Vợ chồng nào gặp phải những điều này thì ly hôn là lối thoát duy nhất

Vợ chồng chính là tháng năm không rời, đồng hành với nhau bất cứ đâu. Khi một người cần thì người kia nhất định phải xuất hiện. Khi một người không ổn, người kia sẵn sàng ở cạnh. Dù có ngăn cách địa lý, những mâu thuẫn giận hờn cũng không làm quên đi nhau.

Nhưng nếu giờ giữa vợ chồng bạn chỉ còn sự hờ hững không để tâm đến sức khỏe , buồn vui của nhau, những lúc bỏ rơi nhau trong khó khăn vất vả, thì có lẽ cả hai đã không còn cần nhau nữa. Khi sự tồn tại của người này không còn quan trọng với người kia, thì ly hôn sẽ là sự giải thoát tốt nhất.

Không còn ghen tuông

Nếu đã có lúc dù một trong hai thân mật với ai cũng không làm người còn lại phải ghen tuông thì chính là dấu hiệu hôn nhân đổ vỡ sớm muộn. Bởi khi không còn ghen chính là không còn yêu thương, không còn để tâm. Cả hai ở bên nhau lúc này có thể vì con cái, vì thói quen, chứ không hề vì cần hay thương yêu nhau. Khi không còn mong muốn sở hữu thì hạnh phúc hay tình yêu cũng sẽ không còn. Nếu đã thế thì cả hai nên giải thoát cho nhau để đi tìm một hạnh phúc khác đúng nghĩa hơn.

Không còn ham muốn gần gũi thể xác

Trong hôn nhân, không thể thiếu tình dục. Nếu một trong hai không còn ham muốn thể xác với đối phương thì có nghĩa là tình cảm đã cạn cùng. Không có sự gắn kết tình dục, vợ chồng sẽ chỉ càng tìm cách rời xa nhau. Những cuộc hôn nhân thiếu thốn tình dục thường có cái kết ngoại tình đau đớn nếu không chọn lựa kết thúc sớm.

Những cuộc hôn nhân thiếu thốn tình dục thường có cái kết ngoại tình đau đớn nếu không chọn lựa kết thúc sớm - Ảnh minh họa: Internet

Bạo lực gia đình xuất hiện

Nếu vợ chồng yêu thương nhau thì bạo lực sẽ không bao giờ xuất hiện trong hôn nhân. Nhưng một khi có bạo lực thì hôn nhân chỉ còn lại tháng ngày dày vò nhau. Người trong cuộc dù có yêu thương cũng sẽ dần bị bạo lực bào mòn. Người làm đau bạn đời của mình sẽ dần mất lý trí, người bị làm đau bởi bạn đời sẽ ôm ám ảnh khó dứt.

Lúc này, có lẽ ly hôn là lựa chọn ít tổn thương nhất với cả hai.

Thường xuyên nghĩ đến chuyện ly hôn

Chắc hẳn vợ chồng nào cũng có lúc nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng chắc chắn không thể là thường xuyên. Ý nghĩ ly hôn chỉ xuất hiện vài lần, vào những lúc mệt mỏi, chán nản nhất trong hôn nhân không phải là điều xấu. Nhưng nếu ý nghĩ này xuất hiện quá nhiều lần, dần trở thành sự thôi thúc thì có lẽ hôn nhân của bạn đang thật sự có vấn đề.

Nếu ý nghĩ muốn ly hôn xuất hiện quá nhiều lần, dần trở thành sự thôi thúc thì có lẽ hôn nhân của bạn đang thật sự có vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Khi đã luôn muốn ly hôn thì mọi thứ trong hôn nhân đều không còn quá quan trọng với bạn. Hay sự cố gắng, kiên nhẫn của bạn dành cho bạn đời cũng đã không còn. Nhưng bạn hãy suy nghĩ cẩn thận hơn, đây có phải thật sự là bạn muốn kết thúc vì hôn nhân không còn hạnh phúc, hay chỉ là nhất thời chưa tìm ra được cách giải quyết?

Nếu đây là dấu hiệu hôn nhân không hạnh phúc, thì bạn hãy mạnh dạn dứt khoát để tìm hạnh phúc mới cho mình.