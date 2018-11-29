Đàn ông nói được 3 câu này chắc chắn là người yêu vợ thương con, cả đời chung thủy

Vốn biết phụ nữ “yêu bằng tai” nên không ít đàn ông Sở Khanh sẵn lòng nói những lời ngon ngọt để chiếm được tình cảm của phái yếu. Thế nhưng, đấy chỉ là những trường hợp cá biệt. Bởi lẽ, đa phần đàn ông chỉ có thể cất lên những lời sau với người phụ nữ họ thật tâm thương yêu.

Đàn ông vốn trọng sĩ diện, tự ái cao và khá gia trưởng nên trong rất nhiều trường hợp, dẫu biết mình sai nhưng họ vẫn một mực không xuống nước nhận lỗi. Thậm chí, họ còn đổ mọi trách nhiệm lên đầu vợ dẫu biết cô ấy đang bị oan. Thế nhưng, đấy là biểu hiện của đàn ông vô tâm, đàn ông yêu vợ sẽ không như thế.

Vì yêu thật lòng, vì không muốn người phụ nữ của mình phải buồn phiền, thương tổn nên đàn ông sẽ chủ động nhận sai, nói lời xin lỗi. Họ không tìm mọi cách bao biện, càng không xin lỗi cho qua chuyện mà là sự hối lỗi chân thành. Nếu có được người chồng như thế, chị em hãy trân trọng vì không ai trên đời này có thể yêu bạn nhiều đến thế.

Chỉ đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mới đùn đẩy mọi việc nhà cho vợ trong khi mình nằm ễnh chơi game - Ảnh minh họa: Internet

“Em nghỉ đi, để đấy anh làm cho”

Nếu đang yêu người đàn ông quan niệm việc nhà là việc của đàn bà thì bạn hãy chấm dứt ngay, đừng dây dưa kẻo sau này cưới nhau sẽ khổ cả đời. Thực tế, việc nhà là việc của cả đàn ông lẫn đàn bà, là chồng hay vợ đều có trách nhiệm vun vén, chăm sóc gia đình như nhau. Đàn ông ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mới đùn đẩy mọi việc nhà cho vợ trong khi mình nằm ễnh chơi game.

Yêu một người đàn ông sẵn lòng cùng bạn gánh vác việc nhà, luôn muốn giành lấy phần việc nhiều hơn để người phụ nữ của mình có nhiều thời gian cho bản thân, để nghỉ ngơi thì đấy đích thị là soái ca của cuộc đời bạn.

Chỉ khi thấu hiểu được những hi sinh thầm lặng, những nỗ lực không ngừng để gia đình càng ấm êm, hạnh phúc của vợ người chồng mới đủ sâu sắc để nói lên câu nói ấy - Ảnh minh họa: Internet

“Cảm ơn em, vì tất cả”

Đây là câu nói đàn ông chỉ có thể thốt ra với người phụ nữ họ trân quý, thương yêu. Chỉ khi thấu hiểu được những hi sinh thầm lặng, những nỗ lực không ngừng để gia đình càng ấm êm, hạnh phúc của vợ người chồng mới đủ sâu sắc để nói lên câu nói ấy.

Đồng nghĩa với việc, trong lòng anh ấy đã ngầm xem bạn là người phụ nữ quan trọng nhất đời mình. Dù cho rơi vào tình thế mỡ dâng miệng mèo hay phụ nữ khác có dùng trăm phương nghìn kế để mồi chài chắc chắn chàng sẽ thẳng thắn từ chối vì trong tim mình chỉ có mỗi vợ.