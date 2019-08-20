Những người phụ nữ đàn ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được

Phụ nữ yêu 20/08/2019 05:12

Đây không phải là những người phụ nữ đẹp nhất nhưng lại khiến đàn ông muốn theo đuổi cả đời. Phụ nữ quyến rũ thế này đàn ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.

Đây là những người phụ nữ quyến rũ đàn ông sống chết phải có bằng được.

Người phụ nữ không cho đàn ông cảm giác đủ

Người phụ nữ này có thể nói yêu đàn ông nhưng không cho đàn ông cảm giác có được hoàn toàn. Ngay cả khi làm vợ rồi họ cũng không để đàn ông biết hết mọi thứ về mình. Điều đàn ông có được là thân xác của họ nhưng không hoàn toàn là suy nghĩ, sức quyến rũ từ họ. Đàn ông luôn có cảm giác có thể nhìn rõ người phụ nữ này, có được họ ở bên nhưng không thể nào nắm bắt hoàn toàn.

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Phụ nữ quyến rũ khi không cho đàn ông cảm giác đủ - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này có một thế giới riêng mà đôi khi đàn ông chỉ có thể đứng ngoài ngắm nhìn. Họ có những người bạn thú vị, những quan điểm sống độc lập, những suy nghĩ không nói hết cùng ai, những bí ẩn tạo nên sự quyến vũ riêng biệt.

Bởi thế, họ luôn khiến đàn ông phải tìm hiểu, chinh phục không ngừng. Ở họ là sự bí ẩn đàn ông chưa biết hết, sự bất cần đàn ông muốn gây chú ý, sự bình thản đàn ông muốn khuấy động. Đàn ông vì thế mà một khắc cũng không buông lơi, luôn muốn chinh phục cả đời.

Người phụ nữ biết “phũ” với đàn ông

Phụ nữ biết phũ với đàn ông thường được đàn ông coi trọng hơn phụ nữ quá nghe lời. “Phũ" ở đây là khi phụ nữ biết từ chối đàn ông để bảo vệ đúng giá trị của mình.

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Phụ nữ biết phũ với đàn ông thường được đàn ông coi trọng hơn phụ nữ quá nghe lời - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu phụ nữ này không bao giờ để đàn ông thấy mình quan trọng nhất. Họ có sự dứt khoát trong tình cảm và độc lập nhất định không phụ thuộc vào đàn ông. Họ không bao giờ vì yêu mà đánh mất bản thân, cũng không ủy lụy với đàn ông. Sự “phũ” ở họ là có thể yêu hết mình nhưng cũng tuyệt tình khi cần. Họ có thể cho đàn ông thăng hoa cảm xúc, cũng có thể khiến đàn ông nếm trải sự tàn nhẫn cạn tình. Vì họ quý trọng bản thân hơn bất kì ai, thà vứt bỏ người khác chứ không đánh mất chính mình.

Lạ lùng thay, đàn ông càng bị “phũ” như thế càng muốn có bằng được. Bởi đàn ông thích những gì khó có được, càng thấy giá trị và phải nâng niu về sau.

Người phụ nữ có một cuộc sống đẹp

Với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất khi có một cuộc sống đẹp. Kiểu phụ nữ thu hút này không xinh đẹp chỉ vì đàn ông, họ đẹp và hạnh phúc vì chính họ đầu tiên. Họ độc lập làm điều họ muốn, say mê với những gì họ thích, và vui vẻ với một cuộc sống phong phú không cần đàn ông trước.

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Với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất khi có một cuộc sống đẹp - Ảnh minh họa: Internet

So với việc có được một người phụ nữ đẹp, đàn ông lại có tham vọng chiếm giữ người phụ nữ có cuộc sống đẹp hơn. Như một vườn hoa đẹp sẵn, thơm sẵn khiến ai cũng trầm trồ thì có người nào lại không muốn giữ cho riêng mình ngắm nhìn? Phụ nữ sống đẹp có những giá trị không người đàn ông nào chối bỏ. Phụ nữ sống đẹp khẳng định giá trị của mình mà không cần người đàn ông nào. Như một vẻ đẹp vốn có, quyến rũ bất kì ai, họ luôn khiến đàn ông sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được.

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