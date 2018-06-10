Đàn bà khôn không bao giờ giữ chồng bằng những cách này

Phụ nữ làm vợ, muốn giữ chồng thì nhất định phải hiền đúng lúc, khôn đúng chỗ và dữ dằn khi cần.

Bằng kiểm soát quản thúc Đàn bà khôn không giữ chồng như giữ con. Có nghĩa là chồng cũng có tự do, chồng không phải đứa trẻ để quản thúc. Hơn hết, đàn ông càng bị kiểm soát càng dễ bí bách mà nảy sinh lừa dối. Đàn bà khôn không hỏi chồng đi đâu, làm gì, đi cùng ai. Họ muốn chồng tự nói, như một sự tôn trọng vợ con. Đàn bà khôn cũng không hằng đêm đợi chồng đến khuya. Họ muốn chồng tự quay về, tự biết giới hạn thời gian cho gia đình và xã hội. Khi họ cho chồng đủ tự do thì chồng cũng phải trân trọng gia đình hơn.

Cách đàn bà khôn giữ chồng là nắm như buông, mà buông lại vừa chặt. Họ luôn quan niệm giữ đàn ông cũng như thả một con diều. Giữ họ chính là giữ trái tim họ chứ không phải cuộc sống của họ, cũng như giữ diều, là giữ dây, vẫn phải để diều bay. Quan trọng là biết nhu cương đúng lúc, biết mềm nắn rắn buông. Có như thế thì đàn ông mới không dễ rời đi, càng chỉ muốn trở về. Quan trọng là biết nhu cương đúng lúc, biết mềm nắn rắn buông - Ảnh minh họa: Internet Bằng ghen tuông Nhiều đàn bà nghĩ rằng muốn giữ chồng chính là phải ghen tuông, phải dẹp hết những người phụ nữ vây quanh chồng. Đồng ý rằng đàn bà giữ chồng thì nhất định phải thấy đâu là nguy cơ tiềm tàng nhưng đừng trở thành một bà vợ khiến chồng mỏi mệt vì ghen tuông quá đáng. Đàn ông sợ vợ ghen thật nhưng đó không thể là điều giữ lòng họ ở lại. Ngược lại, khi vợ ghen tuông không lý trí, vô lý thì đàn ông sẽ từ thất vọng, chuyển dần sang mệt mỏi và đến chán chê. Và họ không ra đi vì vợ yêu nhiều mà ghen, họ rời bỏ là vì vợ không tôn trọng mình, không tin tưởng và thấu hiểu chồng.

Đàn bà khôn không bao giờ giữ chồng bằng ghen tuông. Họ có ghen cũng là ghen khéo, ghen để chồng tự thấy tự sửa. Thay vào đó, họ giữ chồng bằng những tinh ý và sâu sắc. Họ muốn chồng trân trọng họ hơn vì họ đủ tôn trọng, lắng nghe và thấu hiểu chồng. Đàn bà khôn không bao giờ giữ chồng bằng ghen tuông - Ảnh minh họa: Internet Bằng hiền lành lương thiện đến khờ dại Đàn ông nào cũng mong ước có người phụ nữ hiền lành và thiện lương làm vợ. Nhưng phụ nữ hiền lành tới mức khờ dại lại là điều không nên. Đàn bà khôn có thể hiền lành, biết chiều chồng đó nhưng nhất định không khờ dại. Họ biết đâu là điều nên bỏ qua, đâu là thứ phải lưu tâm để xem xét. Phụ nữ làm vợ, muốn giữ chồng thì nhất định phải hiền đúng lúc, khôn đúng chỗ và dữ dằn khi cần. Phụ nữ làm vợ, muốn giữ chồng thì nhất định phải hiền đúng lúc, khôn đúng chỗ và dữ dằn khi cần - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ giữ chồng, nên là giữ lòng dạ của chồng…. Đàn ông ở lại, lòng họ sẽ ở lại. Đàn ông đã muốn đi, giữ bằng gì cũng vô ích. Phụ nữ muốn giữ chồng, đừng chỉ biết quanh quẩn bên cuộc sống của chồng, kè kè bên chồng mỗi ngày. Phụ nữ dại giữ chồng, phụ nữ khôn giữ sắc. Phụ nữ dại quản chồng, phụ nữ khôn quản cuộc đời mình. Có nghĩa là thay vì giữ chồng, hãy khiến mình xinh đẹp hơn, giỏi giang và có giá trị hơn, chồng lại muốn giữ lấy mình. Cách giữ chồng tốt hơn hết chính là cứ phải chồng giữ ngược lại mình. Vì vậy, phụ nữ thay vì tìm tòi cách giữ chồng, cứ thử trau dồi chính mình, khiến mình mỗi ngày đều tốt hơn. Bên cạnh đó, cũng hãy là người vợ biết thấu hiểu, người mẹ biết lo toan cho con cái. Cứ như thế, chồng ở ngoài có bao cám dỗ cũng không muốn rời đi…

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