Đàn ông thương vợ không khi nào nói 10 câu này, phụ nữ phải giữ cho chặt!

“Bếp núc nhà cửa là của đàn bà, đàn ông không làm việc vặt vãnh đó!”

Đây chỉ là quan niệm cổ xưa, hoàn toàn không thể áp dụng ở hiện tại ngày nay. Vì phụ nữ ngoài việc bếp núc còn phải lo chuyện công việc xã hội. Đàn ông và phụ nữ, đều cực nhọc như nhau, thậm chí phụ nữ nhiều khi còn gánh thêm việc con cái gia đình. Vì vậy, chuyện nhà cửa không còn chỉ là bổn phận của phụ nữ. Đàn ông thương vợ không so đo chuyện lớn nhỏ, sẵn sàng xắn tay áo giúp vợ việc nhà. Vì họ hiểu vợ cực khổ vì gia đình, cần họ ở bên đỡ đần.

Đàn ông thương vợ không so đo với lớn nhỏ, sẵn sàng xắn tay áo giúp vợ việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

“Sao suốt ngày cứ về nhà ngoại chơi!”

Người đàn ông thốt ra câu nói này hoàn toàn là người ích kỷ. Anh ta nghĩ một khi vợ đã lấy chồng thì phải ở nhà lo cho chồng con, không được về nhà mẹ đẻ thường xuyên. Nhưng người chồng thương vợ sẽ biết vợ cũng nhớ cha mẹ, cũng lo cho gia đình bên ngoại. Vì vậy, thay vì cấm cản vợ, chồng sẽ cùng vợ lo toan cho gia đình bên vợ.

“Giỗ bên ngoại à, nhưng nay anh bận rồi, em đi đi!”

Đàn ông thương vợ không chỉ có trách nhiệm với vợ con mà còn lo toan cho cả gia đình bên vợ. Nếu thật sự không thể đi cùng vợ đến đám tiệc bên ngoại được, anh ấy sẽ tinh ý chuẩn bị vài món quà, hay gọi hỏi thăm gia đình vợ.

“Em ở nhà đi, chỗ anh bạn bè đàn ông không, em đến làm gì!”

Đây là hành động của người đàn ông thích giấu vợ với bạn bè, chê vợ không muốn ai thấy vợ mình. Ngược lại, đàn ông thương vợ luôn muốn khoe vợ với bạn bè, người khác. Anh ấy biết vợ vì mình mới xấu xí già nua đi, vì vậy càng muốn vợ chăm chút mình hơn. Vợ đẹp thì cô ấy vui, chồng cũng vui, lại hãnh diện với người khác.

Ngược lại, đàn ông thương vợ luôn muốn khoe vợ với bạn bè, người khác - Ảnh minh họa: Internet

“Em nhìn vợ bạn anh kia kìa…”

Đàn ông nói câu này chẳng khác nào so sánh vợ với người khác, chê vợ mình không bằng vợ người khác. Đàn ông thương vợ lại hiểu vợ thế nào đều do mình, so sánh vợ lại càng làm vợ tổn thương. Thay vì vậy, họ tinh tế góp ý để vợ hoàn thiện mình hơn.

“Người quyết định là anh, không phải em!”

Nhiều ông chồng mang suy nghĩ gia trưởng, mọi quyết định trong gia đình đều không hỏi ý kiến của vợ. Ngược lại, đàn ông yêu vợ luôn hỏi vợ nghĩ gì, muốn gì trước bất cứ quyết định nào. Vì họ muốn vợ thấy được tôn trọng, cũng muốn cả hai cùng xây dựng gia đình.

“Vợ anh không có người này còn có người khác, chứ mẹ thì anh chỉ có một!”

Đây dù là điều thực tế nhưng đàn ông có vợ không bao giờ nói câu này với vợ. Vì anh ấy biết vợ chắc chắn sẽ tổn thương khi nghe. Nếu phải đứng giữa vợ và mẹ, anh ấy sẽ tìm cách giải quyết êm thắm nhất, không muốn ai trong cả hai phải tổn thương. Nếu vợ sai, anh ấy sẽ góp ý với vợ. Nếu mẹ mình chưa đúng, anh ấy cũng muốn mẹ nhận ra.

“Chuyện nhỏ vậy em cũng không làm được thì sau này khó hơn phải thế nào?”

Phụ nữ lấy chồng chính là cần người đàn ông ở bên giúp đỡ mình, dù là chuyện nhỏ nhất. Đó không phải là vì họ không thể làm, mà là họ muốn chồng quan tâm giúp đỡ. Dù vậy, người chồng vô tâm lại xem đó là chuyện không cần thiết, càng thấy vợ thật phiền phức.