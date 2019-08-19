6 cách đơn giản khiến đàn ông không thể ngừng nhớ về bạn

Phụ nữ yêu 19/08/2019 05:10

Cách giữ đàn ông dễ dàng nhất là luôn để anh ấy không thể ngừng nhớ về bạn. Chỉ cần những điều đơn giản sau, hình ảnh về bạn sẽ chạy miết trong tâm trí của đàn ông…

Cách giữ đàn ông cao tay nhất của phụ nữ là khiến anh ta không thể ngừng nhớ về bạn. Phụ nữ quyến rũ nhất khi khiến đàn ông không thể quên được.

Là một người phụ nữ tự do

Có vẻ điều này sẽ khiến nhiều người thấy vô lý, nhưng hãy là người phụ nữ biết hẹn hò và gặp gỡ bạn bè mà không có đàn ông đi cùng. Bởi nếu lúc nào cả hai cũng ở bên nhau thì đàn ông sẽ có lúc không biết nhớ đến bạn.

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Cách giữ đàn ông cao tay nhất của phụ nữ là khiến anh ta không thể ngừng nhớ về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông là sinh vật theo đuổi sự mới mẻ, bạn phải luôn cho họ cảm giác tò mò, không ngừng tìm hiểu về bạn. Và khi bạn có sự độc lập, tự do nhất định, có một thế giới nhiều màu sắc riêng, đàn ông lại càng có hứng thú muốn sở hữu mọi thứ thuộc về bạn. Điều này cũng vẫn đúng khi cả hai đã lấy nhau.

Có một mùi hương đặc biệt

Mùi hương riêng biệt có thể khắc ghi trong tâm trí của đàn ông khá lâu. Phụ nữ có thể lấy đây là vũ khí để khiến đàn ông không ngừng nhớ về bạn.

Đây có thể là mùi nước hoa thoang thoảng, mùi dầu gội thơm thơm, hay hương từ kem dưỡng da cùng mùi cơ thể tạo nên rất riêng biệt. Theo nghiên cứu, 23% đàn ông thú nhận rằng họ không thể cưỡng lại mùi nước hoa từ bạn gái. Thậm chí, chỉ cần ngửi qua đâu đó một mùi tương tự, họ lập tức nhớ ngay về phụ nữ.

Có những cử chỉ yêu thương đặc biệt

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Giữ đàn ông bằng những cử chỉ tình cảm đặc biệt - Ảnh minh họa: Internet

Trong việc thể hiện tình cảm, đàn ông có sự ghi nhớ đặc biệt với từng người phụ nữ khác nhau. Bởi thế, bạn nên để lại dấu ấn trong những cử chỉ yêu thương. Đây có thể là những hành động rất đơn giản, như việc bạn chủ động hôn anh ấy, nấu một món anh ấy thích bất chợt… Tất cả những cách thể hiện tình cảm này đều có thể khiến đàn ông rung động. Anh ấy sẽ vô thức ghi nhớ và khó có thể quên.

Hạn chế đăng về bản thân trên mạng xã hội

Đừng để đàn ông biết hết mọi chuyện về bạn trên mạng xã hội. Bạn cần có chút bí ẩn khiến đàn ông phải tò mò. Những gì chia sẻ trên mạng xã hội tốt nhất là đừng quá nhiều về bản thân. Khi thấy bạn ít xuất hiện, anh ấy sẽ muốn tìm kiếm. Hoặc anh ấy sẽ thấy bản thân đặc biệt khi có những chuyện bạn chỉ chia sẻ với riêng anh ấy. Với đàn ông và phụ nữ, sức hút đến từ những khoảng cách nhất định như thế.

Có những bất ngờ và bí ẩn riêng

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Khi có được trái tim của đàn ông, bạn đừng dành hết thời gian cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu hay hôn nhân, cách giữ đàn ông tốt nhất là luôn làm mới mối quan hệ và tăng sức bí ẩn ở chính mình. Bạn có thể bất ngờ chuẩn bị một chuyến đi cho cả hai, xuất hiện trước mặt anh ấy vào lúc không ngờ nhất… Những việc thế này sẽ cho đàn ông cảm giác bạn để tâm đến mối quan hệ của cả hai, muốn cho anh ấy sự bất ngờ.

Biết cách từ chối

Khi có được trái tim của đàn ông, bạn đừng dành hết thời gian cho họ. Đừng chỉ biết đợi họ nhắn tin, hẹn hò hay hỏi han. Đôi khi, bạn cần học được cách từ chối đàn ông, để họ thấy nhớ và muốn tìm kiếm bạn. Ngay cả khi nếu đã lấy nhau, bạn vẫn nên dành thời gian cho bản thân và bạn bè. Khi bạn có sự độc lập nhất định, có thể tìm được niềm vui cho bản thân thì cũng không còn cảm giác quá cần đàn ông. Chính lúc ấy, đàn ông lại thấy cần và muốn bạn nhiều hơn.

Những hành động mờ ám đàn ông nào cũng ít nhất một lần làm sau lưng vợ

Những hành động mờ ám đàn ông nào cũng ít nhất một lần làm sau lưng vợ

Bí mật của đàn ông là những điều phụ nữ không thể ngờ hết. Đàn ông dẫu tử tế đến mấy cũng ít nhất một lần có những hành động mờ ám này sau lưng vợ.

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