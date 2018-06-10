Đàn ông không còn một lòng với vợ, có giả vờ thế nào cũng chẳng làm được việc này

Người đàn ông không còn lòng dạ với vợ con vốn không thể làm được những điều này…

Phụ nữ luôn có sự nhạy cảm và linh tính rất nhạy bén, nhất là với người đàn ông của mình. Khi thấy chồng không còn làm được những điều này thì đừng tự lừa dối mình nữa, vì họ đã không còn yêu bạn nữa… Ôm vợ khi ngủ Đàn ông vốn không giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, dù họ có yêu thương thế nào cũng không dễ nói ra. Trong hôn nhân, đàn ông lại càng ít đi những ngọt ngào, lãng mạn như thời mới yêu. Dù vậy, tình yêu của đàn ông lúc này sẽ được thể hiện rõ ràng qua hành động và cử chỉ. Cũng không quá khó thấy lắm đâu, vì đàn ông thủy chung luôn có thói quen ôm vợ khi ngủ. Từ cái ôm, cái nắm tay trong vô thức sẽ thể hiện tình cảm vẫn vẹn nguyên dành cho vợ. Và chỉ cần nằm trong vòng tay của chồng, bạn sẽ luôn nhận thấy liệu anh ấy có còn yêu bạn hay không.

Và một khi đàn ông đã lăng nhăng bên ngoài, họ có thể che giấu bằng nhiều cách nhưng không thể nào giả vờ ôm ấp yêu thương vợ như xưa. Thậm chí, việc nằm cạnh vợ lúc này với họ cũng không còn hứng thú hay thoải mái nữa. Từ cái ôm, cái nắm tay trong vô thức sẽ thể hiện tình cảm vẫn vẹn nguyên dành cho vợ - Ảnh minh họa: Internet Ôm vợ sau khi làm “chuyện ấy” Điều rõ ràng nhất ở một người đàn ông thủy chung chính là tần suất yêu của họ với vợ không hề có đổi thay. Vì vậy, nếu vợ chồng bạn không hề có gì giảm nhiệt trong chuyện yêu thì cứ yên tâm rằng chồng chỉ có mình bạn. Và với người chồng thế này, không chỉ trong chuyện yêu mà từng chiếc hôn, cái ôm cũng nồng nhiệt và đầy yêu thương. Vì rõ ràng khi còn yêu thương, anh ấy sẽ luôn có ham muốn và chỉ muốn ôm bạn thật lâu sau khi kết thúc chuyện ấy.

Ngược lại, người đàn ông hết yêu sẽ không thể giả vờ nồng nhiệt với bạn trong chuyện yêu, càng không muốn ở cạnh bạn lâu khi kết thúc chuyện ấy. Vì rõ ràng khi còn yêu thương, anh ấy sẽ luôn có ham muốn và chỉ muốn ôm bạn thật lâu sau khi kết thúc chuyện ấy - Ảnh minh họa: Internet Ôm vợ ngủ khi cả hai có mâu thuẫn Người đàn ông yêu thương vợ con không bao giờ vì giận dỗi hay theo thời gian mà quên đi thói quen ôm vợ ngủ. Nếu có cãi vã, họ cũng không ngủ riêng, càng không muốn ôm vợ ngủ. Vì với đàn ông thủy chung, cãi nhau là chuyện phải xảy ra nhưng ôm vợ ngủ cũng là thói quen không thể bỏ. Do đó, dù có mâu thuẫn lớn thế nào, họ vẫn ôm vợ ngủ, vẫn muốn vợ biết họ không vì cãi vã mà hết thương yêu vợ. Ngược lại, đàn ông đã có người khác thì lại luôn tìm lý do để quay lưng về phía vợ khi ngủ. Họ dần quên thói quen ôm vợ ngủ, vì thích ôm một người đàn bà khác. Họ kiếm nhiều lý do để không gần gũi vợ hơn, vì họ tìm được niềm vui mới bên ngoài. Sau những cuộc cãi vã, họ càng thấy mỏi mệt hơn, chỉ muốn đi vào giấc ngủ càng nhanh càng tốt. Do đó, dù có mâu thuẫn lớn thế nào, họ vẫn ôm vợ ngủ, vẫn muốn vợ biết họ không vì cãi vã mà hết thương yêu vợ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông lăng nhăng, phụ nữ dễ thấy lắm. Nhưng đàn ông không còn thủy chung thì không phải người vợ nào cũng có thể phát hiện. Thật ra, chỉ cần phụ nữ cảm nhận bằng trái tim, linh tính của mình thì đều có thể thấy. Vì một người đàn ông không còn trọn lòng với vợ con thì mọi thứ thuộc về họ hầu như đều không còn nhiều bóng dáng của vợ. Để ý kỹ hơn về thói quen của họ hằng ngày, bạn cũng vẫn có thể thấy. Chỉ là đừng chủ quan bỏ qua, đau lòng thật nhưng hãy nhìn thẳng vào vấn đề để tìm hướng giải quyết nhé!

Những kiểu đàn ông cứ ngỡ là thủy chung, hóa ra là chưa bị phát hiện ngoại tình Đây là những kiểu đàn ông nghĩ là một lòng với vợ, hóa ra lại có khả năng ngoại tình không ai biết!

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