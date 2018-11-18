Nếu không bỏ ngay 4 thói xấu này, vợ đừng trách vì sao chồng ra ngoài bồ bịch

Dưới đây là những nét tính cách của chị em dễ khiến chồng vì chán ngán, mệt mỏi mà tìm đến niềm vui mới.

Vậy nên, là vợ, chị em hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn, nhún nhường và dịu dàng với chồng. Đừng được đằng chân lân đằng đầu kẻo khi nhận thấy vị trí trụ cột gia đình của mình bị lung lay đàn ông sẽ kiếm tìm người phụ nữ khác xem trọng mình. Lúc ấy, vợ có hối cũng không kịp.

Đàn ông xem sĩ diện như chính sinh mệnh của họ, thế nên khi kết hôn họ càng mong nhận được sự xem trọng, nể phục từ bạn đời. Nếu chị em cậy mình làm được nhiều tiền hơn, thành công hơn, gia đình giàu có hơn mà không xem chồng ra gì thì trước mặt bạn anh ấy có thể giả vờ nhẫn nhục nhưng sau lưng sẽ “cắm sừng” bạn để trả thù thói kiêu ngạo ấy.

Là vợ, bạn không chỉ dịu dàng với chồng mình mà hãy biết điều với các mối quan hệ xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Đanh đá, chua ngoa

Không chỉ yêu bằng mắt, đàn ông còn yêu bằng tai. Họ thích được nghe vợ nói những lời khen ngợi, những lời yêu thương ngọt ngào đề thấy mình được vỗ về, yêu thương và nâng niu. Nếu cứ lớn tiếng chửi mắng chồng, đanh đá với nhà nội hoặc chua ngoa cay nghiệt với hàng xóm láng giềng chàng sẽ rất xấu hổ về bạn.

Là vợ, bạn không chỉ dịu dàng với chồng mình mà hãy biết điều với các mối quan hệ xung quanh để anh ấy hãnh diện thay vì xấu hổ về vợ mình.

Nếu không biết chừng mực, vẫn chứng nào tật nấy thì sớm muộn gì gia đình bạn cũng tan nát - Ảnh minh họa: Internet

Lả lơi, không đoan chính

Phụ nữ đã có chồng nên giữ khoảng cách với người khác giới. Dù thân thiết, vô tư đến mấy cũng không nên có những hành động thân mật, đụng chạm cơ thể kẻo chồng nhìn thấy sẽ đánh giá bạn là người phụ nữ lăng loàn, không đoan chính.

Nếu không biết chừng mực, vẫn chứng nào tật nấy thì sớm muộn gì gia đình bạn cũng tan nát, chồng sẽ đáp trả hành động khó chấp nhận của vợ bằng việc đi ngoại tình cho… bõ tức.

Nếu cứ giữ chồng khư khư, kiểm soát việc anh ấy đi đâu, với ai, làm gì hay nghi ngờ một cách vô lý lâu dần sẽ khiến tình yêu nơi đàn ông sụp đổ - Ảnh minh họa: Internet

Ghen tuông vô lý

Nếu nhận thấy anh ấy có điều gì mờ ám, không rạch ròi với ai bạn hãy thẳng thắn tra hỏi, chất vấn thay vì gào rú khóc than đổ vạ chồng ngoại tình khi chưa biết thực hư câu chuyện. Nếu cứ giữ chồng khư khư, kiểm soát việc anh ấy đi đâu, với ai, làm gì hay nghi ngờ một cách vô lý lâu dần sẽ khiến tình yêu nơi đàn ông sụp đổ.

Họ phát sợ khi phải chung sống với người vợ ghen tuông mù quáng, sợ khi mình đang bị cầm tù trong chính cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc. Đây cũng là lúc đàn ông muốn ngoại tình, muốn cặp bồ hơn bao giờ hết.