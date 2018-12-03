Không riêng đàn ông, phụ nữ đã lập gia đình cũng rất dễ rơi vào bẫy ngoại tình chỉ vì điều này

Phụ nữ yêu 03/12/2018 17:00

Hóa ra đây chính là nguyên do vì sao sau khi kết hôn phụ nữ lại dễ dàng nghĩ đến chuyện ngoại tình đến thế.

Nếu nghĩ chỉ đàn ông có vợ mới cả gan ngoại tình thì bạn đã nhầm, bởi lẽ, người vợ cũng không là ngoại lệ.

Không riêng đàn ông, phụ nữ đã lập gia đình cũng rất dễ rơi vào bẫy ngoại tình chỉ vì điều này - Ảnh 1
Ngoại tình chính là một trong những điều điên rồ để khỏa lấp trống vắng trong tâm hồn họ - Ảnh minh họa: Internet

Chồng quá vô tâm

Nếu lấy người chồng trước sau như một, luôn yêu mến, trân trọng vợ như ngày đầu thì chắc chắn cuộc hôn nhân ấy sẽ hạnh phúc trăm năm, cả đời mặn nồng. Ngược lại, nếu chồng nghĩ rằng đã kết hôn nên không phải câu nệ bất cứ điều gì mà trở  nên vô tâm, hờ hững thì vợ chắc chắn sẽ thấy chán nản, mệt mỏi.

Chính vì quá cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, chính vì nằm bên chồng nhưng tim nguội lạnh, tủi thân vì mình không được yêu thương nên người vợ dễ dàng gây nên những sai lầm. Ngoại tình chính là một trong những điều điên rồ ấy để khỏa lấp trống vắng trong tâm hồn họ.

Không riêng đàn ông, phụ nữ đã lập gia đình cũng rất dễ rơi vào bẫy ngoại tình chỉ vì điều này - Ảnh 2
Họ khát khao một vòng tay ấm, một người đàn ông đủ vững chãi để dựa vào dù biết rằng mình đang là phụ nữ có chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân bất hạnh

Khi kết hôn, ai cũng mong ăn đời ở kiếp với chồng, ai cũng ước được già đi cùng nhau trong hạnh phúc. Vậy nhưng, nếu người phụ nữ bị chính người đàn ông mình yêu thương bạo hành, khi chồng ham mê cờ bạc rượu chè, không hề để tâm đến cảm xúc của vợ khi ái ân thì cuộc hôn nhân ấy chính là địa ngục khổ đau mà người vợ nào cũng khiếp sợ.

Ước muốn được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân khổ đau, khỏi người chồng tệ bạc khiến chị em cố gắng tìm trăm phương nghìn kể để tự cứu lấy mình. Đấy chính là lúc họ khát khao một vòng tay ấm, một người đàn ông đủ vững chãi để dựa vào dù biết rằng mình đang là phụ nữ có chồng.

Không riêng đàn ông, phụ nữ đã lập gia đình cũng rất dễ rơi vào bẫy ngoại tình chỉ vì điều này - Ảnh 3
Một phút ngoài vợ ngoài chồng trong “tình cũ không rủ cũng đến” có thể khiến cuộc hôn nhân dù hạnh phúc đến mấy cũng nát tan - Ảnh minh họa: Internet

“Tình cũ không rủ cũng đến”

Nếu chuyện tình với người cũ có thể qua đi thì tình yêu đã có cùng nhau vẫn luôn hiện diện trong sâu thẳm con tim phụ nữ. Nó khiến chị em bồi hồi, xúc động mỗi khi nhớ đến từng đoạn ký ức đã có cùng nhau. Nếu gặp lại người yêu cũ, đối diện với người đàn ông mình từng dốc lòng yêu thương thì tình cảm tưởng đã lụi tàn kia rất dễ được thổi bừng, hừng hực cháy.

Một phút ngoài vợ ngoài chồng trong “tình cũ không rủ cũng đến” có thể khiến cuộc hôn nhân dù hạnh phúc đến mấy cũng nát tan. 

3 cách nhận diện đàn ông lăng nhăng, ưa ngoại tình, cực chính xác

3 cách nhận diện đàn ông lăng nhăng, ưa ngoại tình, cực chính xác

Chồng thế này chắc chắn sẽ cắm sừng vợ hết lần này đến lần khác, phụ nữ hãy cẩn thận kẻo bị cả chồng và nhân tình cười vào mặt.

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