Đàn ông vô tâm đã làm mất đi ý nghĩa thật sự của hôn nhân

Ý nghĩa thật sự của một cuộc hôn nhân đã bị đàn ông vô tâm làm cho méo mó. Những người vợ bị dằn vặt trong câu hỏi: “Mình có chồng để làm gì?”.

Không phải ngẫu nhiên mà người ta gọi vợ hay chồng là Bạn Đời. Là người ăn đời ở kiếp, là người cùng nắm tay đi với nhau qua bao nhiêu giông bão cuộc đời, là chỗ dựa, là tình thân. Khi kết hôn, chúng ta đã ngầm kí với nhau bản thỏa thuận về sự thủy chung, gắn kết và yêu thương suốt đời. Hôn nhân thiêng liêng như vậy đó! Thế nhưng, những người đàn ông vô tâm, đối đãi hời hợt với gia đình đã làm mất đi ý nghĩa thật sự của hôn nhân rồi. Bạn đời là người cùng nắm tay nhau đi qua bao nhiêu giông bão cuộc đời - Ảnh minh họa: Internet Với người chồng vô tâm, tình yêu và sự sẻ chia là không cần thiết. Họ sống ích kỷ và nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn là niềm vui chung của cả gia đình. Với họ, đến tuổi là cưới vợ, để có người lo lắng cho gia đình, có người sinh con đẻ cái, phụng dưỡng cha mẹ. Để có người lo cho họ từng bữa cơm ngon, từng chiếc áo phẳng phiu khi đi làm. Vợ giống như một điều cần thiết họ có trong cuộc đời giống như đàn ông phải có nhà cửa, xe cộ, công việc vậy… Những mỹ từ như yêu thương, quan tâm, lo lắng cho vợ con dường như rất xa lạ với những người đàn ông như thế.

Điểm chung của đàn ông vô tâm là coi trọng thiên hạ, xem những mối quan hệ người đời còn quan trọng hơn vợ con. Họ dành nhiều tiếng đồng hồ trong ngày để ăn nhậu, để cà phê, để bàn luận chuyện thế gian, để cầm điện thoại lướt web nhưng với vợ con thì luôn nói rằng mình không có thời gian. Họ xem trọng những lời nói của thiên hạ còn lời khuyên nhủ của vợ chẳng có giá trị gì. Đàn ông vô tâm luôn xem nhẹ cảm xúc của vợ con - Ảnh minh họa: Internet Chẳng những thờ ơ với vợ mà đàn ông vô tâm còn sống nhạt nhẽo với con cái. Trong từng giai đoạn con lớn lên, người cha vô tâm dường như vắng mặt. Họ ít chơi với con, ít quan tâm, trò chuyện. Thậm chí, có những người cha còn phó mặc chuyện nuôi dạy con cho vợ. Họ nghĩ rằng hàng tháng đưa tiền cho vợ nuôi con là đủ rồi. Còn con học lớp nào, trường nào, con ốm sốt ra sao cũng chẳng màn tới. Con trẻ không tự nhiên lớn lên và thành người, đàn ông vô tâm đã để con mình cô đơn rất nhiều.

Có những cuộc hôn nhân thật sự chỉ tồn tại trên giấy tờ. Vợ chồng sống với nhau chỉ vì trách nhiệm, vì sợi dây ràng buộc con cái chứ tình yêu và sự quan tâm dành cho nhau không còn nữa. Đàn bà đến lúc không chịu đựng nổi thì tự khắc sẽ rời đi. Bởi có chồng mà như như không, có chồng mà phải làm mọi thứ một mình thì ở lại để làm gì? Nhiều người đàn bà lựa chọn phương án ly hôn bởi vì người đàn ông sống quá thờ ơ và vô trách nhiệm. Một gia đình không thể hạnh phúc nếu chỉ có phụ nữ vun vén - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà lấy chồng không sợ chồng nghèo, chỉ sợ chồng quá vô tâm, hời hợt. Một ngôi nhà không thể trọn vẹn hạnh phúc nếu chỉ có một người chăm lo vun vén. Ý nghĩa thật sự của một cuộc hôn nhân đã bị đàn ông vô tâm làm cho méo mó. Những người vợ bị dằn vặt trong câu hỏi: “Mình có chồng để làm gì?”

Có chồng mà vẫn thấy cô đơn là nỗi sợ lớn nhất của phụ nữ Đàn bà lấy chồng có một người đàn ông thương yêu, chia sẻ và quan tâm thì cuộc sống chẳng khác nào thiên đường. Ngược lại, lỡ lấy nhầm chồng thì cuộc đời phụ nữ chẳng khác nào rơi xuống địa ngục.

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