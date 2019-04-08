Bởi lẽ, đằng sau một người đàn ông ngoại tình luôn là nỗi đau của 3 người này.

Lên giường với đàn bà khác, đàn ông chỉ nghĩ cho mình, chỉ muốn được thỏa mãn nhục dục. Họ quên mất rằng, sau những phút giây hoan lạc, trở về nhà, họ sẽ chẳng còn gì ngoài sự khinh miệt, xem thường.

Cởi đồ ăn nằm với đàn bà khác, hiếm đàn ông nào còn đủ tỉnh táo để nghĩ đến vợ, đến người phụ nữ đầu ấp tay gối của mình. Họ quên mất rằng, vợ chính là người phụ nữ họ đã phải dày công chinh phục, theo đuổi mới có thể nhận được cái gật đầu nhận lời yêu. Sau đấy, sau bao lần đón đưa, những quan tâm săn sóc họ mới có thể nắm tay cô ấy tiến vào lễ đường, bái gia tiên trước cha mẹ hai bên.

Ấy vậy mà, đàn ông rất mau quên. Chỉ sau vài năm chung sống, sau khi vợ sinh con đẻ cái, bận bịu chăm sóc gia đình, chồng con mà không thể giữ được vóc dáng như thời son rỗi mà đàn ông đã chán vợ ngay. Họ lần mò tìm đến những đàn bà khác, để được lên giường với “của lạ”, để được hưởng những giây phút lén lút ngoài vợ ngoài chồng đầy ma lực.

Để rồi, người vợ tần tảo sớm hôm của họ phải thức trắng đêm chờ chồng, phải khóc ướt gối mỗi đêm vì đau khổ mà họ chẳng hề để tâm. Phải chờ đến khi vợ vì không thể khiến chồng hồi tâm chuyển ý quay về, không thể tiếp tục chấp nhận kiếp chung chồng mà buông tay thì những ông chồng ngoại tình mới “sáng mắt”. Khi ấy đã quá muộn màng để níu kéo, để có thêm cơ hội vì người vợ sau những thương tổn đã chết tâm từ thuở nào.

Dù hiểu chuyện đến mấy, dù dùng hết lòng vị tha chúng cũng không thể thông cảm cho cha, cũng không thể thứ tha cho sự dối trá ấy- Ảnh minh họa: Internet

Con cái

Đàn ông ngoại tình đừng nghĩ rằng chỉ cần vợ không nói, người ngoài không biết thì con cái sẽ chẳng hay. Bạn đã quá xem thường sự nhạy cảm của những đứa trẻ, đã không hề biết rằng đứa con nào cũng có thừa sự tinh tế để biết rằng gia đình mình đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng, rằng hạnh phúc của chúng đang bị nhân tình của cha đe dọa.

Nếu đàn ông có thể tự đắc ý vì mình đã có vợ con nhưng đàn bà khác vẫn sẵn sàng ngã vào lòng, rằng sức hấp dẫn của họ không vì lấy vợ mà mất đi thì đứng trước con cái họ sẽ không dám nghĩ như thế. Một người cha phải bội gia đình để cặp bồ sẽ khiến con cái khinh thường, không còn tôn trọng.

Dù hiểu chuyện đến mấy, dù dùng hết lòng vị tha chúng cũng không thể thông cảm cho cha, cũng không thể thứ tha cho sự dối trá ấy. Cả đời này, đàn ông ngoại tình đừng mơ nhận được sự thứ tha của con cái bởi hành động của họ đã bóp nát tuổi thơ, con tim của con họ.

Ngoại tình không chỉ bất nghĩa mà còn là tội bất hiếu, khi khiến cha mẹ già phải nếm chịu những nỗi đau mà đáng ra họ không phải chịu - Ảnh minh họa: Internet

Cha mẹ

Đằng sau một người chồng ngoại tình luôn là nỗi đau của vợ, con và cha mẹ, gia đình họ. Đáng ra, nếu vững vàng làm một người chồng yêu vợ thương con, dốc lòng vun vén thì đàn ông đã nhận được sự trân trọng, kiêng nể của thiên hạ. Vậy nhưng, một khi đã sa ngã, đã yếu lòng mà chung chạ với kẻ thứ ba thì đàn ông không chỉ mất đi sự tôn trọng, lòng tự tôn mà còn khiến mẹ cha, gia đình mất mặt.

Đàn ông có thể không tài giỏi, không giàu có nhưng nhất định phải sống đàng hoàng, ngay thẳng. Có con trai đi ngoại tình, bỏ mặc vợ con sẽ khiến gia đình họ tủi hổ với hàng xóm láng giềng, với họ hàng hai bên. Nỗi đau, nỗi ô nhục ấy liệu đàn ông bội bạc có từng nghĩ đến.

Ngoại tình không chỉ bất nghĩa mà còn là tội bất hiếu, khi khiến cha mẹ già phải nếm chịu những nỗi đau mà đáng ra họ không phải chịu. Một người gây họa cả nhà khổ lây chính là đây.

Đứng trước những cám dỗ, những mời gọi ong bướm đàn ông hãy một lần nghĩ cho vợ, cho con, cho cha mẹ để kịp giữ mình. Đừng vội vàng nhắm mắt đưa chân, bởi một khi đã trượt dài bạn sẽ không bao giờ lấy lại những gì đã mất được.