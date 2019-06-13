Vì sao đàn ông nhìn vợ thì ít, nhìn gái lạ thì nhiều?

Phụ nữ yêu 13/06/2019 05:12

Đàn ông sai nhất chính là chỉ biết nhìn ngó điều mình không thể có, mà quên mất rằng những gì mình có cũng là mong muốn của người khác. Đàn ông nông cạn nhất là chỉ biết nhìn phụ nữ lạ rồi so sánh với vợ mình, mà không biết trong mắt người khác cô ấy cũng là “vàng mười”.

Đàn ông thường nhìn gái lạ là vì…

Thứ nhất, đó là bản năng nam giới, là sức hút giới tính nguyên sơ ở đàn ông. Sự thật là đàn ông dù đứng đắn, tử tế thế nào cũng không quản được đôi mắt của họ trước phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có nét thu hút, nổi bật. Đây cũng có thể được xem là nhu cầu chiêm ngưỡng cái đẹp của đàn ông. Vì dù sao họ cũng là sinh vật chuộng đẹp, chuộng nhìn cái đẹp. Sẽ không thể trách họ ham mê nữ sắc nếu chỉ vì vài ánh nhìn mang tính chất giới tính và bản năng thế này.

Thứ hai, “một cái lạ bằng tạ cái quen”. Đàn ông nhìn phụ nữ lạ đôi khi chỉ là vì họ nhìn vợ quen quá rồi. Phụ nữ lạ hút mắt như một món lạ mà đàn ông nhìn chưa quen mắt, nên ban đầu sẽ thấy thích thú. Bởi thế mới có tình trạng vợ mình thì người khác thích ngắm, mà vợ người thì mình thích nhìn là vậy. Nguyên nhân này cũng có thể xem là bản chất của con người, thích nhìn cái mới mẻ, lạ lẫm hơn.

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Sự thật là đàn ông dù đứng đắn, tử tế thế nào cũng không quản được đôi mắt của họ trước phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ có nét thu hút, nổi bật - Ảnh minh họa: Internet

Thứ ba, là bản chất lăng nhăng. Đây là nguyên nhân nguy hiểm nhất. Nếu đàn ông nhìn một cách thiếu tế nhị, bất lịch sự, hoặc quá thường xuyên với tất cả phụ nữ lạ thì đây là bản chất lăng nhăng của anh ta. Đàn ông càng lăng nhăng sẽ càng thích ngắm gái, bất kể người nào, chỉ cần là lạ và không quen thuộc. Vì kiểu đàn ông này luôn thích cái mới, nhu cầu chiêm ngưỡng cái mới ở họ nhiều hơn cái đẹp. Bởi thế, không chỉ vì bản năng đàn ông trước nữ giới hay cái đẹp mà họ nhìn phụ nữ lạ, mà hơn hết là vì “tố chất lăng nhăng” tiềm tàng trong họ.

Phụ nữ nên làm gì khi đàn ông nhìn gái lạ?

Trước khi nghĩ mình nên làm gì, phụ nữ nên xem xét chồng mình nhìn gái lạ là vì nguyên nhân gì? Chính những người vợ sẽ là người nhìn rõ nhất chồng mình là người thế nào. Dù rằng, đàn ông có thể bị biến đổi bởi yếu tố bên ngoài, nhưng bản chất của họ thì vẫn vậy. Nếu chồng vốn tử tế, cư xử có khoảng cách nhất định với người khác giới, không để vợ phải nghi ngờ thì việc anh ấy nhìn phụ nữ lạ cũng chỉ là bản năng bình thường. Nhưng nếu chồng luôn không biết “giữ mình”, vợ nhiều lần phải ghen tuông thì nên xem lại. Nếu chồng có ánh nhìn thiếu tế nhị, vợ nên lên tiếng khéo léo.

Vì sao đàn ông nhìn vợ thì ít, nhìn gái lạ thì nhiều? - Ảnh 2
Phụ nữ nên để chồng biết phải có sự tôn trọng vợ khi nhìn người phụ nữ khác - Ảnh minh họa: Internet

Không thể chắc chắn rằng đàn ông tử tế dù có nhìn phụ nữ lạ cũng không ngoại tình, hay đàn ông lăng nhăng chỉ nhìn gái lạ cho vui. Vì đàn ông nào cũng có thể ngoại tình, ánh nhìn của đàn ông càng tinh khôn cẩn thận, càng giỏi che giấu. Quan trọng là phụ nữ nên để chồng biết phải có sự tôn trọng vợ khi nhìn người phụ nữ khác. Và ít ra, phụ nữ có thể phát hiện hay ngăn chặn những điều tiềm tàng có thể ảnh hưởng tới hôn nhân của mình, dù là ít hay nhiều. Còn sau đó, nếu đàn ông vẫn làm sai, thì đó hoàn toàn là lỗi của họ.

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng đừng quên chăm sóc bản thân nhiều hơn, để thu hút ánh nhìn của chồng. Nếu bạn có chút thay đổi đẹp hơn, hoàn hảo hơn thì đàn ông chắc chắn sẽ phải ngắm bạn trước. Phụ nữ khôn ngoan phải biết giữ ánh nhìn của chồng, khiến chồng say mê mình trước đã.

Và đàn ông nên nhớ…

Đàn ông luôn không thể thấy hết ánh nhìn của người đàn ông khác khi nhìn vợ mình. Nhiều người đàn ông thật sự không biết luôn có kẻ khác ngắm nghía vợ mình, thậm chí là xem cô ấy là báu vật mà họ muốn có. Đàn ông ở đời, sai nhất chính là chỉ biết nhìn ngó điều mình không thể có, mà quên mất rằng những gì mình có cũng là mong muốn của người khác. Đàn ông nông cạn nhất là chỉ biết nhìn phụ nữ lạ rồi so sánh với vợ mình, mà không biết trong mắt người khác cô ấy cũng là “vàng mười”.

Vì sao đàn ông nhìn vợ thì ít, nhìn gái lạ thì nhiều? - Ảnh 3
Đàn ông nông cạn nhất là chỉ biết nhìn phụ nữ lạ rồi so sánh với vợ mình, mà không biết trong mắt người khác cô ấy cũng là “vàng mười” - Ảnh minh họa: Internet

Con người đôi khi lạ lùng là vậy, mà dễ sinh hối hận cũng là vì vậy. Đàn ông thay vì chỉ nhìn phụ nữ khác, say mê khó rời, thì hãy nhìn vợ mình nhiều hơn. Hãy nhìn xem hôm nay cô ấy vui hay buồn, vì sao nay cô ấy mập hay ốm hơn, vì sao cô ấy mặc bộ váy này ra ngoài cùng mình. Ở người phụ nữ bên cạnh, đàn ông luôn có nhiều cái để nhìn hơn, là nhìn để thương hơn, để cảm thông hơn, để thấu hiểu nhiều hơn. Nếu cô ấy chưa đẹp, hãy giúp cô ấy đẹp hơn. Nếu cô ấy chưa tốt, hãy giúp cô ấy tốt hơn.

Cảm giác thỏa mãn nhất của đàn ông không phải là nhìn gái lạ mới mẻ đẹp đẽ, mà là nhìn người phụ nữ bên cạnh mỗi ngày đều xinh đẹp và rạng ngời nhờ mình. Hơn cả cảm giác thỏa mãn, chính là tự hào khi đàn ông đều muốn sở hữu cô ấy.

Tại sao đàn ông không trân trọng bạn?

Tại sao đàn ông không trân trọng bạn?

Phụ nữ, tuyệt đối đừng quá dễ dãi với người đàn ông của mình. Với đàn ông, bạn phải để anh ấy bị khước từ đúng lúc, bị phũ đúng chỗ, anh ấy mới biết trân quý những gì đang có.

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