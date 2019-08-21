Mẹ là người phụ nữ duy nhất yêu đàn ông từ khi còn nhỏ đến tận lúc về già. Khi đàn ông lần đầu tiên biết khóc, người dỗ các anh là mẹ. Khi đàn ông vẫn chưa có gì trong tay, người cho các anh tiền cũng là mẹ.

Một người đàn ông thông minh sẽ luôn quý trọng 3 người phụ nữ này.

Đàn ông trân trọng mẹ chính là quý trọng chính mình. Đàn ông bất hiếu bất nghĩa với mẹ cả đời này khó mà nên người. Bởi dù là ai, ở vị trí nào, bạn vẫn là con của mẹ, vẫn nợ mẹ một lần sinh ra và một đời dưỡng dục.

Càng lớn lên, đàn ông càng hiểu sâu biết rộng, sẽ càng nhận ra mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường già đi từng ngày nhưng tình yêu dành cho con thì luôn vẫn vậy. Đàn ông dẫu có lớn bao nhiêu, thành công thế nào, thì vẫn luôn có một người phụ nữ xem các anh là con trẻ, yêu thương và bao dung vô bờ bến. Mẹ là người phụ nữ không bao giờ phản bội đàn ông, cả đời đều chỉ dành yêu thương và thấu hiểu con.

Dù rằng đàn ông không yêu mẹ theo cách mềm yếu ngọt ngào, nhưng vẫn nên biết dỗ dành để mẹ vui, để những tháng năm ít ỏi sau này của mẹ không buồn phiền, vất vả.

Vợ của các anh

Vợ là người phụ nữ thứ hai quan trọng nhất trong đời đàn ông. Đây là người phụ nữ sẽ đồng hành cùng các anh đến già.

Giữa đàn ông và phụ nữ nhân duyên gặp nhau rồi thành vợ chồng là một điều đẹp đẽ. Sống cùng nhau, có trách nhiệm với nhau, bên nhau đến đầu bạc răng long là một chuyện không dễ dàng. Chỉ khi đủ thấu hiểu, hy sinh và đồng cảm thì vợ chồng mới không rời xa nhau.

Vợ là người phụ nữ đàn ông nợ nhiều nhất sau mẹ. Đàn ông nợ vợ một thanh xuân vì chồng con mà tàn sắc. Đàn ông nợ vợ những hy sinh, tần tảo cùng chồng đồng cam cộng khổ. Đàn ông nợ vợ tháng năm vun vén gia đình, sinh con chăm con vất vả. Món nợ đó theo tháng năm càng lớn, nhưng vợ chỉ đòi lại duy nhất yêu thương và trân trọng từ chồng.

Một người đàn ông thông minh luôn quý trọng vợ - Ảnh minh họa: Internet

Các anh cứ thử nghĩ nếu một ngày không còn vợ, cuộc sống này liệu có nhẹ nhàng không? Vợ là không khí, không có vợ ắt sẽ khó thở. Vợ là tay chân, mất đi rồi cũng sẽ rất đau. Tình yêu, tình nghĩa với vợ không phải là nghĩa vụ, mà sẽ dần ăn vào từng ngóc ngách cuộc sống, từng hơi thở mỗi ngày. Hơi thở quá quen, có khi không nhận ra, nhưng nếu phải ngừng thở ắt sẽ không thể chịu được.

Một người đàn ông tử tế sẽ luôn biết thể hiện tình yêu thương dành cho vợ. Một người đàn ông bản lĩnh luôn quý trọng vợ. Đó có thể là hành động giúp vợ dọn dẹp nhà, mua món đồ vợ thích, hay cái nắm tay mỗi khi ra ngoài. Hay chỉ cần đàn ông chịu khó lắng nghe vợ nói, hỏi han vợ thấy thế nào cũng đã làm vợ ấm cả lòng.

Thanh xuân của một người phụ nữ chưa từng hối hận khi dành cho chồng, bởi thế đàn ông đừng phụ lòng người phụ nữ của mình.

Con gái các anh

Đàn ông thông minh nhất định xem con gái là món quà quý giá - Ảnh minh họa: Internet

Con gái sẽ là điều tuyệt vời nhất trong đời mỗi người đàn ông. Khi có một cô con gái, đàn ông sẽ dần trở nên dịu dàng hơn, cũng muốn bản thân tốt đẹp hơn. Tình yêu của đàn ông dành cho con gái là sự nâng niu, quý trọng, thậm chí còn lớn hơn là dành cho con trai.

Con gái luôn là món quà quý giá, như một viên ngọc mọi người cha đều nâng niu, giữ gìn. Khi có một cô con gái nhỏ, đàn ông dù là người khí khái vời vợi cũng có lúc dịu dàng như nước, nhẹ nhàng yêu thương cô con gái bé bỏng.

Đàn ông thông minh nhất định phải quý trọng 3 người phụ nữ trên. Bởi đó là những món tài sản đắt giá đàn ông chỉ có một lần trong đời. Họ dạy các anh trưởng thành, tốt đẹp hơn. Nếu cố ý làm tổn thương họ, các anh sẽ phải hối hận cả đời.