minh khi chồng ngoại tình - Ảnh 2
Hãy để chồng hiểu rằng đây mới là mái ấm, là nơi bão dừng sau cánh cửa mà nếu vuột mất anh ấy sẽ không bao giờ lấy lại được - Ảnh minh họa: Internet

Không thôi chăm sóc, yêu thương gia đình

Đàn ông ngoại tình là đàn ông sai, thế nhưng đàn bà đừng vì thế mà buông xuôi tất cả, mà biến mình thành một người vợ vô tâm, người mẹ thiếu trách nhiệm. Bạn hãy cố gắng chăm sóc gia đình chu đáo, cẩn thận. Yêu thương các con nhiều hơn để chồng hiểu rằng đây mới là mái ấm, là nơi bão dừng sau cánh cửa mà nếu vuột mất anh ấy sẽ không bao giờ lấy lại được.

Khi nhận ra vợ là người bao dung độ lượng, thấy chồng sai nhưng không trở mặt mà lại dùng sự tử tế để đáp lại thì tự bản thân anh ấy sẽ nhận ta mình tệ bạc như thế nào.

Học vợ khôn cách ứng phó cực thông minh khi chồng ngoại tình - Ảnh 3
Nếu chồng thật tâm hối cải, chị em đừng tiếc một lần thử gạt đi quá khứ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể, hãy học cách thứ tha

Dẫu biết “gương vỡ lại lành” là điều rất khó, dẫu biết hôn nhân nếu đã có vết rạn thì rất khó hàn gắn. Tuy nhiên, chỉ cần hai bạn yêu nhau đủ nhiều, đủ trân quý và bao dung thì chắc chắn, cuộc hôn nhân dù trên bờ vực thẳm vẫn có thể cứu vãn được.

Nếu chồng thật tâm hối cải, chị em đừng tiếc một lần thử gạt đi quá khứ. Sự nhún nhường này không chỉ giúp bạn giữ được chồng cho mình, giữ được cha cho con mà còn giữ được người đàn ông hết lòng yêu thương mình sau này.

Học vợ khôn cách ứng phó cực thông minh khi chồng ngoại tình - Ảnh 4
Xinh đẹp cũng là cách khiến chồng bạn sợ mất vợ mà giữ khư khư thay vì cứ phải mải miết chạy theo anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương chính mình

Sau những tháng ngày giông bão, sau khi đã nếm trái không ít chông chênh, thử thách của cuộc đời phụ nữ nhất định phải yêu thương mình hơn. Hãy không ngừng làm đẹp, sắm cho mình những bộ quần áo mới, đôi giày cao gót kiêu kỳ, màu son nổi bật để thấy cuộc đời này đáng sống bội phần.

Xinh đẹp cũng là cách giúp bạn trở nên hấp dẫn, quyến rũ hơn trong mắt bạn đời. Để chồng bạn sợ mất vợ mà giữ khư khư thay vì cứ phải mải miết chạy theo chồng.

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Đánh ghen làm gì cho bẩn tay, khi phát hiện chồng lăng nhăng, nuôi bồ nhí bên ngoài chị em chỉ cần làm ngay điều này là đủ.

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