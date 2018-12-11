15 lời khuyên vừa thâm vừa thấm của các bậc cổ nhân Nhật Bản, phụ nữ nhất định đừng bỏ lỡ!

1. Nếu đã quyết định cho qua thì đừng nghĩ về nó nữa, giam cầm bản thân trong quá khứ đồng nghĩa với việc bạn đang tự tước đoạt hạnh phúc của đời của mình.

Người Nhật nổi tiếng cầu toàn, bất cứ việc gì cũng mưu cần đạt đến chân – thiện – mĩ. Vậy nên, phụ nữ chỉ cần ăn vào máu, thấm vào xương những lời khuyên dưới đây đã dư sức sống hạnh phúc, an yên.

3. Thay vì làm bạn với kẻ tiểu nhân để không cô độc, phụ nữ hãy làm kẻ thù với người quân tử còn hơn.

2. Là phụ nữ, đừng phí hoài thời gian để đuổi theo những thứ đã xa, bởi nếu là của bạn thì nó đã kề bên.

4. Một mối quan hệ yêu đương chỉ nên tiến đến hôn nhân khi cảm thấy đã gắn kết với nhau như tay và mắt. Khi tay đau mắt sẽ rơi lệ, khi mắt ướt tay sẽ dịu dàng gạt đi những giọt buồn.

5. Thay vì than thở, hãy học cách tự giải quyết vấn đề của mình. Nỗi buồn là thứ hay lây, đừng làm người khác nặng lòng vì chuyện cá nhân của bạn.

Hoa đẹp không thể có quả ngon, phụ nữ nếu chỉ đẹp mà không khôn thì cả đời đừng mong hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

6. Đừng vội phán xét người khác, cũng từng tỏ ra thấu tình đạt lý bởi cái gì cũng có hai mặt của nó, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ thứ họ cần.

7. Hoa đẹp không thể có quả ngon, phụ nữ nếu chỉ đẹp mà không khôn thì cả đời đừng mong hạnh phúc.

8. Cái đẹp nằm trong đôi mắt kẻ si tình, một khi đã yêu, đã thương hãy toàn tâm toàn ý cho mối quan hệ ấy. Đứng núi này trông núi nọ, so đo tính toán chỉ khiến bạn trở nên kệch cỡm, ích kỷ.

9. Bớt mơ mộng, hãy sống thực tế hơn đi. Chỉ khi va chạm với cuộc đời bạn mới thực sự trưởng thành, có được bản lĩnh cần có.

10. Thay vì cau có khó chịu hãy rộng lượng với kẻ ngốc, nếu họ biết mình ngốc thì trên đời đã không còn người khôn ngoan.

Đừng hi sinh tất cả chỉ vì có gia đình, cuộc đời của bạn vẫn là cuộc đời của bạn, đừng bỏ quên nó - Ảnh minh họa: Internet

11. Cơm canh nguội lạnh cũng được, chỉ cần ánh mắt trao nhau luôn ấm, lời nói luôn ân cần là đủ.

12. Hãy dẹp bỏ tự ái để làm mọi thứ có thể nhằm cứu vãn một tình yêu sắp đổ vỡ, để sau đấy, kết quả như thế nào bạn cũng không hối hận.

13. Phụ nữ đừng quá thật thà, đừng khai hết những bí mật của mình bởi “người khôn ăn nói giữa chừng, để cho kẻ dại nửa mừng nửa lo”.

14. Chồng nào cũng là chồng, đã chọn sai thì bỏ đi chọn lại, không việc gì phải gắn chặt đời mình bên người đàn ông bội bạc.

15. Đừng hi sinh tất cả chỉ vì có gia đình, cuộc đời của bạn vẫn là cuộc đời của bạn, đừng bỏ quên nó.