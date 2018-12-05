Nếu anh ấy gọi cho bạn trước giờ cơm chỉ để nói câu “hôm nay anh bận nên về trễ, em và con ăn cơm trước đi, đừng chờ anh”. Hoặc anh ấy viện lý do đi tiếp đối tác, làm thêm giờ ở cơ quan nhưng thực chất lại không hề có chuyện ấy. Nghĩa là, họ đang dùng khoảng thời gian ấy để vui vẻ bên nhân tình, để chinh phục đàn bà khác ngoài vợ.

Một khi đã ngoại tình, khi đã có niềm vui mới hiếm đàn ông có vợ nào có thể giữ nguyên thói quen sinh hoạt như ngày thường. Dấu hiệu đầu tiên để chị em phát hiện chồng thay lòng đổi dạ chính là việc anh ấy thường xuyên bỏ bữa cơm tối ở nhà.

Ngoài dấu hiệu trên, chị em có thể nhìn vào những biểu hiện không thể che giấu dưới đây để phát hiện chồng lăng nhăng, phản bội.

Chị em chẳng cần thuê thám tử hay kiểm tra facebook, điện thoại của chồng, chỉ cần nhìn vào hiện thực rằng anh ấy thường xuyên bỏ bữa ở nhà thì sẽ lật tẩy chồng ngoại tình ngay lập tức.

Cảm giác cùng lúc được lên giường với hai người phụ nữ khiến đàn ông trở nên phấn khích, cuồng nhiệt chuyện gối chăn hơn bao giờ hết - Ảnh minh họa: Internet

Cuồng nhiệt gối chăn

Nếu nghĩ chồng no xôi chán chè bên ngoài về sẽ không còn hứng thú khi bên vợ thì chị em đã nhầm. Cảm giác cùng lúc được lên giường với hai người phụ nữ, lén lút thậm thụt với nhân tình, đường đường chính chính bên vợ khiến đàn ông trở nên phấn khích, cuồng nhiệt chuyện gối chăn hơn bao giờ hết.

Họ làm thế vì nghĩ rằng mình đã dễ dàng qua mặt người vợ ngây thơ, xem vợ là trò đùa. Thứ hai, họ cố gắng thỏa mãn vợ để khỏa lấp tội lỗi trong lòng, để vợ không thể ngờ vực mình.

Nếu chồng bạn chi tiêu nhiều hơn mọi tháng nhưng không có lời giải thích hợp lý thì anh ấy đang rất có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Xuất hiện những hóa đơn lạ

Ngày thường, chồng bạn mua quần áo hay giày dép gì đều có vợ đi cùng để chọn, để góp ý. Nếu gần đây, anh ấy bỗng dưng muốn tự mình mua sắm, sau đó xách về rất nhiều đồ đạc với phong cách khác trước đây thì rất có thể chính nhân tình đã thay bạn tư vấn phong cách ăn mặc đấy cho anh ấy.

Hơn cả, việc hẹn hò, quà cáp sẽ ngốn của đàn ông thêm một khoản tiền kha khá. Nếu chồng bạn chi tiêu nhiều hơn mọi tháng nhưng không có lời giải thích hợp lý thì anh ấy đang rất có vấn đề.

Cì đã chán vợ và say mê nhân tình nên đàn ông nhìn thấy vợ sẽ như thấy cái gai trong mắt - Ảnh minh họa: Internet

Nóng nảy, hay chê bai vợ

Chính vì cảm giác tội lỗi, vì đã chán vợ và say mê nhân tình nên đàn ông nhìn thấy vợ sẽ như thấy cái gai trong mắt. Bạn làm gì họ cũng thấy khó chịu, tìm cớ để trách móc, chửi bới vô cớ. Thậm chí, anh ấy còn quay sang dè bỉu, chê bai ngoại hình hay quần áo, tóc tai của vợ một cách hằn học.

Ngay khi nhận thấy dấu hiệu đáng nghi này từ chồng, chị em có quyền nghĩ ngay rằng anh ấy đã có người khác, đã phản bội bạn.