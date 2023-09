Dấu hiệu đàn ông chỉ coi bạn là người thay thế

Tự bạn sẽ thấy rõ điều này hơn ai hết. Trong tình yêu, nếu không nghiêm túc thì mục đích của người ta không phải để yêu và được yêu. Anh ấy không muốn lâu dài với bạn, không muốn công khai bạn với mọi người, như một mối quan hệ hờ hững và tạm bợ. Bạn đừng tự lừa dối mình, bạn nên xem xét lại. Vì nếu không yêu bạn, thì lý do đơn giản để anh ấy chọn bạn chỉ là vì bạn hợp để thay thế cho một người nào đó, hoặc là đang giúp anh ấy thấy bớt cô đơn.

Anh ấy hay nhắc về người cũ

Không ai thích người mình yêu nhắc về người cũ, đôi khi còn thấy bị tổn thương. Nếu anh ấy thường nhắc về những kỷ niệm với người cũ, nơi chốn hai người từng đến thì có thể anh ấy vẫn còn nhớ về cô ấy. Vì một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu bạn sẽ không bao giờ muốn bạn phải phiền lòng vì người cũ của anh ấy.

Vì một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu bạn sẽ không bao giờ muốn bạn phải phiền lòng vì người cũ của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu của cả hai phần lớn đều diễn ra trong phòng ngủ

Trong chuyện tình của hai người, phần lớn thời gian đều là trong phòng ngủ. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Dù rằng tình dục đóng một vai trò quan trọng trong tình yêu nhưng nó không thể là tất cả. Tình yêu chân thành phải có sự chia sẻ, gắn bó trong những khía cạnh khác của cuộc sống. Yêu nhau không chỉ có sự mật thiết thể xác, mà còn ở tâm hồn và cuộc sống. Nếu không thì tình yêu này chỉ còn là ham muốn tình dục, lấp đầy dục vọng.

Anh ấy vẫn tăm tia những cô gái khác

Dù đang quen và ở bên bạn nhưng anh ấy vẫn tăm tia những cô gái khác. Đây là dấu hiệu ở một người đàn ông không nghiêm túc trong tình cảm. Anh ấy không yêu bạn nhiều, và có thể chỉ xem bạn như một người để giúp anh ấy bớt cô đơn.

Anh ta thay người yêu liên tục

Bạn nên xem tình yêu của anh ta có chân thật không, có muốn lâu dài với bạn không, hay chỉ xem đây là một cuộc chơi và kết thúc bất cứ lúc nào? - Ảnh minh họa: Internet

Quá khứ của người đàn ông này có quá nhiều bóng hồng. Thời gian anh ấy yêu một người cũng ngắn, thậm chí là chớp nhoáng. Đàn ông có những người phong lưu, dễ yêu mà cũng dễ chấm dứt. Nhưng bạn nên xem tình yêu của anh ta có chân thật không, có muốn lâu dài với bạn không, hay chỉ xem đây là một cuộc chơi và kết thúc bất cứ lúc nào?

Không có kế hoạch cho tương lai

Bạn có thể đã nghĩ về những đứa trẻ và ngôi nhà của cả hai trong tương lai. Nhưng người đàn ông này lại hoàn toàn không quan tâm đến điều đó. Khi đàn ông không đặt bạn vào dự định tương lai của anh ta thì có lẽ là bạn chẳng có giá trị gì trong lòng anh ta hết.

Anh ấy luôn so sánh bạn và người cũ

So sánh đối phương với người cũ là một hành động ở người đàn ông không yêu nhiều và chân thành. Nếu yêu bạn, anh ấy sẽ chấp nhận mọi thứ về bạn. Nếu so sánh bạn với người cũ thì chỉ có một lý do là anh ấy vẫn còn nhớ người cũ.