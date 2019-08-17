7 dấu hiệu của người phụ nữ đang yêu mù quáng

Chỉ cần đối phương lỡ vô tâm một chút, họ liền nghĩ đến cái kết đau khổ cho cuộc tình này, thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa khi không có người kia. Tệ hơn, nếu vắng bóng đối phương dù là trong thời gian ngắn, họ liền thấy cuộc sống như bị đảo lộn.

Những người đang mù quáng trong tình yêu luôn muốn được yêu một cách mãnh liệt và say mê không ngừng. Chỉ cần đối phương lơ là họ một chút họ liền có cảm giác bất an, ngay lập tức rơi vào cảm giác tiêu cực.

Phụ nữ một khi mê muội trong tình yêu thì thường không đủ lý trí để nhận ra những lời khuyên tốt cho chính mình. Họ chỉ còn nhìn thấy tình yêu của bản thân dành cho người ấy.

Một người cảnh báo không ổn thì có thể sai nhưng nếu ai xung quanh cũng đều lên tiếng phản đối thì chắc chắn có vấn đề. Những người phụ nữ có một tình yêu mù quáng thường sẽ bỏ qua hết những lời khuyên hay cảnh báo từ người thân, bạn bè bên cạnh về đối phương. Vì chính họ đã không còn nhận ra bản thân đang mù quáng khi yêu một người không nên yêu.

3. Không nhận ra những lỗi sai, điều chưa tốt ở đối phương

Một khi phụ nữ lao đầu vào tình yêu mù quáng thì họ không còn thấy đối phương có điều gì sai hay chưa tốt. Họ không quan tâm người kia đã mắc lỗi gì, có điểm gì tệ hay không phù hợp với họ. Họ như “mù” trước tình yêu. Không chỉ vậy, những người phụ nữ này còn tự tạo những ảo tưởng về người yêu, đặt hết hy vọng và niềm tin vào đối phương.

Phụ nữ khi rơi vào tình yêu mù quáng sẽ không thấy hết con người thật của người kia - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ khi rơi vào tình yêu mù quáng sẽ không thấy hết con người thật của người kia. Những gì mà họ thấy, nghĩ về người yêu đều hoàn mỹ không thực tế. Thậm chí, ngay cả khi bị người ấy tổn thương, họ có khi còn nghĩ đó là do lỗi của họ. Họ không thấy đau, hoặc là tình nguyện chịu đau.

4. Bị ảo tưởng về vị trí của mình trong mối quan hệ

Phụ nữ yêu mù quáng thường tự biện minh cho đối phương. Nếu người ấy vô tâm, họ sẽ nghĩ rằng là do đối phương bận rộn. Nếu người ấy phản bội, họ cho rằng là vì bản thân họ chưa tốt. Từng chút lỗi lầm của người kia đều sẽ được họ ảo tưởng thành “trắng tội”. Sự mù quáng trong tình yêu khiến phụ nữ ảo tưởng về vị trí của mình trong mối quan hệ. Họ cho rằng mình được ưu tiên, nhưng thật ra lại không hề quan trọng, thậm chí là bị lừa dối, bị xem thường.

5. Liên tục ghen tuông “hoang tưởng”

Trong tình yêu cần một chút ghen tuông như gia vị cho mối quan hệ thêm thú vị. Nhưng những người yêu mù quáng thường có sự chiếm hữu tuyệt đối với nửa kia. Bởi thế, họ dễ nghi ngờ, ghen tuông vô lý, thậm chí là không kiểm soát được.

Phụ nữ yêu mù quáng thì chỉ cần đối phương về nhà trễ vài phút cũng nghi ngờ bản thân đang bị lừa dối. Ghen tuông không có căn cứ, đôi khi là trở nên hoang tưởng khiến họ trở thành phụ nữ bất hạnh trong tình yêu.

6. Kiểm soát và muốn làm người kia ghen

Người yêu mù quáng thường cho rằng ghen tuông sẽ khiến tình yêu thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu mù quáng thường cho rằng ghen tuông sẽ khiến tình yêu thăng hoa. Bởi thế, họ muốn thu hút sự tập trung của đối phương, làm người kia phải ghen mới cảm thấy an toàn. Nhưng càng làm như vậy thì người kia lại càng thấy bị gò bó, thậm chí là không được tôn trọng.

7. Không thể chịu nổi với suy nghĩ sống thiếu người kia

Phụ nữ yêu mù quáng bị ám ảnh với nỗi lo lắng sẽ bị bỏ rơi. Họ không chấp nhận được việc cuộc sống của bản thân sẽ không có người kia. Họ coi đối phương là một phần không thể thiếu, một người họ phải chiếm hữu tuyệt đối.

Bởi thế, kiểu phụ nữ này thường là người cho đi nhiều hơn, phụ thuộc nhiều hơn. Nhưng càng sợ mất người yêu, họ càng khiến mối quan hệ trở nên tệ hơn. Ghen tuông quá đà, phụ thuộc quá mức càng làm biến chất tình yêu và cả con người của họ khi yêu.

Phụ nữ có thể yêu, nhưng nhất định đừng mù quáng trong tình yêu. Bởi khi ấy, người chịu thiệt thòi và dễ tổn thương nhất chính là bạn.